Мир 20 марта 2023, 16:36 Отец нации или кандидат от оппозиции? Какими будут выборы в Турции Востоковед Тарасов: сценарий радикальных протестов в Турции после выборов маловероятен РИА «Новости»

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Всеобщие выборы в Турции состоятся 14 мая. С действующим президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом за народное доверие поборется кандидат от объединенной оппозиции. Шесть партий договорились выдвинуть на этот пост лидера Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу. У кого больше шансов и можно ли ждать перемен в отношениях Турции и России, выяснил «360».

Конкуренты устраивают Эрдогана

Помимо двух основных претендентов, турецкий ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборы еще двух человек — политолога и бывшего депутата парламента Синана Огана и лидера партии «Родина» Мухаррема Индже. Возможность выдвижения у других остается до 23 марта.

Потенциально шансы довольно успешно баллотироваться имеют экс-премьер-министр Ахмет Давутоглу. Кроме того, некоторые называли вероятным кандидатом даже турецкого бизнесмена Джема Узана, хотя он сейчас живет во Франции.

Есть еще две оппозиционные фигуры — мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Однако объединенная оппозиция сделала выбор в пользу Кемаля Кылычдароглу как единого кандидата, так что градоначальники вряд ли попадут в избирательные списки.

Лидер оппозиционной турецкой Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу / РИА «Новости»

Следовательно, главным соперником Эрдогана станет оппозиционный политик с большим стажем противостояния действующему президенту.

«Кемаль Кылычдароглу — достаточно эрудированный и острый на язык человек, он умеет вести политическую полемику, захватывая аудиторию, но это не харизматик», — охарактеризовал его востоковед Станислав Тарасов в разговоре с «360».

Калычдароглу не первый раз выступает в роли оппонента Эрдогана на выборах, но все время проигрывает, напомнил эксперт. К тому же оппозиционер не имеет столь широкой геополитической программы, которой располагает нынешний глава государства, поэтому расклад сил перед выборами сегодня полностью устраивает Эрдогана, заявил Тарасов.

Источник: турецкая газета Yeni Şafak

Эрдоган имеет прочные позиции в стране, у него есть все шансы остаться у власти, выиграв выборы уже в первом туре. Он впервые за всю новейшую историю Турции проявляет себя как самостоятельный политик, имеющий конкретные геополитические цели, объяснил востоковед.

Кроме того, действующий президент выступает в роли отца нации и проводит интенсивную политику по восстановлению и спасению народа от последствий катастрофического землетрясения.

Пострадавшие от землетрясения в Турции / РИА «Новости»

Дисбаланс маловероятен

Конечно, в случае поражения оппозиция может пойти на радикальные шаги: например, не признать итоги выборов и попытаться таким образом инициировать внутреннее гражданское противостояние или политический дисбаланс. Но подобный сценарий маловероятен, считает Тарасов.

«Я больше склоняюсь к версии, что Калычдароглу в итоге, как это делала оппозиция в Венгрии, сыграет в пользу Эрдогана, а будущее турецкое правительство будет не двухпартийным, как сейчас, а трехпартийным — в него включат Народно-республиканскую партию и сформируют новое коалиционное правительство», — поделился прогнозом востоковед.

Эрдоган и Путин, октябрь 2022 года / РИА «Новости»

Что касается международной повестки в направлении России, с одной стороны, Кемаль Кылычдароглу высказался недавно в дружелюбном ключе и подчеркнул, что не видит никаких причин для изменения отношений с Москвой.

Однако в случае избрания оппозиционного кандидата, как заявил внешнеполитический советник Кылычдароглу — Унал Чевикез, Турция напомнит России, что республика все же входит в НАТО.

Поэтому Эрдоган — ценнейший партнер для Москвы. И мы, что называется, болеем за него, подытожил Тарасов.