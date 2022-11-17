Мир 17 ноября 2022, 18:26 Новый биполярный мир. Китай вышел на уровень сверхдержавы Китаевед Котков: Китай не будет ругаться с Западом из-за России РИА «Новости»

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Китай и США создают новый биполярный мир. Могущество китайцев растет год от года, однако воевать они не рвутся: достаточно быть большой, богатой и влиятельной страной. Дружба с Россией стоит на честном партнерстве и взаимной выгоде, но останавливать НАТО военным путем КНР не станет.

Китай набирает вес

КНР, и без того влиятельный игрок на международной арене, после саммита «Большой двадцатки» набрал новые политические очки. Президент США Джо Байден заявил, что его страна готова к сотрудничеству с китайской стороной.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на том же форуме обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в неподобающем поведении. Оказалось, канадский политик раскрыл СМИ подробности их предыдущего разговора.

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Помимо этого, на саммите Си Цзиньпин заявил, что всем странам пора начать диалог с Россией. Он призвал G20 создавать условия для восстановления экономики и предложил снять санкции с научно-технического сотрудничества

Новый биполярный мир

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с «360» отметил, что саммит G20 продемонстрировал: мир постепенно переходит в новую биполярную схему. На смену СССР — США придет Китай — США.

Активное участие Си Цзиньпина, реакция на его участие говорят, что мир движется к биполярной составляющей. Все остальные страны пока делятся или на союзников Штатов, или на союзников КНР. Возможно, появится третий центр, но пока по итогам саммита видно два. Дмитрий Солонников

Китай не станет воевать с НАТО. Основным сдерживающим фактором от противостояния России и Североатлантического альянса выступает российский ядерный потенциал, сказал Солонников.

«При всем своем дипломатическом могуществе и экономическом влиянии Китай не стал бы участвовать в сдерживании агрессии НАТО военным путем. Это не китайская традиция — воевать за другие страны», — уточнил политолог.

Он добавил, что экономически и политически Пекин сильно выиграл после встречи Большой двадцатки. Однако свои отношения с европейскими государствами и американцами России нужно решать самостоятельно.

Китай не станет ссориться с Западом

Руководитель петербургского Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков в разговоре с «360» отметил, что пока не стоит спешить с выводами. Китай, безусловно, лидирующая экономика в мире, сверхдержава,

КНР занял то место, которое до 1991 года в мире занимал СССР. Но во внешней политике китайцы в этом году продемонстрировали, что ругаться с западными странами из-за России они не намерены. Кирилл Котков

Котков уточнил, что китайская экономика остается экспортно ориентированной. Ее слабость, зависимость в том, что она во многом завязана на рынках США и Евросоюза. Товарооборот с ними в 11 с половиной раза превосходит товарооборот с Россией.

«Товарооборот с Россией растет: уже к началу нынешнего ноября года он на 32% больше, чем в прошлом году. Но все же это несравнимые цифры по отношению к ЕС и Соединенным Штатам Америки», — сказал китаист.

Китайцам важны свои интересы

Также четко Китай дал понять, что не станет и ругаться с Западом и из-за Тайваня, добавил Котков. Он считается «красной линией», которую, как было видно в этом году, американцы благополучно переходят.

«Китайцы, скорее всего, будут продолжать поддерживать Россию — прежде всего на словах. Также через Китай, возможно, будут возить параллельный импорт. Но прежде всего КНР будет действовать исходя из собственных интересов», — подчеркнул китаист.

Он отметил, что нынешнее положение дел выгодно Пекину: он со скидкой покупает российские энергоносители, которые перепродает Западу. Если ситуация в России, как внутри страны, так и на Украине, будет развиваться по худшему сценарию, то цены для КНР понизятся еще больше.

Китайская оппозиция смотрит на Запад

Однако в самом Китае сложилась непростая ситуация, напомнил собеседник «360». Недавно там был антиковидный бунт, результатом которого стали человеческие жертвы и стихийные погромы на улицах. Опасность пандемии тут не при чем — вирус стал инструментом давления на людей.

«Так власть оказывает давление на свой средний класс, популярно ему объясняя: занимаетесь, чем хотите, обогащайтесь, только не лезьте в политику, Но если Китай дальше будет продолжить ту же линию, он рискует новые бунты в десятках городов», — сказал китаевед.

за беспорядками, по словам эксперта, стоят политики, выступающие за более динамичные дружеские отношения с западными странами. Хотя Си Цзиньпину удалось во время XX съезда зачистить эту оппозицию, это не значит, что ее полностью убрал.