Эксклюзив 20 января 2023, 14:38 Китай помогает России в борьбе с гегемонией США — мир уже не станет таким, как раньше Публицист Новоселов: страны БРИКС могут создать общую валюту, которая вытеснит доллар РИА «Новости»

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Россия и Китай стремительно наращивают темпы товарооборота друг с другом. Во многом этому способствует использование национальных валют. Все может закончиться тем, что страны БРИКС создадут собственную денежную единицу, которая потеснит доллар с пьедестала. Об этом в эксклюзивной колонке для «360» заявил публицист Иван Новоселов.

Далее — прямая речь.

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Как сообщило РИА «Новости», в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что половина торгового оборота между Россией и Китаем обслуживается в юанях и рублях, причем эта доля быстро растет и будет увеличиваться.

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«Мы, не делая движений, которые могли бы подорвать наши отношения в практическом плане и навредить экономическим операторам, постепенно движемся с КНР в сторону сокращения зависимости от западных инструментов и западных ненадежных партнеров в целом. Половина нашего торгового оборота обслуживается в юанях и рублях, эта доля быстро растет. И будет расти еще больше», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.

Россия уже давно взяла курс по уходу от доллара в расчетах с дружественными странами, и демонстрируемая КНР готовность переходить на расчеты в национальных валютах означает, что Китай поддерживает данное стремление.

Это особенно актуально с учетом увеличивающегося товарооборота между Россией и Китаем, который вырос в 2022 году на 29,3%, до 190,271 миллиарда долларов, что делает Китай крупнейшим торговым партнером России.

Ранее в Кремле назвали реалистичными прогнозы дальнейшего роста объема торговли между РФ и КНР до 250 миллиардов долларов к 2024 году, отметив постоянное расширение областей взаимодействия и сотрудничества.

Возможность потратить нацвалюты

Основная проблема с расчетами в национальных валютах заключается в возможности их потратить. В случае с Китаем их использовать проще, поскольку у наших стран большой и сбалансированный товарооборот. Китай тратит рубли на импорт из России, а Россия тратит юани на импорт товаров из Китая. Никому не нужно думать, куда потратить валюту партнера.

Похожим образом обстоит и ситуация с Индией. Индия превратилась в одного из крупнейших покупателей российских энергоресурсов, которые с выгодой перепродает западным странам. Объем экспорта из Индии в Россию также растет, особенно в области фармацевтической продукции, по производству которой Индия является мировым лидером.

Однако торговля в национальных валютах с другими странами имеет смысл только в случае приблизительно равного торгового баланса или благоприятных условий российских инвестиций в эти страны.

В свете всего этого особый интерес вызывают продолжающиеся разговоры о создании общей валюты стран БРИКС, к которой также могут присоединиться страны ОПЕК. Поскольку на эти страны приходится половина мирового населения и серьезная часть мировой экономики, эта валюта, несомненно, потеснит доллар с пьедестала и, может, даже займет его место.