Мир 25 января 2024, 15:28 Зеленский против беженцев. Как украинцев вынуждают вернуться домой Политолог Олейник: украинцы будут мигрировать по ЕС, но не вернутся домой IMAGO / Sylvio Dittrich / Global Look Press

Читать 360tv в

Еврочиновников настойчиво попросили отменить пособия украинским беженцам. Сделала это сама Украина: ее власти надеются хоть так заставить людей вернуться в страну, ведь армии нужны новые солдаты. Однако украинцы предпочтут мигрировать по Европе, нежели становиться пушечным мясом.

Украинцам хотят отменить пособия ЕС

Власти Украины начали проводить предварительные переговоры с чиновниками Евросоюза о лишении поддержки беженцев. Они имеют право пользоваться этим статусом до марта 2025 года (положение уже дважды продлевали с 2022 года). Отобрав пособия, власти хотят вынудить вернуться людей на родину, сообщил Politico.

Реклама

После неудачного контрнаступления ВСУ армии нужны как минимум полмиллиона мужчин боеспособного возраста. Сейчас в странах Европы легально находятся более четырех миллионов украинцев, 18% из них — мужчины от 18 до 65 лет. Тех, кто не годится к призыву, планируют пристроить «поднимать экономику Украины».

Пока Киев не обращался к ЕС с официальным запросом о мерах по возвращению украинцев. Однако европейские дипломаты пожаловались, что на них уже оказывают определенное давление. Оно наверняка усилится после принятия нового закона о мобилизации на Украине.

Bernd Thissen / dpa / Global Look Press

Европа не хочет высылать беженцев

Украинский политик и участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с «360» отметил, что в Европе действительно скопился приличный «мобилизационный ресурс»: только в Германии находятся примерно 200 тысяч граждан Украины, которых в теории могут призвать в ВСУ.

Но люди не хотят возвращаться на родину. Они изначально не хотели вооруженного конфликта. Чтобы не принимать в нем участия, уехали в Европу или в Россию. От Украины уходили даже целые территории — тот же Крым, Донбасс, напомнил политик. И добровольно они не вернутся.

Кроме того, там, за границей, есть и другая категория граждан: так называемый батальон Монако. Это дети премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова и других чиновников высокого уровня. Они тем более не хотят возвращаться. Владимир Олейник

Политик уточнил, что, помимо добровольного возврата людей на Украину, есть другая форма — депортация. Если украинец нарушит закон страны, где ему предоставили статус беженца, местные власти имеют право выслать его домой. Для этого достаточно не иметь необходимых документов, например биометрического загранпаспорта.

Именно этот документ служит основанием для легального пребывания за рубежом и получения статуса беженца, пояснил Олейник. Однако не все страны ЕС готовы портить свое реноме депортацией. Даже те, кто поначалу был согласен высылать украинцев, пересмотрели свое решение

«Например, все три прибалтийские страны — Латвия, Литва и Эстония — говорили о том, что они готовы к депортации беженцев, если для этого будут основания. Но после недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского власти Эстонии сказали: нет, мы не будем никого депортировать», — сказал политик.

ВСУ нет прока от тех, кто не хочет служить

В отказе от депортации, по словам Олейника, немалую роль играет экономический вопрос: большая часть украинцев работает за границей. То есть укрепляет экономику, трудясь на благо коренных жителей европейских государств. В той же Польше, например, беженцы с Украины работают в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях.

Высылать этих людей попросту невыгодно, к тому же такая процедура потребует дополнительных средств, заметил собеседник «360». Так появился план создать украинцам настолько невыносимые условия в Европе, чтобы они сами возвращались домой.

Та же Польша говорит о том, чтобы сокращать пакеты социальных пособий. Но не думаю, что такие меры действительно вынудят вернуться на Украину большое число людей. Украинцы просто будут мигрировать из одной страны Евросоюза в другую, но только не на родину. Владимир Олейник

Главком ВСУ Валерий Залужный тем временем признал, что армии нет проку от тех, кто не хочет воевать. Мотивированных солдат нет, потому что все поняли, что украинцы гибнут за интересы Соединенных Штатов, подчеркнул Олейник. Ведь американцы сами не скрывают, что этот конфликт для них — выгодная инвестиция.

«Люди понимают, что современная украинская власть — коррупционная, она грабит народ, а во время военного конфликта это называется мародерством. Только враг может продавать землю иностранцам в такой период, а Зеленский занимается этим: с 1 января он даже открыл рынок земли специально для заграничных покупателей», — перечислил политик.

ВСУ хотят не только увеличить свою численность, но и провести ротации: отправить отдохнуть бойцов, которые два года провели на фронте. Ни того, ни другого власти не делают, поэтому в армии крепнет недовольство, объяснил Олейник. Сегодня Залужный с полным правом может процитировать Зеленского: «Я не ваш оппонент, я ваш приговор!»