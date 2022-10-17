Запад давит на Сербию ради антироссийских санкций | 360°

Мир 17 октября 2022, 17:56 (обновлено: 17 октября 2022, 20:28) «Вопрос перед Сербией поставлен ребром». Как Запад давит на Белград ради антироссийских санкций Историк Колосков: между Россией и ЕС Сербия выберет Европу РИА «Новости»

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Запад усилил давление на Сербию, в итоге некоторым местным политикам пришлось изменить свою позицию по теме антироссийских санкций. Эксперты уверены, у Белграда попросту нет другого выбора: слишком сильно и давно на него давили и Евросоюз, и США.

Давление на Сербию

Внешнеполитический комитет Европарламента впервые потребовал увязать переговоры об интеграции Сербии в Евросоюз с присоединением страны к антироссийским санкциям, сообщил «Коммерсант».

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«Прогресс в переговорах о вступлении Сербии должен быть возможен, только если эта страна присоединится к санкциям ЕС против России», — говорится документе, принятом комитетом.

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Там же есть пункт о пересмотре выделения Белграду всех дотаций со стороны Брюсселя, если тот откажется присоединиться к ограничениям против Москвы.

Условия Европарламента озвучили сразу после обнародования отчета Еврокомиссии за 2022 год о переговорах с Сербией. В нем отметили «значительное падение» уровня согласованности местной внешней политики с общей политикой союза: с 64% до 45% за два года. Более того, на сегодня Сербия — единственный кандидат в ЕС, который не ввел антироссийские санкции.

РИА «Новости»

Позиция Сербии

На прошлой неделе Сербия поддержала резолюцию ООН, которая осуждает Россию за проведение референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях и включение их в свой состав. Вслед за этим некоторые представители балканской страны начали высказываться за поддержку ЕС.

«У меня нет никакой дилеммы относительно сербской позиции. Место Сербии — в Европе. Официально или нет, прямо или косвенно Сербия заявляет, что мы движемся к евроинтеграции. Поэтому мы должны согласовать свою политику с ЕС», — заявила вице-премьер и министр энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Там временем президент республики Александр Вучич в обращении к нации на прошлой неделе подчеркнул, что его страна сохранит нынешнюю позицию по невведению санкций против России. Правда, с оговоркой.

«До тех пор, пока ущерб для Сербии не станет значительно больше и пока нам не придется принять иную реальность», — сказал глава государства.

До сих пор сербский лидер не делал подобных заявлений. По словам Вучича, чиновники пока не пришли к консенсусу по вопросу ограничительных мер.

Угроза потери дружбы с Россией

Ранее Сербия отказалась поддержать ограничения против России, за что ее раскритиковали в Брюсселе. От Белграда потребовали признать самопровозглашенное Косово, отказаться от Республики Сербской, которая входит в состав Федерации Боснии и Герцеговины, и присоединиться к антироссийским санкциям.

Глава сербского МВД Александр Вулин тогда заявил, что реакция Брюсселя — демонстрация готовности найти причину для отсрочки вступления страны в союз. ЕС попросту не хочет видеть в своем составе Сербию.

РИА «Новости»

«Судя по тому безумному шантажу, которому нас подвергают, чтобы признать Косово, упразднить Республику Сербскую и ввести санкции против России, мы им не нужны. <…> Я считаю, что дружба с Россией имеет огромное значение и без нее мы рискуем физическим исчезновением Сербии», — подчеркнул министр.

Изменение риторики ожидаемо

Заявления Вучича вполне ожидаемы. Таким мнением с «360» поделился политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов.

Ничего страшного не произошло. <...> Должен был сделать выбор. А выбор между чем и чем у руководства Сербии? Либо станешь страной-изгоем, в прямом смысле — экономическом, идеологическом, финансовом и прочее... Либо должен будешь ходить и все-таки хвалить тех, с кем рядом. Поэтому Сербия еще пробует капризничать. <...> Но имеем то, что имеем. Это ожидалось, никакого форс-мажора здесь нет. Сергей Маркелов

Он напомнил, что Белград прессовали давно, в том числе США. Против такого натиска удержаться трудно.

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков подчеркнул, что Сербию и Россию традиционно связывают хорошие отношения — на протяжении более 20 лет. Однако вся экономика и политика этой балканской республики нацелена на вступление в ЕС, поэтому сотрудничество с Москвой в ущерб контактам с Брюсселем президенту Александру Вучичу невыгодно.

«Понятно, что вопрос перед Сербией поставлен ребром. Также понятно, что, скорее всего, она выберет. И это будет точно не Россия», — подытожил Колосков.