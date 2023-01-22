Мир 22 января 2023, 16:08 Перевернутое счастье, обмен мандаринами и красные свитки. Как в Китае празднуют Новый год Китайский Новый год начнут отмечать 22 января Unsplash

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Новый год по лунному календарю в 2023 году отметят 22 января. В Китае это один из самых важных праздников, с которым связано множество легенд, традиций и обычаев. Жители Поднебесной называют этот день Чуньцзе, или Праздник Весны. О том, как правильно встречать китайский Новый год, — в материале «360».

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О покровителе года

Покровитель 2023 года — Черный Водяной Кролик. Он занимает четвертое место среди знаков китайского гороскопа. Встретиться с ним удается только раз в 60 лет. Это животное олицетворяет семейственность. Считается, что он может принести спокойствие в семейные дела, а в дом — уют и хорошую атмосферу. Причем если китайцы почитают Кролика, то для жителей Японии, Таиланда и Вьетнама важнее Кот. Все дело в различиях гороскопов.

Новый год — время вернуться домой

В Китае Новый год принято встречать с семьей, со своими самыми близкими и родными людьми. Празднование длится 15 дней. Это неслучайно — за время праздников жители страны успевают добраться до родных мест.

Пока в мире не начала бушевать пандемия коронавируса и власти КНР не вводили жесткие ограничения, китайцы раскупали все билеты на поезда, совершая несколько миллиардов поездок по стране.

В 2023 году это снова стало возможно. Впервые за три года многие смогут добраться до своей малой родины и отметить праздник в кругу семьи. Раньше от традиции приходилось отказываться и из-за ограничений на передвижение, прямых запретов, которые вводили некоторые компании для своих сотрудников. Но и без этих табу люди боялись заразиться коронавирусом.

Новогодние обычаи и традиции в Китае

Подготовка к празднику начинается с большой уборки. Приступать нужно с порога и постепенно переходить к самой дальней комнате. Есть поверье, что желательно избавиться от старых ненужных вещей. Необязательно их просто выбросить, всегда можно поделиться с тем, кто находится в трудной ситуации. Еще один хороший вариант — сдать вещи на переработку. Считается, что чем больше хлама уберут из дома, тем больше будет места для радости и удачи.

Украшать дом принято парными полосами из красной бумаги. На них наносят иероглифы с пожеланиями. Эти свитки имеют специальное название — чуньлянь. Их вешают вертикально — по бокам от входа в дом. Между свитками помещают еще одну бумажную полосу, на которой пишут идиому, объединяющую смысл послания на вертикальных свитках.

Традиция имеет очень давнюю историю и уходит еще к временам эпохи Чжоу, когда в Китае верили, что надписи могут отпугивать злых духов. Особую популярность обычай обрел в эпоху династии Мин. Но и сейчас эту традицию любят и соблюдают.

Еще один атрибут для украшения дома — иероглиф «счастье». Интересно, что вешать его принято вверх ногами. Все дело в том, что в китайском языке слово «падать» произносят так же, как и слово «приходить». Жители Китая считают, что в таком виде счастье обязательно придет в их дома.

Что едят и дарят в Китае на Новый год

Традиционным цветом Нового года считается красный. Свитки в домах делают именно такого цвета. На улицах вешают красные фонарики. Деньги друг другу принято дарить в конвертах именно такого цвета. Для оформления других подарков тоже желательно выбирать красную оберточную бумагу.

На стол на Новый год подают птицу, рыбу или мясо, несколько салатов и закусок на выбор. Угощений много. Есть традиция обмена мандаринами, символизирующими достаток. Отдельное развлечение — лепка пельменей. Этим занимаются всей семьей. Считается, что чем больше пельменей удастся слепить, тем больше денег будет в будущем.

Отдыхают в Новый год не только за столом. Китайцы очень любят запускать фейерверки. Правда, уже несколько лет в крупных городах это делать запрещено из-за борьбы с загрязнением воздуха. За нарушения могут оштрафовать. Какое-то время ограничения не действовали в Пекине.

Но с 1 января 2022 года все изменилось — в столице полностью запретили фейерверки, петарды и прочую пиротехнику, а торговые точки, где продавалась такая продукция, закрыли.