Мир 12 июля 2023, 22:12 Кассетная смерть. Россия готова дать зеркальны ответ на поставки оружия Украине Военный эксперт Кошкин заявил, что ВСУ били кассетными боеприпасами по Донецку с 2014 года Викимедиа

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Американцы подтвердили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. При этом украинская сторона пообещала не использовать их против мирного населения. Верится с трудом: ВСУ еще девять лет назад обстреливали Донбасс ракетами с кассетной начинкой.

США передаст украине кассетные снаряды

США на саммите НАТО в Вильнюсе подтвердили свое решение снабдить армию Украину кассетными боеприпасами. При этом украинский президент Владимир Зеленский заверил, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным объектам.

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Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на саммите перед журналистами, рассказал, что надеется: поставки западных кассетных снарядов обеспечат переломный момент в российско-украинском конфликте, написал Politico.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ранее Россия воздерживалась от применения опасных боеприпасов в зоне проведения специальной военной операции. Однако если США не изменит своего решения, российские войска будут вынуждены в ответ начать применять кассетные бомбы.

Мины замедленного действия

Сегодня используются артиллерийские кассетные снаряды натовского калибра 155 и 202 миллиметров в виде ракетных систем «земля — земля», в том числе РСЗО HIMARS, различные пусковые ракеты типа «Точки У». А также ракеты типа «воздух — земля» и бомбы, включая и планирующие.

Кассетные боеприпасы в отличие от обычных нафаршированы специальными модулями с мелкими металлическими поражающими элементами. Но самое опасное в том, что такие «упаковки» могут долгое время лежать неразорвавшимися, готовыми сработать когда угодно или после прикосновения.

Это маленькие, легко входящие в живое тело куски заранее нарезанной стали. Есть похожие лепестки, а есть как маленькие гвозди, которые на огромной скорости летят сверху. Размером они с ноготь на мизинце. То есть там их десятки и сотни тысяч. Роман Насонов

Такие боеприпасы могут «прятаться» где угодно и изначально предназначены для разбрасывания в густонаселенных районах. «Начинкой» может быть все, что способно причинить человеку максимальный вред.

«Кассетница разбрасывает боевые модули, я бы сказал даже — цилиндры, наполненные взрывчаткой и шариками, и эти кассетные боеприпасы взрываются не сразу — они могут валяться на земле, а потом, через 20–30 минут или позже, сработать. Когда — неизвестно. Вроде бомбежка прошла, а смерть лежит на земле», — рассказал военный журналист Алексей Борзенко.

Украина давно использует кассетные снаряды

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин напомнил «360», что украинская армия еще в 2014 году применяли кассетные боеприпасы против гражданских жителей Донбасса.

Все были свидетелями, когда ракета «Точка У» развалилась и оказалась полностью напичканной кассетами. Только одна из них взорвалась и пострадали 38 человек. Так что ВСУ еще девять лет назад пользовались этими боеприпасами. Андрей Кошкин

Кошкин подчеркнул, что кассетные ракеты и снаряды очень опасны, потому они и запрещены специальной Конвенцией в 2008 году. Впрочем, Украины, как и Соединенных Штатов Америки, в числе подписантов не было.

«Опасность исходит от авиационных бомбы MK 20 Rockeye — „Каменный глаз“. Каждая из них имеет 247 супбоеприпасов — так правильно называются кассеты — весом по 600 грамм. Они накрывают площадь, равную футбольному полю. Наносятся удары по бронетанковой технике, фортификационным сооружениям и личному составу», — рассказал Кошкин.

Он добавил, что по словам специалистов, у 14-20% кассетных бомб и снарядов не срабатывает механизм и боеприпасы не расстреливают свои кассеты, становясь минами замедленного действия. По данным ООН, за девять лет в мире от них погибли более четырех тысяч человек.

«Также есть кассетные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Они тоже могут накрывать большие площади и оставаться не взорвавшимися. Естественно, что в такой ситуации мы, также обладая этим оружием, просто даем зеркальный ответ», — сказал эксперт.

Кошкин отметил, что украинские власти и лично президент Украины Владимир Зеленский давно и неоднократно выпрашивали у Запада кассетные боеприпасы. При этом те же США ранее отказывались идти на поводу этих просьб.

Однако когда пресловутый «контрнаступ» захлебнулся, американцы передумали. Они говорят: нет, теперь мы дадим кассетные боеприпасы, потому что надо помочь вооруженным силам Украины, которые не справляются с боевыми задачами против российских Вооруженных Сил. Андрей Кошкин

По словам Кошкина, бороться с кассетными снарядами и бомбами можно с помощью сил противовоздушной обороны. До подхода к цели уничтожать самолеты противника, перехватывать ракеты, как поступают с «Точками-У» и уничтожать в артиллерийской дуэли соответствующей системы противника. Словом, работать на упреждение.