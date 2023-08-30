Эксклюзив 30 августа 2023, 15:15 (обновлено: 30 августа 2023, 16:32) Катарский газ оказался отечественным. Россия заработает на европейском эмбарго Блогер «Голос Мордора»: Европа откажется от российского газа лишь формально РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эмбарго на российский газ оказалось фикцией. Европа ввезет топливо с переплатой через другие страны. В этом смысле запреты выгодны России, отметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Дорогой газ

Европа продолжает отказываться от российского газа. Изо всех сил, как только может. Получается не особо.

Например, по итогам первых семи месяцев этого года Бельгия и Испания стали вторым и третьим по величине покупателями российского сжиженного газа после Китая. Не отстают и другие страны.

Европе вообще нужно много газа, а при отсутствии трубопроводного единственной альтернативой стал СПГ, который дешевле, проще и ближе покупать… в России. Даже если он по контракту катарский, или австралийский, то таковым является только по документам — на самом деле поступает из России.

Тем не менее он все равно намного дороже трубопроводного газа. Но этот выбор сделала Европа. Сама. Никто не заставлял.

Проверенная схема

Такую схему используют уже давно. Вот, к примеру, Литва очень долго покупала американский газ, только танкеры в Клайпеду почему-то приходили с полуострова Ямал.

И похоже, что этой схемой сейчас будут пользоваться очень многие. Это точно так же, как Украина, которая покупала «словацкий газ», который был тем же российским, но с большой переплатой.

Полностью отказаться от российского газа Европа собирается к 2027 году. И это реально. Ведь несложно заключать контракты на поставку СПГ с США, Австралией или Катаром, которые продолжат поставлять весь газ на удобные и привычные им рынки, а необходимые для Европы объемы выкупать у России и сразу же транспортировать их танкерами с российских портов. И Россия все равно останется при своей прибыли.

Единственный важный момент — России сейчас необходимо наращивать объемы производства СПГ. Раз уж дурачки готовы переплачивать, то почему бы этим не пользоваться?