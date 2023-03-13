Мир 13 марта 2023, 18:08 Киноакадемики вручили награды. Вечные вопросы получили ответ в семь «Оскаров» Искусствовед Торопыгина: у «Все везде и сразу» присутствуют атрибуты современного кино YouTube

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В ночь на 13 марта в США состоялось вручение премий «Оскар». Семь статуэток отправились к создателям картины «Все везде и сразу». Четыре награды смогла отвоевать картина по книге Эриха Марии Ремарка. В числе претендентов были и россияне — фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых вошел в число номинантов в категории «Лучший короткометражный документальный фильм».

Семь «Оскаров» за одну картину

Американские киноакадемики выбрали лауреатов ежегодной премии «Оскар». Лучшим фильмом стал «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Также картина получила награды за лучшие оригинальный сценарий, монтаж и режиссуру.

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Исполнительница главной роли фильма «Все везде и сразу» Мишель Йео завоевала титул лучшей актрисы. Ее партнер Ке Хью Кван, знакомый поклонникам фильмов про Индиану Джонса, получил награду как лучший актер второго плана.

«Оскар» лучшей актрисы второго плана тоже отошел команде фильма-победителя — его вручили Джейми Ли Кертис. Это ее вторая награда от киноакадемии: первая статуэтка была в 1995 году за главную женскую роль в боевике «Правдивая ложь».

Актеры к/ф «Все везде и сразу»: Мишель Йео, Ке Хью Кван, Джейми Ли Кертис / YouTube

Награды киноакадемии

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» завоевал Брендан Фрейзер за воплощение главного героя драмы «Кит». Также «Оскарами» заслуженно отметили гримеров.

Лучшим фильмом на иностранном языке стала очередная киноверсия романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Лента также получила «Оскары» за лучшие музыку, работу оператора и художника-постановщика.

Еще одну драму — «Говорят женщины» — наградили за лучший адаптированный сценарий. «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик» выиграли лишь по одной премии: за лучшие визуальные эффекты и лучший звук соответственно.

Кадр из к/ф «Аватар: Путь воды» / Кинопоиск

Кроме того, в стороне не остались выдающиеся кинодеятели США. Звезде «Назад в будущее» Майклу Джею Фоксу вручили награду имени Джина Хершолта. Премию за выдающиеся заслуги в кинематографе получили Питер Уир, Дайан Уоррен и Эзан Пальси.

Лучшим документальным фильмом признали «Заклинателей слонов». В фильме «Черная пантера: Ваканда навеки» отметили дизайн костюмов, а в ленте «RRR: рядом ревет революция» — песню.

Новое прочтение «Пиноккио» Гильермо дель Торо принесло ему «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм. Награду за самый удачный короткометражный мультфильм получила картина «Мальчик, Крот, Лис и Конь».

Кадр из м/ф «Пиноккио» Гильермо дель Торо / Кинопоиск

Конфликт поколений без конъюнктуры

Преподаватель ВГИКа кандидат искусствоведения Марина Торопыгина в разговоре с «360» выразила мнение, что хотя у лауреата нынешнего «Оскара» присутствуют все атрибуты современного западного кино — не белые актеры, ЛГБТ и даже инвалид в коляске, — едва ли это намеренная конъюнктура.

«В последнее время мы часто ищем в фильмах какую-то актуальную проблематику, на которую хочется обратить внимание. И, как нам кажется, именно на нее делают ставку создатели фильма. На самом деле это все-таки не так», — сказала Торопыгина.

Она уточнила, что темам, которые активно обсуждают в обществе, может посвятить фильм любой режиссер с любыми актерами. Важно именно художественное качество. А «Все везде и сразу», в общем-то, о семейных ценностях и о конфликте поколений.

Кадр из к/ф «Все везде и сразу» / Кинопоиск

«Вопрос в том, как это обыграно. Это и некая компьютерная игра отчасти, есть тема такого странного переселения душ, возможностей, которые были реализованы или не реализованы либо были исполнены не в той форме, в которой хотелось бы», — пояснила искусствовед.

По ее словам, в ленте сочетаются вечные вопросы с интересными приемами их воплощения на экране. Поэтому «Оскар», к тому же не один, вполне заслуженная награда: в хорошем фильме все должно быть прекрасно — так оно и сложилось.

«Я рада за Мишель Йео, у нее были очень разнообразные амплуа, в которых она с удовольствием играет внутри фильма. Ну и, конечно, очень люблю Джейми Ли Кертис, за нее за нее тоже рада», — добавила Торопыгина.

Кадр из к/ф «Все везде и сразу» / YouTube

Антивоенная тема Ремарка

«На Западном фронте без перемен» стал вторым по числу «Оскаров», его также признали лучшей картиной на иностранном языке. Торопыгина подчеркнула, что фильм тоже обладает интересной конструкцией: показывая военные действия, он протестует против этого.

Это третья экранизация романа Ремарка. Картину уже отметили семью наградами BAFTA. Возможно, выбор американских киноакадемиков обусловлен желанием привлечь внимание к антивоенной тематике.

«Мне кажется, еще одно важное обстоятельство, которое способствует тому, что этот фильм принимают, награждают и отмечают, — актеры, которые там снимались, и внимание к немецкой актерской школе», — предположила искусствовед.

В одной из главных ролей был занят Даниэль Брюль, известный по работе в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантина, а также Девид Штрисов, который сыграл в оскороносном фильме «Фальшивомонетчики».

Кадр из к/ф «На Западном фронте без перемен» / YouTube

Якутское кино на «Оскаре»

Для заявки фильма на «Оскар» существует специальный регламент, рассказала искусствовед. В том числе нужно документально подтвердить, что фильм вышел в прокат в своей родной стране в определенное время, пробыл там не меньше недели.

«„Оскаровский период“ для зарубежных фильмов, по-моему, длится с 1 октября по 30 сентября. Но если говорить о выборе фильма, то здесь, как правило, оскаровская комиссия в любой стране руководствуется своими соображениями», — сказала собеседница «360».

Кандидатом на премию может быть либо лента, которая максимально приближена по своим стилистике, формальным и медийным качествам к тому, что любят на «Оскаре». Или, наоборот, если она отражает именно национальное своеобразие своей страны. Другой вопрос — получит ли картина международный успех.

«Конечно, оптимально, когда сочетаются и универсальные ценности, и определенное своеобразие. Что касается нашего кино, то, наверное, можно вспомнить о тех фильмах, которые побывали на международных фестивалях за прошедший год», — уточнила Торопыгина.

Кадр из д/ф «Выход» / Кинопоиск

Она отметила интересные работы якутских кинематографистов, у которых есть шанс через несколько лет тоже побывать на «Оскаре». Например, недавно вышел фильм «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Работа была представлена на зимнем фестивале в Москве.

«Брат и сестра Максим и Евгения Арбугаевы тоже родом из Якутии, их фильм „Выход“ вошел в число номинантов на „Оскар-2023“ в категории „Лучший короткометражный документальный фильм“. И они присутствовали на нынешней церемонии награждения», — подытожила Торопыгина.