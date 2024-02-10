Мир 10 февраля 2024, 12:55 «Процесс был запущен». Какую роль сыграл Горбачев в объединении Германии Историк Митина: 6-летняя политика руководства СССР привела к развалу социализма JANUSZ MAZUR/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

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Тридцать четыре года назад, 10 февраля 1990-го, президент СССР Михаил Горбачев во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем выразил согласие на объединение Германии. При каких обстоятельствах это происходило, к чему привело и есть ли сейчас различия между бывшими ГДР и ФРГ — в материале «360».

«Трудный путь»

Горбачев в своей книге «Жизнь и реформы» рассказал, что его первая встреча с канцлером Гельмутом Колем состоялась еще в октябре 1989 года.

«Моя отправная мысль в разговоре с ним заключалась в том, что отношения СССР — ФРГ в своем прежнем виде уже не могут устроить ни нас самих, ни немцев, ни Европу, ни мировое сообщество», — отмечал Михаил Горбачев.

О судьбоносных переговорах 10 февраля он писал, что Коль в первую очередь пытался донести до него мысль о стремительном крахе положения в ГДР. Он предположил, что после выборов в Народную палату ГДР в марте сформируют правительство, которое выскажется за объединение, а население и парламент однозначно поддержат это решение.

Мне было ясно, что Коль намерен форсировать объединительный процесс. И были основания полагать, что он заручился в этом поддержкой американцев. В то же время Коль не уставал повторять, что «вынужден» под давлением обстоятельств действовать так, а не иначе, но по-прежнему намерен согласовывать свою линию с Москвой. из воспоминаний Михаила Горбачева «Жизнь и реформы. Книга 2»

Горбачев ответил Колю, что «между Советским Союзом, ФРГ и ГДР нет разногласий по вопросу о единстве немецкой нации», но выбор должны сделать сами немцы. Президент СССР радовался, что Коль «не поддался эйфории» и отдавал себе отчет в том, что «германский вопрос» затрагивает и интересы других государств, в частности СССР.

Судя по тому, что писал Горбачев в своих воспоминаниях, он отнесся к речам канцлера ФРГ весьма осторожно и подчеркнул, что нужно предусмотреть разные моменты: обсудить гарантии нерушимости границ, военно-политический статус объединенной Германии, «сопряженность общеевропейского процесса и процесса объединения Германии».

РИА «Новости»

В итоге стороны решили, что процесс объединения Германии надо обсуждать вместе: СССР, США, Англия и Франция с одной стороны, а ФРГ и ГДР — с другой. Коль одобрил идею конференции в таком формате, обязательно с участием немцев, и по итогам встречи «возникшие недоразумения были сняты», но предстоял «трудный, полный опасностей путь», отмечал Михаил Горбачев.

Немцы пообещали взять на себя расходы по выводу советских войск из ГДР и предоставить СССР крупный кредит, Запад гарантировал Советскому Союзу безопасность в военно-политической сфере, напомнила «Газета.ru». Судьба Германии во многом зависела от позиции СССР. После этой беседы с Горбачевым процесс объединения стартовал, началось решение правовых вопросов. ФРГ и ГДР подписали «Договор о восстановлении единства Германии» в Бонне 31 августа 1990 года, в силу он вступил в ночь на 3 октября. ГДР с ее курсом на социализм прекратила существование. Всю ночь немцы запускали фейерверки, устраивали народные гуляния. С тех пор 3 октября отмечается в Германии как День немецкого единства.

РИА «Новости»

Однако не та конкретная встреча Горбачева с Колем повлияла на ход истории — ей предшествовало много событий, которые к этому вели, пояснила «360» историк Дарья Митина.

Цепь предательств

Она подчеркнула, что Горбачев «повел себя как полноценный предатель», но февральский разговор с Гельмутом Колем был лишь «звеном в огромной цепи предательств», закономерным итогом почти шестилетней политики советского руководства, направленной на разрушение социалистического блока и в итоге приведшей к развалу СССР.

Проблема не в том, что произошло на конкретной встрече 10 февраля 1990 года. <…> Тогда уже, к сожалению, в результате политики продавшегося советского руководства во главе с Горбачевым уже мало что можно было поменять. В Германии после событий 1989 года, падения Берлинской стены и так далее, общественное мнение было настроено на то, что Германия будет объединена, падет железный занавес. Весь этот набор мифов и штампов внедряли в головы населения восточного блока стран социализма, стран народной демократии, в том числе в результате предательской политики советского руководства. Но в 1990 году, что бы там Горбачев ни сказал, как бы он себя ни повел на встрече с Гельмутом Колем, уже процесс был запущен. Этот снежный ком, который несся с горы, было не остановить. Дарья Митина историк

Она пояснила, что вся политика советского руководства начиная с 1985 года была нацелена на разрушение социалистического блока, «насильственное закрытие социалистического проекта», который в целом себя оправдал. Социализм распался не под давлением естественных причин, а «насильственным, волюнтаристским путем». Этому предшествовала полоса так называемых бархатных революций по всему восточноевропейскому социалистическому блоку. К 1990 год немецкое общество было идеологически подготовлено к дальнейшим событиям, считает историк.

«Немцам внушали многие годы подряд, что именно политика советского руководства не дает объединиться их единому народу, который жаждет объединения. Но это было объективно не так. После Второй мировой войны произошло разделение Германии на капиталистическое и социалистическое государства, и это не было искусственное разделение — это был естественный процесс, естественный итог войны», — пояснила Митина.

Она призвала не считать Горбачева «безмолвной пешкой в руках судьбы, которую несло по течению», — по ее мнению, он сознательно вел политику на ликвидацию СССР и всего социалистического блока Восточной Европы.

Дарья Митина подчеркнула, что разделенность немцев до сих пор не удалось преодолеть. Между двумя частями Германии осталась разница в идеологии, социальном статусе, настроениях.

«Достаточно хотя бы посмотреть на результаты выборов в этих двух частях Германии (которые по-прежнему остаются частями, несмотря на отсутствие границ): вроде бы действуют одни и те же партии, единая государственная политика, но абсолютно разные симпатии, настроения, до сих пор не нивелировано различие в уровне жизни», — рассказала собеседница «360».

По ее словам, именно капиталистическое общество создает «искусственные барьеры» между людьми.

«Коммерсант» в 2020 году тоже отмечал разницу между бывшими ГДР и ФРГ — журналисты подчеркивали, что «в экономическом развитии восточным землям все еще далеко до западных».