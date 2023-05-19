Эксклюзив 19 мая 2023, 19:57 Кинжал в спину Запада. Россия развенчала миф о всемогуществе систем Patriot «Голос Мордора»: Запад напрасно пытается убедить общество в надежности ЗРК Patriot РИА «Новости»

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Западные политики попытались убедить общество в надежности зенитно-ракетных комплексов Patriot, однако российские ракеты «Кинжал» показали, чего на самом деле стоят американские комплексы. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» порассуждал о том, как против России ведут информационную войну и как российские военные отвечают на украинскую пропаганду.

Далее — прямая речь.

Patriot не справился с задачей

Это просто замечательно, как западные политики и пресса пытаются убедить свою паству, что Patriot все же справился, сбил гиперзвуковую ракету «Кинжал», а сам получил лишь незначительные повреждения и уже находится в строю.

РИА «Новости»

Ага. Эпичное видео с поражением Patriot видели все. Правда, сомневаюсь, что все и на Западе. Там такую информацию пытаются скрыть от обывателя, потому что она никак не укладывается в ту картину мира, которую тщательно этому обывателю вбивают в голову. Посмотрит кто-то, как Patriot истерично расстреливает в молоко весь свой боезапас, а потом на его месте возникает приличное такое зарево, да еще и не одно, а и несколько поменьше, похожих на вторичные детонации оставшегося боезапаса, и как-то не поверит, что у знаменитой американской зенитной системы лишь слегка обожгло краску. Начнет искать в интернете информацию и узнает, что, помимо почти 100 миллионов долларов, выпущенных куда-то в воздух, уничтожены были несколько пусковых установок и дорогущий радар. Но ведь это надо искать.

Информационная война против России

А открываешь какой-нибудь Der Spiegel или The Mirror — и там победа побед: чудо американской инженерной мысли сбило «путинскую ракету», которая считалась «символом мощи Кремля». Жаль только, не постят Виталика Кличко с «доказательством».

Потому что это — информационная война. Они ведь и нас пытаются убедить в том же самом. У Виктора Пелевина в «Искусстве легких касаний» была очень хорошо охарактеризована цель информационной войны — убедить противника в том, что у него полная задница. И не важно, что на самом деле это не так. Главное, чтобы простой человек в это поверил, и тогда эта самая задница начнется на самом деле.

Именно этим и занято ЦИПСО и многочисленные западные информационные помойки. Одно из полей битв — мессенджер Telegram, где ципсошные каналы растут, как грибы после дождя. Их разоблачать не успевают. Но опознать их очень легко — они вроде бы очень патриотичные, но вот все равно пытаются убедить россиян, что у них все плохо. Но как бы с заботой о России.

ВС России развенчали украинскую пропаганду

Украинские теракты и атаки беспилотниками выдаются за нечто колоссальное, чуть ли это не Перл Харбор какой или налеты на Москву в 1941 году. И неважно, что тут нужно просто понять, что при всей неприятности этих ударов, это все равно комариные укусы, которые и близко нельзя сравнивать с ракетными налетами по военным объектам Украины. У них беспилотник, который пытается сбросить куда-то полкило тротила, что еще и не всегда получается, а у России поражение склада в Хмельницком, уничтожение того же Patriot, массовые удары упабами по ближним тылам и много чего же.

РИА «Новости»

Как вы думаете, почему [президент Украины Владимир] Зеленский до сих пор морозится с «контрнаступом»? Да потому что огромная часть игрушек для этого «контрнаступа» уже превратилась в обгорелое железо. И кто знает, сколько там тех Leopard вообще осталось.

И что самое важное — эти удары сейчас наносятся почти каждую ночь. Хотя и ракеты уже давно «закончились», да и из стиралок все чипы повыковыривали.

Москвички, вон, на речку ходят белье стирать. С песнями, как 300 лет назад. ЦИПСО не даст соврать.