Эксклюзив 21 декабря 2022, 14:25 Картельные идеи ведут европейцев к краху. Лишние деньги закончатся, а новых не предвидится Публицист Новоселов: отопительный сезон — 2023–2024 станет самым тяжелым для Европы Unsplash

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После нескольких месяцев обсуждений европейские страны наконец договорились ввести потолок цен на газ — 180 евро за мегаватт-час. Стоит ли России беспокоиться? Публицист Иван Новоселов порассуждал на эту тему в специальной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Разумеется, беспокоиться не нужно. Европейцы несколько месяцев на полном серьезе обсуждали уровень этого ценового потолка, будто он имеет какое-то значение и кто-то из продавцов согласится его соблюдать. Германия яростно отстаивала введение более высокого потолка, который якобы будет более приемлемым для России. Все впустую.

В Европе уверены, что идея ограничения цены покупателем сработает и что Россия и другие экспортеры газа с удовольствием ее примут. Однако Москва официально отвергла любые ограничения цен и попытки создать картель покупателей. Тем более что этот картель на поверку оказывается довольно хилым и не включает другие крупнейшие мировые рынки сбыта энергоресурсов.

Похоже, ЕС осмелел после того, что они рассматривают как «успех» потолка цен на нефть. Россия действительно продает свою нефть со скидкой, однако эта ситуация временная и связана исключительно с ограничениями перевозок.

Россию в этом вопросе полностью поддерживают практически все экспортеры нефти и газа. Как только будет создана альтернативная структура перевозок и, самое главное, их страхования, скидки больше не потребуются.

Даже сейчас скидки применяют только к марке Urals, против которой ввели ограничения, а смесь российских первичных нефтепродуктов продается по рыночной цене.

Ограничения стимулируют Россию к расширению собственной нефтеперерабатывающей промышленности для экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью. Ограничения стимулируют Москву и ее союзников к созданию новой международной системы перевозок и страхования, которая исключит любые ограничения экспорта со стороны Запада.

Покупатели же столкнутся с долгосрочными проблемами, которые станут еще сильнее после неизбежного открытия китайской экономики и восстановления промышленности в КНР на полную мощность.

РИА «Новости»

С газом ситуация обстоит еще хуже. Европа с большим трудом все-таки переживет эту зиму, используя накопленные в первом полугодии запасы российского газа и пожертвовав своей промышленностью. Однако этот год — не последний, а ограничения носят системный характер.

Отопительный сезон — 2023–2024 станет самым тяжелым в Европе, в последующие годы ситуация будет только ухудшаться. Лишние деньги у европейцев рано или поздно закончатся, а без конкурентоспособной промышленности, которая сбежит в США и Китай, новых денег уже не будет.

Даже если исключить фактор цены, закупка американского СПГ и поставки из Норвегии никогда не покроют все потребности Евросоюза. Даже когда Европа достроит свою инфраструктуру СПГ, поставок будет не хватать, и ее будущая зависимость от экспортеров СПГ будет намного сильнее, чем так называемая зависимость от России.

Один из крупнейших экспортеров СПГ в мире — Катар, поставки оттуда будут критически важны для европейцев в ближайшие годы. Но коррупционный скандал в ЕС вряд ли вызвал у Катара приятные чувства и не принесет европейцам никаких торговых преференций.

Во время недавнего визита Си Цзиньпина на Ближний Восток китайские компании заключили с Катаром контракт на рекордный срок 27 лет. Европейские предложения были встречены с куда меньшим энтузиазмом.

Катар традиционно отделяет политику от экономики, однако действия европейцев заставили его насторожиться. Мировой дефицит энергоресурсов в наступающем году усугубят инициативы «зеленой энергетики», открытие китайской экономики, сокращение российского экспорта и промышленный рост в Южной и Юго-Восточной Азии.

Так что да, европейцам нужно волноваться. Идея картеля покупателей оттолкнет практически всех поставщиков, в том числе американские компании. И это мы еще не слышали официального ответа Москвы.