Мир 25 апреля 2023, 16:27 Карлсона уволили из-за исков к телеканалу. Замену ведущему ток-шоу найдут быстро Карлсона на Fox News заменит новый харизматичный ведущий Викимедиа

Читать 360tv в

Такер Карлсон покинул телеканал Fox News. По слухам, контракт расторгли вовсе не из-за критики властей, которую постоянно позволял себе ведущий популярного политического ток-шоу. Истинной причиной расставания стали несколько исков, виновником которых был тележурналист.

Несколько лет в прайм-тайм

Американский телеканал Fox News расстался с телеведущим Такером Карлсоном. Его ежедневное политическое ток-шоу Tucker Carlson Tonight выходило в прайм-тайм с 2016 года и собирало огромную аудиторию. Последняя запись программы вышла 21 апреля.

Реклама

Ток-шоу возглавит новый ведущий. Причины ухода Карлсона не уточняют. Сообщается лишь, что это было обоюдное решение звезды Fox News и руководства телеканала. От комментариев обе стороны отказывались.

Американский журнал Vanity Fair заявил, что телеведущий был ошеломлен известием о своем увольнении и не знал, почему это произошло. Решение приняли «сверху» — якобы непосредственно председатель Fox Corporation Руперт Мердок из-за нескольких исков к телеканалу по вине Карлсона.

Карьера на Буше-младшем

Карлсон родился в 1969 году. Его родители развелись, и будущего телеведущего воспитывал отец — журналист, директор радиокомпании «Голос Америки» и президента Корпорации общественного вещания.

После школы и колледжа Карлсон попытался устроиться работать в Центральное разведывательное управление, но ему отказали. Тогда молодой человек решил строить карьеру в журналистике, тем более что отец заверил: в СМИ «возьмут кого угодно».

Школьник Такер Карлсон и его отец Ричард Карлсон / Викимедиа

Поначалу Карлсон занимался проверкой фактов для публикаций журнала Policy Review. Потом устроился автором в арканзаской газете, после перешел в новостной журнал The Weekly Standard, параллельно сотрудничая с другими изданиями.

Скучное течение журналистской жизни нарушил случай: журнал Talk поручил Карлсону взять интервью у тогда еще губернатора Техаса Джорджа Буша-младшего. Будущий 43-й президент США изрядно матерился в беседе, и журналист педантично передал эту брань.

После публикации Буш-младший долго оправдывался, что его «не так поняли». Зато среди либералов статья Карлсона получила высокую оценку. Последовали предложения вести программы на телевиденье, и Карлсон, начав с шоу на CNN, постепенно добрался до канала Fox News.

Такер Карлсон на ток-шоу Tucker Carlson Tonight / YouTube

Критика власти

Телеведущий резко критиковал все, что считал нужным. Он ругал американские власти, непосредственно экс-президента Дональда Трампа и нынешнего президента США Джо Байдена. Выступал против абортов и запрета свободной продажи оружия.

Карлсон одним из первых публично усомнился в необходимости выделять Украине деньги и предложил провести аудит уже перечисленных средств. Он верил, что специалисты США действительно разрабатывали биологическое оружие в украинских лабораториях.

Также телеведущий не раз заявлял, что Россия ничем не угрожает Соединенным Штатам. Зато сами американцы уже оказались непосредственными участниками боевых действий против россиян, при том, что Конгресс не санкционировал начало боевых действий.

Эти заявления обернулись многочисленными фейковыми новостями, что тележурналист — российский агент. Журнал американский журнал Mother Jones писал: «Кремль разослал проправительственным СМИ служебную записку, в которой говорилось, что необходимо использовать видео с Карлсоном как можно чаще».

Иски на миллионы

Карлсон тем временем вел свое шоу и писал для известных изданий. Он даже успел издать две книги — автобиографию «Политики, приспешники и паразиты: мои приключения в новостях кабельного ТВ» и «Корабль дураков: как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции».

Телеведущий создал образ лихого ковбоя СМИ, имеющего собственное мнение обо всем. Вот только он не всегда следил за жаргоном и все чаще передергивал факты в угоду своим рассуждениям, мешая грешное с праведным.

Не удивительно, что появились судебные иски, причем к каналу Fox News. Эбби Гроссберг, экс-продюсер новостей команды Карлсона, пожаловалась на сексизм, а компания Dominion Voting Systems подала иск за утверждение в эфире Tucker Carlson Tonight, что они способствовали фальсификации выборов президента США, сообщил Fox Guide.

Шоу будет продолжаться

Судя по всему, последние неурядицы и привели телеканал к решению расстаться с ведущим своего самого рейтингового шоу. Однако трагедии нет: Карсон наверняка получил щедрые отступные, а канал найдет новую «говорящую голову».

Роджер Айлз, которого называют архитектором Fox News, когда-то нашел «секрет на миллион». Он понял, что каналу нужна лишь небольшая команда ведущих — человек пять-шесть, которые представляют разные архетипы: грубоватый работяга, девушка из Армии Спасения, умник и так далее, писал Politico.

«Вы типажи, а не люди. Вы все скоро станете очень известными и заработаете кучу денег. Много денег. Но никогда не забывайте: за спиной стоит кто-то точно такой же, как ты, готовый занять твое место. Так что не облажайтесь», — напоминал Айлз своим ведущим.

Кстати, самого Айлза также заменили июле 2016 года, когда несколько сотрудниц Fox обвинили его в сексуальных домогательствах. Найдут замену и для Карлсона: главное, чтобы костюмчик сидел, остальное сделают эфир в прайм-тайм и команда помощников-профессионалов.