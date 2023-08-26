Мир 26 августа 2023, 11:13 Киевский режим продолжил бить по гражданским объектам в России — Захарова Захарова указала на вовлеченность стран Европы в конфликт вокруг Украины Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

Читать 360tv в

Планы европейских стран по поставкам киевскому режиму истребителей F-16 и вертолетов Ми — 24В подтверждают их вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Его слова опубликовали на официальном сайте министерства.

«Все эти действия подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины», — сказала она.

Реклама

Захарова отметила, что украинские боевики продолжают наносить бессмысленные с военной точки зрения удары по объектам гражданской инфраструктуры России. Таким образом киевский режим пытается отвлечь внимание западных кураторов от провала в контрнаступлении.

«Засевшие в Киеве неонацисты открыто признаются в совершенных ими террористических актах, что позволяет сделать вывод о намерении продолжать свою преступную деятельность», — подчеркнула Захарова.

На Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются отправленные Киеву миллиарды.

«Тем временем многомиллиардные поставки оружия преступному киевскому режиму вызывают все больше вопросов у западной общественности», — добавила она.

Эти деньги могли бы пойти на улучшение жизни граждан стран. Россия посоветовала руководству стран НАТО «вместо бездумной накачки оружием неонацистского режима» заняться делами дома и прислушаться к общественности.

Ранее МИД России предостерег Молдавию от чрезмерной поддержки Украины. Захарова отметила, что здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее родины, бьют тревогу. Однако власти республики все дальше тянут страну «в направлении пропасти».

Западные страны не оставляют попыток втянуть Молдавию в конфликт на Украине. В середине августа страна выслала российских дипломатов из Кишинева. МИД России закрыл въезд в страну для некоторых официальных лиц республики.