Мир 12 сентября 2023, 22:23 Киевский режим перешел на хамство. Подоляк унизил Индию и Китай, чтобы прикрыть провалы ВСУ Политолог Кошкин: слова Подоляка об Индии и Китае — поиск виновных в провале ВСУ РИА «Новости»

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Советник главы офиса Украины Михаил Подоляк назвал международные институты фиктивными конторами для зарабатывания денег на старость. Также он подверг критике Индию, Турцию и Китай, обвинив их в недальновидности и заработке на боевых действиях в национальных интересах. Международной реакции на хамские заявления украинского политика пока нет. Но опрошенные «360» эксперты не исключили, что представители офиса Зеленского начали поиски виновных в провале контрнаступления.

Оскорбления в эфире

Хамские заявления в адрес международных организаций советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил в ходе интервью журналистке Наталье Влащенко. Полный выпуск опубликовали на ее YouTube-канале.

В список фиктивных организаций Подоляк включил ООН, МАГАТЭ и Международный Комитет Красного Креста. Он заявил, что само их существование усложняет и затягивает решение важных процессов в мировой политике. А руководство этих институций зарабатывает на лоббизме, чтобы обеспечить себе хорошую старость.

«Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция — МАГАТЭ какой-то, Красный Крест — все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было, мы бы, наверное, многие вопросы решали лучше и быстрее», — заявил Подоляк.

РИА «Новости»

Он не оставил в стороне и международную политику. Подоляк обвинил Китай, Индию и Турцию в заработке на происходящем конфликте, покупке российских энергоресурсов, и отсутствии взгляда на дальнейшую перспективу. Политик добавил, что Китай должен быть заинтересован в исчезновении России из-за втягивания в ненужные ему конфликты, что в дальнейшем скажется на его шансах выйти на доминирующее положение в мире.

Поиск виноватых

Контрнаступление украинских войск стратегически провалилось, но тактически еще продолжается. Поэтому украинские власти уже сейчас начали поиски внешних игроков, на кого можно возложить вину за поражение. Об этом «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Он напомнил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже заявлял, что Украина получила достаточно вооружений, чтобы добиться успехов в ходе своего контрнаступления. Но на этом фоне тут же появились заявления украинских офицеров, которые заявили, что инструкторы из стран НАТО учили их не тому и не так.

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«Сегодня Подоляк начал в этом же ключе давать оценки, что не только дали мало оружия, но еще и институты глобального управления ООН, МВФ, ВТО другие не обеспечили победу Украины. То есть они должны были угробить Россию, а они достаточно либерально себя повели», — заявил Кошкин.

Он добавил, что в определенной степени в офисе Зеленского сейчас разбирают сектора всех мировой системы, чтобы найти тех, на кого возложить вину за собственные неудачи.

Признаки кризиса

Хамское поведение Подоляка не удивило украинского политика Владимира Олейника. Он отметил, что советник офиса президента только скопировал манеру говорить своего непосредственного начальника Владимира Зеленского.

РИА «Новости»

«Эти люди должны иметь не то что совесть, а элементарный этикет и уважительно относиться к международным организациям, в которых состоят. Но происходит какое-то реалити-шоу „Квартала 95“. И впечатление от последних заявлений что они абсолютно неадекватны», — подчеркнул он.

Олейник отметил, что вместо критики Индии, Китая и Турции, которые действуют в собственных национальных интересах, руководству Украины стоило у них поучиться и прекратить занимать пост марионетки в руках западных держав.

Комментируя высказывания Подоляка о международных институтах политик отметил, что все эти структуры находятся под жестким контролем США, которые остаются их главным спонсором. Поэтому фактически советник офиса украинского лидера критикует своего хозяина.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все плясали под дудку Зеленского. Но у пана атамана золотого запаса нет. Поэтому такие заявления говорят о том, что наступил какой-то кризис в мышлении или голове. Но, скорее всего, это признак конца киевского режима», — подытожил Олейник.