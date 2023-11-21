Эксклюзив 21 ноября 2023, 11:56 Русских на Украине притеснять! Киев объяснил, почему началась СВО Писатель Беседин: спикер Рады Стефанчук заявил, почему началась СВО Global Look Press

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На Украине нет и быть не может никакого русского национального меньшинства, ведь если «этот народ» не показывает уважения к властям, то «егo права должны быть ущемлены». Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук. О том, как представитель киевского режима сам подтвердил причины, по которым Россия начала спецоперацию, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

«Когда они не понимают, что говорят, то говорят правду» — старая, проверенная мудрость. И каждый раз она подтверждается в новой реальности. На этот раз ее проиллюстрировал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. Кстати, персонаж колоритный и по-своему фриковатый.

Ведь украинская власть медиаменеджеров, работающая в первую очередь на картинку, старается держать в своих рядах презентабельных и даже смазливых, а тут — ну чистый Джабба. Не сужу по внешности — лишь констатация фактов.

Global Look Press

Так вот, Стефанчук, уже не раз и не два отличавшийся эпическими заявлениями, на днях, по сути, объяснил, почему Россия начала на Украине СВО. Он сообщил: «Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких российских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть».

Взаимопонимание Украина, по мнению Стефанчука, нашла с Венецианской и Европейской комиссиями. Ну еще бы, не зря же Запад вливал столько оружия и денег для конфликта с Россией!

Фактически Стефанчук открыто и прямо заявил, что русские представляют для Украины опасность, что их права должны ущемляться. На практике это означает никакого русского языка, никакой русской культуры, никакой православной веры на территории Украины.

Так не этим ли занимается Киев по отношению к своему народу десятки лет? Разве не было преследований тех, кто боролся за русский язык? Разве не заставляли изучать фальшивую историю? Разве не вводили идиотские языковые ограничения? Разве не сжигали людей в Одессе? Разве гражданская война в Донбасса началась не из-за того, что людей там за людей не считали?

Стефанчук говорит так, будто притеснять русских на Украине начали после СВО. Но это не так. И тому есть миллион подтверждений.

Например, в десятилетнюю годовщину начала Евромайдана можно вспомнить, что первое заявление, сделанное новой украинской властью после бегства Януковича в феврале 2014 года, — обещание запретить русский язык. А вот после начала СВО официальный Киев уже не стеснялся действовать максимально цинично и жестко.

Достаточно лишь изучить ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры, которую атакуют натуральные бесы в человеческом обличье, ситуацию с УПЦ в целом. Что это как не угнетение и притеснение?

И тут стоит вспомнить, что Россия начала СВО на территории Украины как раз-таки для защиты русского населения. Денационализация и демилитаризация — это цели, сопутствующие главной задаче.

И когда Стефанчук говорит то, что он говорит, то называет истоки СВО, которые, как мы видим, находятся не в Кремле, а на Украине или, что вернее, в тех кабинетах, где занимаются украинскими вопросом. Русских людей не просто притесняли — их унижали и ставили в положение людей второго сорта, и, к сожалению, с каждым годом трагическая тенденция лишь нарастала.

В Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке, июль 2020 года / Global Look Press

Так что, когда украинские жены и матери рыдают, почему они теряют мужей — и это действительно жутко и больно, — адресовать свой риторический вопрос (таковым его сделал Киев) они должны таким, как Стефанчук. Тем, кто сначала притеснял русских, а после решил их уничтожать вместе с украинцами.

И вот против таких мерзавцев, а не против рядовых украинцев должен быть направлен главный российский удар.