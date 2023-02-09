Мир 09 февраля 2023, 23:50 Киевские вруны выдают желаемое за действительное. Украина не подготовится к поставке истребителей по щелчку пальцев Полковник Литовкин: высказываниям украинских чиновников доверять не стоит Pxhere

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Украина ждет поставки западных истребителей для использованиях их в спецоперации. Но киевскому режиму нужно проделать огромную работу для их использования. Как минимум приготовить аэродромы. Как максимум — обучить летчиков пользоваться современной техникой. На это потребуется время, которого у Украины нет. Стоит ли верить заявлениям киевских чиновников о том, что они получат истребители, разбирался «360».

Истребители для Украины

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал, что вопрос поставок дальнобойного оружия и истребителей для киевского режима решен.

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«Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен», — отметил он в своем Telegram-канале.

Ермак пообещал рассказать подробности позднее. Спустя время он отредактировал пост, добавив туда сомнительные слова «похоже» и «может быть».

В январе Зеленский попросил у Запада передать Вооруженных силам Украины самолеты и ракеты дальнего радиуса действия. Если некоторые представители Белого дома выступают за передачу киевскому режиму истребителей F-16, то президент США Джо Байден исключил эту возможность. В минувшую среду, 9 февраля, Зеленский выступил в британском парламенте. Там он лично попросил у властей страны боевые самолеты. По данным телеканала Sky News, премьер Великобритании Риши Сунак призвал министра обороны страны Бена Уоллеса узнать, какую технику страна в состоянии передать Украине.

Истребители F-16 / РИА «Новости»

Киевские вруны

Подобные заявления Ермака — жалкая попытка выдать желаемое за действительное, считает военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Для того, чтобы киевский режим смог получить эти самолеты, в стране придется слишком многое сделать. Как минимум, приготовить аэродромы, которых у Украины нет, пояснил эксперт. Для подготовки территории нужно специальное оборудование.

«Необходимо оборудование для аэродромов, а оно очень сложное. Нужны радиолокационные станции, командные вышки, мини-заводы, где обслуживаются самолеты перед вылетом и после, склады с боеприпасами. Тут можно бесконечно перечислять, это огромная работа», — сказал Литовкин.

Первостатейно нужно обучить экипажи летать на современных истребителях, что очень сложно. Это не происходит по щелчку пальцев, отметил военный обозреватель.

«Это работа на очень и очень долгое время. Займет это минимум полгода-год. А за год никто не знает, что будет с Украиной. Не факт, что она вообще будет существовать. Поэтому такие заявления — это трепотня в пользу бедных. <…> Вруны на врунах и врунами погоняют», — высказался эксперт.

Слова Ермака он назвал попыткой поднять значение визитов Зеленского в Европу или визитов представителей Евросоюза в Киев. Вещам, которые говорят на Украине, доверять вообще не стоит, заключил Литовкин.