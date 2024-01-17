Мир 17 января 2024, 12:46 Каждый пусть скребет по сусекам сам. Как и зачем ЕС меняет схемы поддержки Киева Политолог Маркелов: помощь Украине от ЕС стала носить индивидуальный характер РИА «Новости»

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Германия в 2024-м собирается направить Украине военную помощь на сумму свыше семи миллиардов евро. Такие решения властей страны, безусловно, идут вразрез с желаниями населения ФРГ, что нанесет новый урон по имиджу правительства, отметил в беседе с «360» политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Немцы, конечно, будут бунтовать. Тихонечко. Массового шума их власти не допустят, но будет возмущение и в соцсетях, и демонстрации, и другие сигналы, показывающие противоречие между решениями правительства Германии и волей рядовых граждан страны, бесспорно. Налогоплательщики страны, бизнесмены, конечно, такие решения не признают», — подчеркнул эксперт.

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Маркелов обратил внимание, что сейчас сценарий поддержки Украины начинает носить больше индивидуальный, а не групповой характер. Причина этого в том числе в сложностях с принятием решений в ЕС, на которое оказывает влияние ряд обстоятельств.

«Единообразного решения ЕС никак не может принять в силу разных причин — это и венгерский фактор, и словацкий фактор, нидерландский, где к власти пришли ребята, которые совершенно не поддерживают эту затею сумасшедшую по непрерывной поддержке Украины», — перечислил собеседник «360».

Плюс и США находятся во внутриполитических противоречиях, напомнил Маркелов. Таким образом, по оценке эксперта, американцы, вероятно, пока попросили ЕС побыть на подхвате запустить сценарий индивидуальной поддержки по странам.

То есть речь не о коллективном решении Брюсселя, а именно о решениях отдельных стран. Сергей Маркелов политолог

Также Маркелов обратил внимание на «кривой-косой», но все же подписанный договор между Киевом и Лондоном. Позиционируют документ якобы как союзнический, но на самом деле никакой он не союзнический, пояснил Маркелов. Это, по его словам, еще один пример именно индивидуальной поддержки Киева.

«Мы видим, что Макрон в феврале летит со своей французской поддержкой. И Германия, как драйвер ЕС, не может отказаться от просьбы Штатов пока поддержать индивидуальными решениями, финансовыми оборонными и прочими», — пояснил политолог.

Таким образом, по его словам, ЕС теперь будет скрести не по общим сусекам, а каждая страна станет принимать индивидуальные решения о спонсировании украинских властей. При этом правительствам этих государств придется брать на себя риски, в том числе и удара по собственному имиджу.

«Что мы видим уже в Германии — [канцлер Олаф] Шольц один из самых не поддерживаемых политиков за всю историю Германии послевоенную», — заключил собеседник «360».