Мир 13 декабря 2022, 19:32 Кино и жизнь Анджело Бадаламенти. Чем запомнился композитор «Твин Пикса» Анджело Бадаламенти написал мелодию для «Твин Пикса» за 20 минут YouTube

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Анджело Бадаламенти ушел из жизни в возрасте 85 лет. Хотя он написал немало прекрасных произведений для множества фильмов, а его песни пели многие знаменитые певцы, весь мир запомнил американского пианиста и кинокомпозитора как автора музыки к сериалу «Твин Пикс».

Музыкант из Бруклина

Анджело Бадаламенти вырос в музыкальной семье выходцев из Италии. Все детство в Бруклине он слушал оперные записи отца и джазовую трубу брата, так что уже с 10 лет начал сам сочинять музыку для фортепиано.

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Позднее, в подростковом возрасте, будущий композитор подрабатывал аккомпаниатором для певцов летних курортов Катскиллса. Когда стало понятно, что музыка больше, чем просто увлечение, Бадаламенти поступил в музыкальную школу.

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Спустя пару лет новоиспеченный магистр игры на валторне устроился учителем музыки в среднюю школу Дайкер-Хайтс в родном Бруклине. Примерно тогда Бадаламенти женился на девушке Лонни, с которой они прожили всю жизнь. У пары родились двое детей.

Соцсети

Однажды, в начале 70-х годов, учитель музыки сочинил для учеников мюзикл на Рождество. Постановка настолько понравилась городскому школьному совету, что ее показали по местному телеканалу. А Бадаламенти получил приглашение в небольшое музыкальное издательство на Таймс-сквер.

Начало карьеры композитора

Так Бадаламенти начал зарабатывать на жизнь аранжировкой и написанием джинглов — коротких мелодий, которые выступали своеобразными музыкальными логотипами различных передач телеканалов и радиостанций.

Не стоит думать, будто это была простая работа: еще Самуил Маршак говорил, что маленькие часы сделать вовсе не проще, чем большие. Музыкальная фраза джингла должна была быть запоминающейся и точно отвечать настроению контента.

Иногда композитору давали писать полновесные песни для популярных певцов того времени. Например, он сотрудничал с Ширли Бэсси, голос которой мы слышим в трех фильмах «бондианы» — «Голдфингер», «Бриллианты навсегда» и «Мунрэйкер».

Педагог уходит в кино

Постепенно композитор стал работать в киноиндустрии, однако взлет на этом поприще произошел лишь спустя 13 лет. Американский режиссер Дэвид Линч искал педагога по вокалу для Изабеллы Росселлини — звезды своего нового фильма «Синий бархат». Кто-то и предложил обратится к Бадаламенти.

Кстати, в роли пианиста снялся сам композитор. Изначально Росселлини должна была исполнить «Песнь к Сирене», но Линч не смог достать права на использование этой композиции и написал свой текст, а Бадаламенти — музыку, рассказывается в статье The New York Times.

Я работал около трех или четырех часов с Изабеллой Росселлини за клавишными и записал ее пение Blue Velvet. Мы пошли и сыграли ее для Дэвида Линча, который снимал последнюю сцену. Он надел наушники и сказал: «Это очень круто». Анджело Бадаламенти Композитор

Также Бадаламенти написал для фильма еще одну балладу, которую исполнила хористка Джули Круз. Позже она признавалась, что новый педагог по вокалу сделал с ее голосом что-то невероятное и создал ангельский звук, обеспечивший певице сольную карьеру.

Линч впечатлился настолько, что предложил композитору сочинить всю музыку для «Синего бархата» и всех последующих его фильмов. Следующим стал «Дикие сердцем», получивший приз «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале 1990 года.

Николас Кейдж и Лора Дерн в к/ф «Дикие сердцем» / YouTube

«Твин Пикс»

Вскоре Линч позвал Бадаламенти в новый проект, который упрочил мировую славу и режиссера и композитора. Таинственные события в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон, рядом с канадской границей, покорили не одно поколение зрителей.

Бадаламенти рассказывал, как он писал свою самую известную музыкальную тему. Он сидел за клавишными, а Линч рядом. Режиссер перечислял образы: одиночество в ночном лесу, дует ветер, ухает сова, вот из темноты выходит молодая девушка…

Композитор минут 20 озвучивал слова мелодией, постепенно создавая музыкальную картину. Он собирался позже немного доработать произведение, но Линч заявил, что этого делать нельзя: «Не меняй ни одной ноты. Я вижу Твин Пикс!»

Сериал выдержал два сезона и полный метр «Твин Пикс: сквозь огонь». Уже в новом, XXI веке Линч снял еще 18 серий. Публика и критики хорошо встретили продолжение загадочной истории, а в сериале снова звучала музыка Бадаламенти.

Режиссер Дэвид Линч и исполнитель главной роли Кайл Маклахлен на премьере, 2017 год / Викимедиа

Другие фильмы

Хотя Бадаламенти называл партнерство с Линчем своим «вторым лучшим браком», это не мешало ему «ходить на лево» и писать музыку для других фильмов. Например, для третьей части «Кошмара на улице Вязов: воины сна», считающуюся самым удачным продолжением слэшера.

Не менее удачной была работа в фильме «Город потерянных детей» с Роном Перлманом в главной роли. Музыка помогла создать тот налет сюрреализма и таинственности, которые обеспечили восторги и зрителей, и критиков.

Бадаламенти по праву называли мастером рассказывать истории. Кстати, работал композитор и с российским кинематографом: его музыка звучит в фильме «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука.

За свою жизнь Бадаламенти написал музыку более чем для 20 фильмов. Игорь Корнелюк, выступивший композитором сериалов «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и других кинолент, рассказал «360», что невозможно назвать единый рецепт успеха на этом поприще.

Надо проникнуться произведением. Если речь идет о музыке для кино, все решает кадр, его масштаб, размер и насыщенность. От этого исходишь, выбирая те или иные средства выразительности. Каждый раз бывает по-разному, но в любом случае это очень тяжелый и непростой труд. Игорь Корнелюк Композитор

Музыки не будет

Анджело Бадаламенти умер в своем доме в Линкольн-парке штата Нью-Джерси. Дэвид Линч в ежедневном видеовыпуске Weather Report сообщил о смерти друга и сказал, что на этот раз музыки не будет.

За долгую творческую жизнь композитор успел поработать с Дэвидом Боуи, Майклом Джексоном, Полом Маккартни, Ниной Симоне, Джули Круз и другими известными музыкантами. Под его композицию зажигали Олимпийский огонь в Барселоне.

Двоюродный племянник Бадаламенти написал в соцсетях, что дядя всегда оставался верным своим корням и семье, и его действительно будет не хватать многим. «Chi ha vissuto una buona vita ha una buona morte» — «Кто хорошо прожил, тому хорошая смерть».