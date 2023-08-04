Мир 04 августа 2023, 20:06 Казахская пленница. Бывшая советская республика решила покончить со спорным обрядом Юрист Алтыбаев: власти Казахстана решили остановить беспредел с похищением невест Freepik

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Традиция похищения невест в Казахстане появилась давно и существует по сей день, хотя в советский период считалось, что это явление исчезло. Недавно местные власти всерьез задумались над тем, чтобы ввести уголовное наказание за насильственную кражу девушек. Что стало поводом — в материале «360».

Неутешительные результаты опроса

Казахстанский институт общественного развития в марте 2023 года обнародовал доклад на тему «Гендерная политика в современном казахстанском обществе». Наиболее интересной темой для обсуждения стала кража невест.

Выступление включало в себя результаты опроса местных жителей, где им предложили высказать свое мнение о спорной традиции. Около половины опрошенных либо нейтрально, либо положительно оценили насильственное похищение женщин и отметили, что невесты не должны обращаться в правоохранительные органы.

«Почти четверть респондентов (23,6%) нейтрально или положительно относятся к насильственному похищению женщин. Только половина опрошенных казахстанцев (54%) считают, что в случае похищения девушки без разрешения она должна уйти и сообщить в правоохранительные органы», — уточнили в докладе.

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По данным исследования, 11,7% граждан заявили, что женщина должна остаться и выйти замуж; 18,4% — что девушка должна уйти и не сообщать в правоохранительные органы.

Результаты опроса, по сути, наглядно продемонстрировали готовность большинства придать легитимности этой традиции. Казахстанский институт общественного развития призвал власти обратить особое внимание на проблему.

Причины уголовно наказывать за традицию

В офисе уполномоченного по правам человека в Казахстане предложили уголовно наказывать за похищение невест. Омбудсмен подчеркнул, что такая ответственность существует в уголовных законодательствах соседних Киргизии, Туркмении и Узбекистана.

Авторы инициативы направили предложение ввести в УК отдельную статью «Похищение лица с целью заключения брака». Это, по мнению уполномоченного по правам человека, позволит снизить уровень преступлений против женщин. Генеральная прокуратура Казахстана выступила за инициативу.

В офисе омбудсмена заявили о 300 убийствах женщин за последние 2,5 года, 913 случаях причинения тяжкого вреда здоровью, 837 — среднего вреда здоровью. Это назвали последствиями «существующих в обществе гендерных стереотипов». Женщины, которых крадут с целью заключить принудительный брак, нередко становятся жертвами насилия со стороны своих «домашних агрессоров».

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Почему только сейчас?

Возможно, неутешительные ответы жителей действительно заставили власти Казахстана задуматься. Раньше на проблему похищения невест могли не обращать внимания из-за нравственного воспитания и местного устоя, предположил в беседе с «360» частный практикующий юрист Андрей Алтыбаев.

«Воровство невесты как традиция — это не желание одного человека и не как яблоко с дерева сорвать. Это определенная череда обрядов, которые требуют согласия родителей. Жители в принципе не проводят обряд без ведома и без согласия обеих сторон», — добавил эксперт.

Старейшая жительница села по уйгурскому обычаю встречает молодоженов хлебом-солью. Сельхозартель «Эмгек». Алма-Атинская область, Уйгурский район, 1976 год / РИА «Новости»

Раньше жесткое похищение невесты против воли и без объявления об этом родителям девушки каралось и без всяких законов, добавил Алтыбаев.

«Похищение невесты — своеобразный обряд: люди к нему готовятся, согласовывая действия со всеми родственниками. Вряд ли в азиатских республиках жених без согласия бы пошел на такой беспредельный поступок», — уточнил юрист.

В таком случае, по его словам, молодой человек однозначно получил бы наказание — причем как со стороны родственников похищенной невесты, так и от своих близких.

Что сильнее: закон или традиции?

Традиция похищения невесты жива не только в Казахстане. Нередки случаи в ряде кавказских регионов, где в семейном кодексе предусмотрен обучай выходить замуж в 14-15 лет, отметил в разговоре с «360» правозащитник и судья в отставке Владимир Комсолев. По его словам, есть законодательные основы, которые предусматривают формирование браков подобным образом.

«Традиции вечны и нерушимы. В данном случае никто их поколебать не может на федеральном уровне. В какой-то части, безусловно, будут подвижки: на сегодня тенденции похищений существуют, но постепенно сходят на нет. Вопрос прежде всего должны решать цивилизованно», — пояснил он.

Из серьезного обряда в традиционную игру

Традиции эволюционируют и постепенно уходят в прошлое, добавил Комсолев. Так, в большинстве случаев похищение или, например, выкуп невесты в христианском мире превращаются просто в шуточный свадебный обряд.

Во избежание преступлений следует решить вопрос на государственном уровне: закрепить статью и предусмотреть уголовную ответственность.

РИА «Новости»

Юрист Андрей Алтыбаев предположил, что еще одной причиной вывести эту проблему на законодательный уровень может быть низкий уровень культурного, нравственного и религиозного воспитания у молодежи. Молодые люди слышали об обряде, но до конца не понимают его цель и смысл.

При первом желании и личных побуждениях жених без каких-либо предупреждений крадет девушку, не думая о последствиях. Наблюдая такую тенденцию, власти Казахстана и решили пойти на изменения в законодательство, «дабы остановить беспредел», заключил эксперт.