Эксклюзив 22 марта 2023, 00:32 Китай выбрал сторону в украинском конфликте. Си Цзиньпин понимает, кто на самом деле управляет Зеленским Экономист Корнеев: Китай принял сторону России в вопросе украинского конфликта aboodi vesakaran / Unsplash

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Если Китай хочет вести разговоры о мире, руководство страны должно провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во время отчета за 2022 год он уточнил, что КНР должна «понимать украинскую точку зрения». На деле вести беседу не с кем, отметил в разговоре с «360» экономист и политический аналитик Валерий Корнеев. По его словам, китайские власти уже определились с выбором стороны в текущем конфликте, и он явно не на стороне Запада.

Далее — прямая речь.

Неафишируемое сотрудничество

Во-первых, они (китайские власти — прим. ред.) уже реагируют [на конфликт] и по всяким неафишируемым данным Китай нам очень здорово помогает. В принципе, любые вопросы безопасности всегда совершаются под грифом [«секретно»], потому что это чувствительные вопросы, касающиеся военного сотрудничества. Оно всегда бывает в закрытом режиме, если это невозможно скрыть, грубо говоря, поставку какой-нибудь техники, то делается так, чтобы [это было] в соответствии с договорами и международными соглашениями, если это под такие соглашения подпадает.

А так как сейчас в мире усилиями коллективного Запада фактически полностью разрушена правовая система, особенно обращать на это внимание ни России, ни Китаю не стоит. Военно-техническое сотрудничество у нас всегда было в приоритете — принимая во внимание, например, наши двигатели для китайских самолетов, технологии, противоракетная оборона в Китае построена на наших принципах.

Украина утратила субъектность

Вообще сотрудничество достаточно большое — в том же искусственном интеллекте. Что такое искусственный интеллект? Это, например, система управления войсками на поле боя в том числе. Поэтому это сотрудничество всегда есть и будет, его необязательно объявлять широко, потому что это чувствительная зона, которую необязательно афишировать.

Китай отлично понимает, кто такой [президент Украины Владимир] Зеленский — просто клоун, надетый на руку американских кукловодов. Китай — тысячелетняя культура, всегда четко разделяющая людей, которые сами принимают решения и тех, кто принимают указания, спущенные им сверху. Поэтому о чем [председателю КНР] Си Цзиньпину разговаривать с Зеленским?

Если он с ним и будет каким-то образом связываться и разговаривать, это будет наверняка такая трансляция неких пожеланий в виде ультиматума. Понятно, что даже это будет абсолютной формальностью, потому что Си Цзиньпин и вообще китайское общество отлично понимают, что Зеленский несубъектен и решения он не принимает.