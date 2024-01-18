Мир 18 января 2024, 20:02 «Шахматы с шахматистами не спорят». Китайцы одернули Зеленского после наглого заявления Читатели «Гуанча» отругали Зеленского за оскорбления в адрес премьера Китая Global Look Press

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Владимир Зеленский не смог обойтись без очередного скандала во время своего паломничества в Давос. На этот раз под раздачу стремительно теряющего самообладание украинского президента попал премьер Госсовета Китая Ли Цян. О некрасивой истории, еще раз показавшей политическое лицо современной Украины, — в материале «360».

Кто кого не хочет

Украинская делегация три дня назад заявляла на Всемирном экономическом форуме в Давосе о важной роли Китая в «формуле мира», которую широко рекламирует в Швейцарии Зеленский.

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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак настаивал на том, что за столом переговоров Китай обязан присутствовать — «как российский союзник», написала South China Morning Post. Пекин на форуме представлял премьер Госсовета Ли Цян.

Однако затем Politico сообщил, что в Киев Зеленский вернулся несолоно хлебавши: встречаться с украинским лидером Ли Цян не стал.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян / Global Look Press

Западные журналисты вслед за американскими чиновниками мгновенно обвинили вездесущую руку Кремля.

Они уверены, что китайских политиков отговорила от контактов с украинцем именно Россия, несмотря на обратные усилия, например, Евросоюза: тот прозрачно намекал, что встреча Зеленского и Ли Цяна стала бы полезна. Вопрос только — кому?

У китайской делегации в Швейцарии было достаточно возможностей сесть напротив своих украинских коллег, будь то в Берне или на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Любая встреча удовлетворила бы давнюю надежду Киева на откровенные личные беседы с высокопоставленными чиновниками из Пекина. из статьи Poitico

Китай пользы в разговорах с Зеленским или кем-либо из его команды не нашел. Казалось бы, показывать расшалившиеся нервишки — совсем дурной тон, но Зеленского было уже не остановить.

Global Look Press

Вместо того чтобы выдать обычное для таких ситуаций нейтральное заявление, он дал понять, что это не Китай не проявил желания общаться с набившей всем в Давосе оскомину украинской делегацией, а сам президент Украины не стал встречаться с «неподходящим ему по статусу» Ли Цяном — всего-навсего премьером страны со второй экономикой мира.

«Я бы с радостью встретился с лидером Китая. Насколько я знаю, Си Цзиньпин принимает решения, а на Украине я принимаю решения. Кто принимает решения в стране? Мне не нужны диалоги любые, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — выдал Зеленский на своем YouTube-канале.

Важная курица

Китайская сторона комментировать выпады из Киева не стала — из Давоса Ли Цян уехал на встречу с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом и был таков. А вот пользователи китайского сегмента Сети отреагировали довольно болезненно.

Например, читатели сайта «Гуанча» заметили, что доверять Владимиру Зеленскому и до его хамского поведения не стоило.

«Китай не вмешивается в чужие дела — он должен нести ответственность за свои действия. У этого актера были плохие намерения, и он хотел, чтобы вмешательство Китая вызвало недовольство России», — написал один из комментаторов.

Китайский уголок в Давосе / Global Look Press

Другой пользователь указал на место Украины на мировой арене, особенно сравнив с положением Китая.

«А могут ли шахматные фигуры спорить с шахматистами?» — задал он риторический вопрос.

«Эта важная украинская курица говорит так, будто украинская армия стоит под Москвой!» — возмутился еще один читатель.

Автор китайского новостного сайта Sohu тоже пришел к выводу, что требования к Пекину Киев выдвинул совсем уже запредельные и ничем не обоснованные, а цель таких действий — перетянуть Китай на сторону Запада.

«Очевидно, что высказывания Украины и Швейцарии поставили Китай в „неловкое положение“ и пытаются морально перетянуть его и вместе с этим оказать давление на Россию. <…> Но намерения у Украины вовсе не благие, она не желает мирных переговоров. Сообщается, что незадолго до прибытия Зеленского в Давос <...> тайно прошла встреча международных дипломатов, основной темой которой был российско-украинский конфликт. Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в большей экономической и военной поддержке», — рассказал обозреватель.

Устроить неприятности? Легко!

Что будет дальше? Потрепанный и уязвленный Зеленский в этот раз может и доиграться.

В эфире Первого канала политолог Александр Казаков отметил, Китай не забывает ничего и никогда, отвечая на колкости и выпады с восточным изяществом.

Chen Zhonghao / XinHua / Global Look Press

«Китай ответит по-другому, не встречами или невстречами. Учитывая влияние Китая на мировую экономику, значимость в мировых логистических цепочках, при желании Китай из-за кулис может сделать так, что Зеленский будет получать меньше оружия. Чем больше будет Зеленский хамить Си Цзиньпину, тем больше у Китая будет это желание. Устроить неприятности Украине — легко! Кроме того, можно опосредованно устроить неприятности тем, кто помогает Киеву», — намекнул Казаков.

Учитывая, что Зеленский на мировой дипломатической арене ведет себя как слон в посудной лавке, возможно, Китай — далеко не последнее крупное (и это мягко говоря) государство, которое вскоре отвернется от опостылевшей многим Украины.

Иронично, что именно это — сокращение поддержки как в медийном, так и в финансово-оружейном плане — может принести Украине гораздо больше пользы, чем ее вопли о «формуле мира».