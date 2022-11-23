Эксклюзив 23 ноября 2022, 17:01 Еще один «шаг» Украины к Европе. Кампания против РПЦ достигла кульминации Публицист Новоселов: кампания против РПЦ на Украине достигла кульминации Сотрудник СБУ на территории Киево-Печерской лавры / СБУ / РИА «Новости»

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Верховная рада предложила законопроект о запрете Русской православной церкви и входящих в ее состав религиозных организаций на Украине. Это произошло спустя день после обысков в Киево-Печерской лавре, в числе целей которых назвали ограничения влияния Русского мира. О том, как украинцы хотят разрушить одну из последней связей с Россией, публицист Иван Новоселов рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Это еще один пример того, как Украина игнорирует все основные права человека в отношении тех, кто не демонстрирует слепую поддержку режима и осмеливается иметь собственное мнение по любым вопросам — от культуры и литературы до религии.

К религии можно относиться по-разному, но даже атеисты не отрицают право любого человека верить в то, во что он хочет, и в право на существование любых религий и церквей, пока они прямо не призывают своих последователей нарушать законы государства. РПЦ не призывала украинских прихожан ни к чему незаконному, кроме как молиться за мир и соблюдать христианские заповеди.

Слуги украинского режима осквернили святыню, стремясь разрушить одну из последней связей между Россией и Украиной в форме общей православной веры. Раскол в православной церкви — дело Церкви, а не светских властей, и их действия против одной из сторон переходят все границы.

Разумеется, западным защитникам украинской свободы абсолютно наплевать на нарушение Украиной основополагающего принципа свободы вероисповедания. На самом деле, они будут рады увидеть, если этот конфликт превратится в крестовый поход против РПЦ.

Естественно, они предпочитают псевдохристианские церкви, где люди свободно трактуют священные писания и объявляют себя пророками, где все христианские ценности «адаптируются к современным реалиям». Даже многие атеисты считают отвратительными эти попытки адаптировать религию к ультралиберальным ценностям.

Понятия греха и добродетели — основа любой религии, и западное христианство далеко ушло от своих основ. Это не так страшно, никого не следует принуждать следовать каким-то догматам, однако, как говорится, «или крестик снимите, или трусы наденьте».

В эпоху, когда константинопольский патриарх превращается в марионетку коллективного Запада и уступает «новым порядкам», поощряя грех и одобряя воцерковление нераскаявшихся грешников, когда папа римский поддерживает однополые браки, РПЦ действительно становится последним оплотом традиционного христианства.

Кампания против РПЦ на Украине началась не вчера и сейчас достигла своей кульминации. Что же, это еще один шаг Украины к «Европе». Ну а мнение украинской паствы никого особо и не волнует.