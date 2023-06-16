Эксклюзив 16 июня 2023, 18:17 «Мостик доверия». Какие цели преследует африканская мирная миссия Председатель коллегии АНО Самонкин: ЮАР хочет сотрудничать с Россией на выгодном уровне Пресс-служба Кремля

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса и другие члены миротворческой миссии, в том числе лидеры Замбии, Коморских Островов и Сенегала, прибыли в Киев, чтобы обсудить инициативу африканских стран по урегулированию украинского конфликта. В субботу делегация направится в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным. Председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин рассказал «360», какие цели могут преследовать «миротворцы».

Далее — прямая речь.

Цели миротворческой миссии стран Африки

Интерес Африки базируется вокруг зерновой сделки: Владимир Путин официально объявил, что зерно, которое сейчас вывозится, частичным транзитом будут передавать беднейшим странам.

Продовольственная безопасность Африки обсуждается, хотя идет жесткое противостояние с Западом. Наш президент сказал, что даже на безвозмездной основе готов оказывать помощь Африке. Этот регион сейчас — привлекательный инвестиционный локомотив, куда российские и китайские компании успешно заходят.

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Какая выгода для ЮАР?

ЮАР хочет сотрудничать с Россией и Китаем на выгодном для себя уровне. Власти страны показывают, что они готовы встроиться в многополярное мироустройство. В вопросе украинского кризиса Африка может выступить гарантом мирного соглашения, как когда-то предлагал Китай.

Визит в Киев связан не с тем, что Африка будет полностью зависеть от западного рынка и следовать идеологии США, наоборот: они наравне с Китаем хотят предложить свои пункты резолюции, в том числе по атомной безопасности.

Эта инициатива подразумевает формирование некоторого мостика доверия. В первую очередь встреча с Владимиром Путиным будет посвящена не только украинским вопросам, но и совместной экономической кооперации. Возможно, подведут какие-то цифры.

Вопрос в том, будут ли в Киеве слушать предложения резолюции, которые пролонгируют представили Африки. Киевский режим ведет себя крайне агрессивно — они до сих не выполнили ни одного пункта, которые предлагала Китайская Народная Республика. Это будет похоже на дипломатическую встречу.

РИА «Новости»

Нужно ли это России?

Для России есть информационная польза — услышат нашу позицию. Мы сможем вернуться к той резолюции, которую предложил Китай.

Практической пользы пока нет, потому что Киев ничего не выполняет. Даже формат, который предлагали турецкие коллеги.