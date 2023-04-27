Эксклюзив 27 апреля 2023, 19:22 Карлсон, который живет на российской крыше Писатель Беседин: Такер Карлсон замолчал, но, скорее всего, на время РИА «Новости»

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Звезда Fox News Такер Карлсон покинул телеканал. Телеведущий не раз критиковал в эфире президента США Джо Байдена. Но при этом не слишком любил и его предшественника Дональда Трампа. Причины ухода журналиста пока так и остаются тайной. О том, что может стоять за увольнением Карлсона, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — его прямая речь.

«Не создавай себе кумира», — известная фраза. Заповедь даже. Однако многие создают — и делают это часто, в том или ином формате. Вот и в России появился свой американский супергерой от журналистики — Такер Карлсон.

Этот бодрый телеведущий, на первый взгляд, яро обличал демократов и был часто цитируем нашими СМИ. Чуть ли не русский борец и правдолюбец в Америке.

Но теперь Карлсон замолчал. Скорее всего, на время. Такера уволили с телеканала Fox News, который во многом являлся и его детищем. Вот так вот.

Что это? Конечно, сильно напоминает оруэлловский сюжет, где война — это мир, а свобода — рабство. Так и с правдой, которая в мире антиутопии есть ложь. Это я не к тому, что в Такере была сила — то есть правда. Нет, конечно. Карлсон, как говорится, еще тот жук. Но именно этот телеведущий порою хорошенько так прикладывал Джо Байдена. И вот от Карлсона избавились.

Сам он отреагировал на это весьма спокойно — заявил, что в кое-то веки проведет время с женой. Возможно, такое спокойствие продиктовано тем, что Такера готовят для большого дела. Но вероятнее то, что говоруна просто убрали.

Любопытное, кстати, выяснилось: Карлсон, этот критик Байдена, не слишком-то любил Дональда Трампа. О чем это говорит? Ну, в том числе и о том, что разделение на демократов и республиканцев весьма условно. Оно было актуально скорее раньше, но не в век тотального усреднения. Все эти декларации политиков — условности, а сами политики — куклы Чаки с большими амбициями.

Тем страннее, когда мы в России говорим о том, что будет, если победят демократы или республиканцы. Нет, конечно, отличия имеются, но в целом и тот, и другой вариант не сулят нам ничего хорошего. Потому что сражаться нам — в смысле нормальным людям — не с американским истеблишментом, а с драконом нового времени, тем, что диктует свою волю всему миру.

И заметьте, первое заявление Такера Карлсона после увольнения было именно об этом: внезапно США стали похожи на однопартийное государство.

Ведь суть тут в том, что американская идея, американская мечта в принципе исчерпали себя. США объективно больше ничего не могут предложить миру. И в этом их главная проблема. К сожалению, и проблема остальных стран тоже.

Выработка новых смыслов, создание архитектуры нового мира и выход из долларовой экономики — вот те цели, которые нужно ставить и их добиваться. Сейчас для этого самое время.