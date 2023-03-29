Мир 29 марта 2023, 14:26 Си — слишком высокая нота для Зеленского. Китаю не нужен разговор немого с глухим Политолог Подлесный: президент Зеленский пригласил Си в Киев, чтобы сравняться с Москвой РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев председателя КНР Си Цзиньпина. Однако Пекин едва ли ответит согласием: для него в разговоре с киевскими властями нет смысла, ведь все их решения — приказы Запада. Зато для украинской стороны такой визит может принести повышение статуса на международной арене.

Украина пригласила лидера Китая

Владимир Зеленский заявил, что хочет поговорить с Си Цзиньпином и готов видеть его в Киеве. Гарант Украины также посетовал, что ни разу за 2022 год не общался с лидером КНР. В Китай уже направлено соответствующее приглашение.

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Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказывал о сложностях в организации телефонного разговора глав двух государств. Однако представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что Пекин поддерживает связь со всеми сторонами конфликта на Украине.

Как утверждают западные СМИ, лидеры некоторых стран Евросоюза активно подталкивают Зеленского к разговору с Си. Якобы председатель КНР пообещал позвонить в Киев по возвращении из России.

Переговоры не для мира

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» отметил, что на Зеленского со всех сторон давят разновеликие силы, требующие взаимоисключающих решений.

«США требуют войны до победного конца. Представители европейских государств, включая Турцию, от которой тоже много что зависит лично для Зеленского, настаивают на переговорах. Поэтому он мечется между двумя противоположными предложениями», — пояснил Подлесный.

Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, переговоры будут означать не только временную остановку военных действий, но и возможность для ВСУ провести перегруппировку и подкопить силы. Европейцы надеются использовать эту паузу для перестройки своей экономики.

Люди, которые говорят о необходимости переговоров, не собираются их вести для заключения долгосрочного мира. Им важно, чтобы военно-промышленный комплекс Европы и, естественно, США сумел стать достаточно объемным и оказывать более серьезную поддержку Украине. Геннадий Подлесный

Страны, настаивающие на переговорах, преследуют еще одну цель, добавил политолог. Им важно показать «миротворческую идею» со стороны Украины, поскольку становится все труднее объяснять европейцам, ради чего они терпят лишения.

«Ведь Европа никогда не думала, что конфликт так затянется и ударит по ним больше, чем по России. Соответственно, это вызывает внутреннее напряжение — достаточно посмотреть на Францию, Италию, Германию», — сказал Подлесный.

Зарубежным партнерам Киева нужно, чтобы он показал хоть какое-то стремление к миру, считает собеседник «360». И фигура Си Цзиньпина, как одного из самых авторитетных мировых лидеров, подходит для этого.

Говорить с Зеленским бесполезно

Подлесный рассказал, что Китай понимает: никакого толка от разговора Си с Зеленским не получится. Позиция КНР давно озвучена: его мирный план предлагает прекратить военные действия, но не ради того, чтобы готовиться к новому этапу конфликта.

Китай делает все на длительную перспективу. Его мирный план должен выполняться на достаточно продолжительном историческом промежутке времени. Соответственно, нет смысла говорить с Зеленским, ведь его позиция — позиция США: воевать до последнего украинца. Геннадий Подлесный

По словам политолога, подобная политика лишает Пекин возможности вести конструктивные переговоры с Киевом. Кроме того, возможно, китайцы просто не видят в Зеленском равноправного участника переговоров на межгосударственном уровне.

«Однако мне кажется, что нынешний президент Украины давно не понимает реальность происходящего, поскольку употребляет вещества, которые расширяют сознание настолько, что границы разумного теряются», — отметил Подлесный.

Встать вровень с Россией

В глазах украинских властей гипотетический приезд Си в Киев мог бы вывести их позиции вровень с Москвой: будто бы две равноценные столицы двух равноценных государств. А главное — уравнять президента России Владимира Путина и Зеленского. Это резкое повышение ставок, подчеркнул политолог.

Если мы не видим в Украине страну, которая имеет свою субъектность, то возможный приезд Си Цзиньпина мог бы показать всему миру, что это не «государство 404», а большая самостоятельная страна, куда приезжают посоветоваться международные лидеры. Геннадий Подлесный

Вот только с Китаем такой вариант вряд ли пройдет, убежден Подлесный. Максимум, на что может рассчитывать украинская власть, — телефонный разговор, но и это лишь теоретически и на уровне министров иностранных дел.

«Даже предположить, что разговор Киева и Пекина мог бы состояться, думаю, каждая сторона будет говорить о своем. Китай — о необходимости реализовывать его план для перехода к долгосрочному миру между Россией и Украиной», — сказал политолог.

Зеленский же будет говорить, что Китаю, как крупнейшей державе, необходимо воздействовать на Россию, чтобы она прекратила «агрессию». Такая встреча, по сути, превратится в разговор немого с глухим, подытожил Подлесный.