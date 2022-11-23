Эксклюзив 23 ноября 2022, 22:08 Киеву предрекли худшую зиму и возможную эвакуацию. Кличко сам виноват в проблемах города Политолог Дудчак: на Кличко частично лежит вина за худшую зиму в Киеве РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что наступающая зима станет для города худшей со времен Второй мировой войны. В интервью изданию Bild он не исключил, что столичным властям придется эвакуировать часть местных жителей. Политолог Александр Дудчак в разговоре с «360» согласился, что украинцев ждет очень непростой период. Виноват в этом и сам глава города.

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Далее — его прямая речь.

Власть ничем не может помочь

Многие люди ищут возможности куда-нибудь выехать, но на власть надеяться не приходится. Власти не способны обеспечить нормальный переезд людям.

Они неоднократно слышали заявления и от вице-премьера, и от представителей Минобороны, что им лучше ехать в Европу и садиться на шею европейцам. Там больше шансов пережить эту зиму в тепле и при свете.

РИА «Новости»

Да, Кличко прав: это, пожалуй, будет одна из самых сложных зим. Но в этом большая вина и его самого как одного из участников, организаторов и реализовавших Майдан 2014 года.

У него тогда ни ума не хватило, ни совести не участвовать в этом и выступить против. Так что это в том числе и его заслуга. Все действия после государственного переворота являются прямым его следствием.

Ракетные удары

Мы имеем просто сводку от украинской стороны. И источники подтверждают, что это уже не первая такая операция, проводимая в отношении энергетической инфраструктуры и других объектов на Украине. Ситуация сложная была и во Львове, и в Харькове, и в Одессе.

Достаточно большое количество городов по всей территории страны испытывают такие проблемы. В этот раз уже и атомные станции переходят в аварийный режим. Удары туда никто не наносил, естественно. Но после сегодняшнего дня и предшествующих аналогичных событий затруднен переток регионами и станциями.

Они могли бы вырабатывать для себя электроэнергию в каком-то объеме. Из-за того, что атомные станции должны быть интегрированы в единую систему, ситуация осложнилась. Сегодня очередной этап приведения энергосистемы в такой спящий режим по всей стране.