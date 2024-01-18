18 января 2024, 20:02
«Шахматы с шахматистами не спорят». Китайцы одернули Зеленского после наглого заявления
Читатели «Гуанча» отругали Зеленского за оскорбления в адрес премьера Китая
Владимир Зеленский не смог обойтись без очередного скандала во время своего паломничества в Давос. На этот раз под раздачу стремительно теряющего самообладание украинского президента попал премьер Госсовета Китая Ли Цян. О некрасивой истории, еще раз показавшей политическое лицо современной Украины, — в материале «360».
Кто кого не хочет
Украинская делегация три дня назад заявляла на Всемирном экономическом форуме в Давосе о важной роли Китая в «формуле мира», которую широко рекламирует в Швейцарии Зеленский.
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак настаивал на том, что за столом переговоров Китай обязан присутствовать — «как российский союзник», написала South China Morning Post. Пекин на форуме представлял премьер Госсовета Ли Цян.
Однако затем Politico сообщил, что в Киев Зеленский вернулся несолоно хлебавши: встречаться с украинским лидером Ли Цян не стал.
Западные журналисты вслед за американскими чиновниками мгновенно обвинили вездесущую руку Кремля.
Они уверены, что китайских политиков отговорила от контактов с украинцем именно Россия, несмотря на обратные усилия, например, Евросоюза: тот прозрачно намекал, что встреча Зеленского и Ли Цяна стала бы полезна. Вопрос только — кому?
У китайской делегации в Швейцарии было достаточно возможностей сесть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева на откровенные личные беседы с высокопоставленными чиновниками из Пекина.
из статьи Poitico
Китай пользы в разговорах с Зеленским или кем-либо из его команды не нашел. Казалось бы, показывать расшалившиеся нервишки — совсем дурной тон, но Зеленского было уже не остановить.
Вместо того чтобы выдать обычное для таких ситуаций нейтральное заявление, он дал понять, что это не Китай не проявил желания общаться с набившей всем в Давосе оскомину украинской делегацией, а сам президент Украины не стал встречаться с «неподходящим ему по статусу» Ли Цяном — всего-навсего премьером страны со второй экономикой мира.
«Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — выдал Зеленский на своем YouTube-канале.
Важная курица
Китайская сторона комментировать выпады из Киева не стала — из Давоса Ли Цян уехал на встречу с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и был таков. А вот пользователи китайского сегмента Сети отреагировали довольно болезненно.
Например, читатели сайта «Гуанча» заметили, что доверять Владимиру Зеленскому и до его хамского поведения не стоило.
«Китай не вмешивается в чужие дела — он должен нести ответственность за свои действия. У этого актера были плохие намерения, и он хотел, чтобы вмешательство Китая вызвало недовольство России», — написал один из комментаторов.
Другой пользователь указал на место Украины на мировой арене, особенно сравнив с положением Китая.
«А могут ли шахматные фигуры спорить с шахматистами?» — задал он риторический вопрос.
«Эта важная украинская курица говорит так, будто украинская армия стоит под Москвой!» — возмутился еще один читатель.
Автор китайского новостного сайта Sohu тоже пришел к выводу, что требования к Пекину Киев выдвинул совсем уже запредельные и ничем не обоснованные, а цель таких действий — перетянуть Китай на сторону Запада.
«Очевидно, что высказывания Украины и Швейцарии поставили Китай в „неловкое положение“ и пытаются морально перетянуть его и вместе с этим оказать давление на Россию. <…> Но намерения у Украины вовсе не благие, она не желает мирных переговоров. Сообщается, что незадолго до прибытия Зеленского в Давос <...> тайно прошла встреча международных дипломатов, основной темой которой был российско-украинский конфликт. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в большей экономической и военной поддержке», — рассказал обозреватель.
Устроить неприятности? Легко!
Что будет дальше? Потрепанный и уязвленный Зеленский в этот раз может и доиграться.
В эфире Первого канала политолог Александр Казаков отметил, Китай не забывает ничего и никогда, отвечая на колкости и выпады с восточным изяществом.
«Китай ответит по-другому, не встречами или невстречами. Учитывая влияние Китая на мировую экономику, значимость в мировых логистических цепочках, при желании Китай из-за кулис может сделать так, что Зеленский будет получать меньше оружия. Чем больше будет Зеленский хамить Си Цзиньпину, тем больше у Китая будет это желание. Устроить неприятности Украине — легко! Кроме того, можно опосредованно устроить неприятности тем, кто помогает Киеву», — намекнул Казаков.
Учитывая, что Зеленский на мировой дипломатической арене ведет себя как слон в посудной лавке, возможно, Китай — далеко не последнее крупное (и это мягко говоря) государство, которое вскоре отвернется от опостылевшей многим Украины.
Иронично, что именно это — сокращение поддержки как в медийном, так и в финансово-оружейном плане — может принести Украине гораздо больше пользы, чем ее вопли о «формуле мира».
Владимир Зеленский
Россия
Киев
Украина
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Швейцария
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