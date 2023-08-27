Эксклюзив 27 августа 2023, 11:04 Карлос Сантана против ЛГБТ. Сексуальное варварство как конец мира Писатель Беседин: сексуальные пертурбации символизируют конец старого мира Roberto Finizio/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Мексиканский музыкант Карлос Сантана высказался против трансгендеров во время концерта и получил в ответ шквал критики. Ему даже угрожают судами. О том, почему заявление гитариста вызвало такую бурную реакцию, специально для «360» порассуждал писатель Платон Беседин.

Далее — прямая речь.

Карлос Сантана никогда не был панком или бунтарем от музыки. Нет, он просто всегда оставался очень хорошим гитаристом. Одним из лучших, вероятно. Но, к слову, во многом именно отсутствие бунтарства не сделало Сантану абсолютно культовой фигурой. И шедевральный успех его легендарного альбома Supernatural — том, где два главных хита с Карлосом сделали Роб Томас и Everlast (люблю этого парня) — объяснялся сугубо творческими заслугами. Да, человек добыл себе место в рок-пантеоне упорным трудом.

Однако на старости лет Карлос Сантана, похоже, все-таки решил немного побыть бунтарем. Причем довольно радикальным — ведь восстал он не против кого-нибудь, а против трансгендерной мафии, той, что ныне управляет всем миром. Вызов, надо сказать, очень серьезный. Такой радикализм позволяли себе разве что Sex Pistols — и то совсем недолго.

На концерте в Нью-Джерси Сантана обратился к зрителям с такими словами: «Когда Господь сотворил вас и меня, еще до того, как мы вышли из чрева, уже было известно, кто вы и что вы. Позже, подрастая и видя много разного вокруг себя, вы могли вдруг поверить во что-то иное. Что вам, может, и понравилось. Но в глубине души вы знаете: это неправда. Потому что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. И все! А кем вы там себя считаете наедине с самими собой — это ваше личное дело. Ничего не имею против».

Разрушение первооснов

Разумно? Вполне. Однако американская пресса уже обвинила Сантану в трансфобии и ее пропаганде. Карлосу грозят судами и заявляют, что за подобные слова он должен не только извиниться, но и ответить. Хотя по факту — что такого оглушительно-воинственного сказал Сантана? Лишь указал на то, что является априорным. Но беда в том, что современный мир живет по принципу, который когда-то обозначил Антоний Великий: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы…»

И последние времена эти приближают по методикам, блестяще описанным Достоевским в «Бесах», когда всех смутит и все в кашу. Да, мы находимся в той фазе конечности этого мира, когда переворачивают, перемешивают сами основы — в том числе сексуальные, половые. Все, что касается этой сферы, в принципе имеет фундаментальное значение, так как напрямую связано с жизнью и смертью. Перемешать, сбить с толку здесь значит разрушить сами первоосновы, и это намеренная, управляемая деструкция.

И травля, устроенная президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу, происходящая сейчас, все вышесказанное лишний раз подтверждает. Напомню, несчастного Луиса обвиняют в том, что на послематчевом награждении он поцеловал футболистку в губы. Эх, они еще Брежнева не видели. Уверен, если бы Луис Рубиалес поцеловал какого-нибудь чернокожего парня-футболиста, то мир аплодировал бы ему.

Вообще, если обратиться к истории, то можно проследить одну любопытную вещь, о которой практически не говорится. Из того, что я читал и с чем согласен, о сексуальном уничтожении хорошо написано в книге Паскаля Киньяра «Секс и страх». Он формулирует мысль (хотя та, безусловно, принадлежит не ему), что падение Римской империи, погружение ее в упадок, депрессию и разрушение напрямую связано с сексуальными пертурбациями. И то, что мы наблюдаем сейчас, — это конец старого мира. Того, который переформатировать и превратить в клетку, похожую на ту, что описана в самых мрачных антиутопиях.

Это ничего общего не имеет со свободой — это тюрьма как она есть. Поэтому возмущаются даже такие персонажи, как Сантана. Хотя, поверьте, ему есть что терять. Впрочем, Карлос наверняка понимает, что человечество уже и так утратило слишком многое.