Эксклюзив 18 сентября 2023, 16:04 (обновлено: 18 сентября 2023, 17:05) Не только барыню. Какие еще национальные танцы стоит выучить Западу Публицист Миронова: 2022 год показал, что поклоняться Западу не обязательно Телеканал «360»

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Прошлый годпоставил точку в эре голодранцев, когда миром правили страны, у которых почти ничего нет. Раньше миропорядок строился на том, что государства — обладатели природных богатств делились ими добровольно и чтили «берущую руку». Теперь выяснилось, что поклоняться Западу не обязательно. Об этом публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

На днях Владимир Путин пошутил, что скоро всему миру придется не с американцами танго танцевать, а плясать русскую барыню или даже казачка. Реплика вызвала море смеха и приступы ерничества.

Между тем такая реакция была бы уместна несколько лет назад, когда все, пусть и с горечью, признавали сложившийся миропорядок. Но с февраля 2022 года положение изменилось. Мы распрощались с эпохой, когда правила диктовали страны, у которых ничего нет. Ведь все оказалось именно так: западоориентированную модель мира нам установили страны, которые заставили поверить, будто главное богатство — финансовые инструменты и научно-технический потенциал.

И вдруг выяснилось, что это не так и что в мире ценны по-прежнему осязаемые блага: нефть, газ, пахотные земли, пресная вода, богатые руды. Эра голодранцев закончилась. Ничего удивительного, что в новых условиях кому-то и впрямь придется плясать барыню.

Чтобы нас бомбить, должны у нас купить

Мы очень долго хотели дружить с Западом и НАТО. Мало кто помнит, что Россия даже просилась в НАТО при Ельцине. Более того, Владимир Путин рассказывал, как лично говорил с Биллом Клинтоном о вступлении нашей страны в альянс.

Путин вообще был прозападным либеральным политиком, который долгое время пытался дружить с США и Европой. И мы все очень любили Запад, несмотря на шутки про тупых американцев и прочий фольклор. А потом мы начали пугать друг друга солдатами НАТО. И НАТО откровенно стал нас запугивать. К началу 2022 года доходило ведь до того, что официальные лица чуть ли не прямо угрожали ввести в Россию войска, если мы не перестанем продвигать свою внешнюю политику.

В итоге оказалось, что странам НАТО, дабы с нами воевать, нужен наш газ — без него им не выплавить снаряды, которые должны нас убивать. Концерн Rheinmetall AG обещал понаделать танков, которые помогут расправиться с Россией, но для этого ему был нужен наш газ.

Для меня лично это стало огромным открытием. Я, конечно, догадывалась давно, что у нас все есть, а у них, в общем-то, мало чего имеется, но не думала, что доживу до времен, когда это станет существенным фактором нового мироустройства.

Теперь уже данность: нельзя не считаться с тем, кто может воевать, что называется, на свои, используя собственные промышленность, ресурсы, разработки вооружения. Нельзя блокировать тех, кто в состоянии себя прокормить и имеет избыток зерна.

Нефтяная качалка неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан / РИА «Новости»

Как все боялись отключения от SWIFT, ограничения оборота доллара, а до того — отказа в размещении российских ценных бумаг на иностранных биржах. Тогда нам говорили, будто это самое страшное. Нефть, газ, пшеница, драгметаллы — это все, мол, ребята, второстепенное, главное в современном мире — финансовые инструменты.

И что? Кто-то сегодня способен повторить эту чепуху двухлетней давности про гибель России после отключения от SWIFT? Весной Центробанк сам запретил использовать систему для внутренних банковских переводов — и мы уже не заметили новости.

Нам говорили, грубо говоря, что ради этого SWIFT, ради доступа к западному фондовому рынку и западных инвестиций стоит дружить с США и плясать под их дудку, иначе говоря — танцевать с ними танго. А это оказалось вовсе необязательным. И все больше данных в пользу того, что ради нефти, газа, зерна, удобрений и редкоземельных металлов как раз можно сплясать. Например, барыню.

И самбу полезно выучить, и ндламу, и танцы бедуинов с ханьским цзяньву

Или бразильскую самбу станцевать. Страна делает самолеты, производит огромное количество удобрений и биоэтанола, плавит много металла, располагает огромными запасами полезной руды, имеет атомную энергетику и много чего еще. Кроме того, у нее гигантский запас сельхозугодий. Эта страна может полностью прокормить и ряд других государств. Но почему-то долгое время тоже ходила в догоняющих.

С Китаем все понятно. Попытки прижать его Америка предпринимала, они не удались. Если еще несколько лет назад, во времена санкций против Huawei и торгового противостояния, Запад позволял себе говорить о Китае откровенно пренебрежительно, то теперь его контакты с восточным соседом больше похожи на ритуальные движения ханьского танца цзяньву. И поездки в Китай Макрона или Урсулы фон дер Ляйен больше похожи на визит бедных родственников: люди, у которых ничего нет, приехали к тем, чей дом полная чаша.

В такой же позе ездили западные лидеры и к арабам, хотя давно ли смотрели на них, что называется, через губу, вспоминая о том, что являются с ними одним биологическим видом, только когда надо было «нагнуть» кого-нибудь через регулирование цен на нефть? Сегодня поведение западных лидеров в отношении нефтяных арабских стран откровенно заискивающее.

Даже к Африке повернулись лицом. Россия с советских времен дружила с Африкой, порой — при значительных для себя убытках. Но десятилетиями Европа и США особенно не реагировали на дружбу русских с Черным континентом. Проблема Африки по-настоящему остро встала только сейчас, когда обнажилась истинная ценность природных ресурсов и развитого реального сектора экономики.

Оказалось, что добыча реального марганца киркой и выращивание реальных кофе с кукурузой могут стоить больше, чем обладание фондовым рынком. Ведь именно поэтому Запад нервничает из-за Африки и пытался быстрее России пригласить африканских лидеров в Лондон. При этом еще год назад, не разобравшись в конъюнктуре, тот же Лондон во время похорон королевы Елизаветы II посадил африканских представителей в битком набитый автобус. Года не прошло, как отношение к Африке резко изменилось.

Президент Владимир Путин и президент Эритреи Исайяс Афеворки проводят встречу на полях II Саммита «Россия — Африка», 28 июля 2023 года / РИА «Новости»

Пополнение в стане голодранцев

О новой расстановке сил кричит сегодня все. Буквально утренняя новость: Байден «решил» расширить состав Совбеза ООН. Вспомните, еще недавно Германия заявляла о том, что пришла пора ввести ее в этот орган, как бы ни парадоксальным было такое желание, ведь ООН это организация, которая была создана для охраны мира от Германии, причем, с таким мотивам члены ООН объединялись дважды: после Первой мировой — в Лигу наций, и после Второй.

Несмотря на всю нелепость просьб Германии войти в Совбез ООН, ее всерьез комментировали в том числе США, которые не раз говорили о том, что настало время пересмотра отношения к Германии — давнему союзнику и стратегическому партнеру Америки.

Вероятно, разговоры о вхождении Германии в Совбез ООН так бы и продолжались, и, быть может, США даже стали бы настойчиво требовать чуть ли не кооптации Германии в члены Совбеза. Но случился февраль 2022-го. Сначала в мире торжествовала полная уверенность в праве Запада диктовать условия, наказывать Россию, угрожать, отовсюду ее, то есть нас, выписывать.

А потом? Спустя полтора года мы по-прежнему слышим, как Джо Байден рассуждает о расширении Совбеза ООН, вот только сегодня он предлагает включить в Совбез… страны Африки и Латинской Америки. Правда, замашки остались старые: утреннюю новость об этом мировые СМИ преподносят с заголовком «Байден решил внести изменения…» Даже наши медиа этим грешат.

Но в реальности все уже поняли, что Соединенные Штаты ничего в ООН не решают единолично. И никого никуда Байден ввести не сможет. Однако показателен сам крен: до СВО он намеревался включить в Совбез Германию, а теперь президент страны — импортера ресурсов обратил внимание на богатые ископаемыми государства некогда второго и третьего мира.

Да-да, случилось, что называется, событие из ряда вон: США из стран-экспортеров переместились в список импортеров, доля импорта продовольствия, металла, ископаемых в США все время растет. Страна не может себя обеспечить. Наберемся смелости и скажем: Америка движется в сторону группы голодранцев, которые не могут прожить на свое.

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме / РИА «Новости»

Оказывается, реальные осязаемые ресурсы всегда были важны. А прежний миропорядок строился на том, что обладатели природных богатств добровольно ими делились и по старой привычке продолжали чтить берущую руку.

И вдруг выяснилось, что слепое поклонение перед Западом не обязательно. Обретение Африкой и Латинской Америкой голоса, расширение БРИКС и укрепление российской экономики под санкциями показали, танцы с западом больше и впрямь не нужны: есть много других интересных национальных танцев, которые миру стоит разучить.