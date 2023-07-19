Мир 19 июля 2023, 19:18 Сомнительная сделка на миллиард. Как трио из Европы решило вершить судьбу мигрантов Члены Еврокомиссии фон дер Ляйен, Мелони и Рютте подписали меморандум о миграции с Тунисом Unsplash

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Во время обсуждения проблемы миграции между членами Еврокомиссии и Тунисом возникло интересное представление. Трое политиков, решив, что обладают должной властью, подписали международный пакт от лица всего ЕС. Какой проект запустили европейские представители с руководством североафриканской страны и почему принятый меморандум — политическая головоломка для евродепутатов?

Финансовая помощь для безопасности мигрантов

Евросоюз в июне этого года предложил предложил Тунису пакет финансовой помощи в размере более одного миллиарда евро (свыше 100 миллиардов рублей) в попытке преодолеть усугубляющийся экономический кризис в стране, сообщила газета The Financial Times.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить африканской стране дополнительные средства в таких областях, как торговля, инвестиции и энергетическое сотрудничество. Цель — предотвратить рост числа мигрантов, рискующих жизнью, чтобы добраться до Европы.

РИА «Новости»

Предложение включало 150 миллионов евро в виде грантов, 900 миллионов кредитов и еще 105 миллионов грантов на поддержку сети пограничного контроля Туниса в надежде «сломать циничную бизнес-модель контрабандистов и торговцев людьми». Инициативу должны были одобрить другие страны Евросоюза, а вступление в силу зависело от проведения тунисскими властями реформ, предписанных Международным валютным фондом.

Самым громким голосом в предложении помощи выступала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Несколько месяцев она добивалась разблокирования финансовой поддержки для Туниса. В прошлом месяце встреча с президентом республики Каисом Саидом не принесла никаких плодов, поэтому ЕС сделал ставки на июльское собрание.

Пазл сложился, но правильно ли?

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. / РИА «Новости»

О чем договорились ЕС и Тунис?

Решение миграционной проблемы

После нескольких недель интенсивных переговоров Евросоюз и Тунис наконец подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий самые разные темы: от миграции — сдерживания оттока нелегалов из африканской страны — до экономического сотрудничества — развития торговых отношений, сообщила газета Politico.

Комментируя тему экономического развития, фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что ЕС «готов поддержать Тунис, мобилизовав макрофинансовую помощь, как только будут выполнены необходимые условия».

По ее словам, в качестве «промежуточного шага Евросоюз готов оказать немедленную бюджетную поддержку». Однако точных цифр в миллиард евро никто из председателей Еврокомиссии не назвал, как это было на предыдущем собрании в июне.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. / РИА «Новости»

В воскресенье, 16 июля, фон дер Ляйен вместе с Мелони и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отправилась в Тунис, чтобы вновь встретиться с лидером африканской страны.

Председатель ЕК сообщила, что в соответствии с соглашением ЕС предоставит республике 100 миллионов евро на улучшение пограничного контроля, поисково-спасательные работы, меры по борьбе с контрабандой и другие инициативы по решению миграционной проблемы.

«Произошедшее несколько недель назад трагическое кораблекрушение, в результате которого погибло большое количество людей, стало еще одним призывом к действию. Нам необходимо пресечь деятельность преступных сетей контрабандистов и торговцев людьми», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Деньги из карманов европейцев и критика всех участников встречи

После июньской встречи Саида с председателями Еврокомиссии на них обрушился шквал спекуляций и негодований о том, сколько денег своих налогоплательщиков Брюссель готов выделить Тунису. Причем Европарламент сам неоднократно обвинял правительство африканской страны в ущемлении свободы слова, независимости судебной власти и гражданского общества. Но видимо, ЕК решила закрыть на это глаза.

Саида критиковали за возвращение к авторитаризму и расистское отношение к африканским мигрантам. Президент получил резкий отпор со стороны ООН, после того как в феврале заявил, что «толпы нелегалов, прибывающие из стран южнее Сахары, были частью преступного плана по изменению демографического ландшафта Туниса».

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Но все три члена Еврокомиссии в лице «Команды Европы» — фон дер Ляйен, Мелони и Рютте — замяли полемику о Саиде и избрали прагматичный подход к решению миграционной проблемы, следуя девизу «цель оправдывает средства». Главной темой для обсуждения было решение нелегальной переправы тысяч человек по средиземноморскому маршруту.

Что с ключевым моментом меморандума — миграцией?

Тунис вместе с Ливией считаются главными переправочными пунктами для мигрантов, которые хотят добраться до европейских берегов и получить там убежище. Некоторые из этих нелегалов — жители Туниса, спасающиеся от репрессивной политики властей.

Другие прибывают из соседних и далеких мест, таких как Египет, Кот-д’Ивуар, Сирия, Афганистан, Пакистан и Бангладеш. Из-за географической близости Италия — страна, которая представляет собой первые ворота в «европейскую мечту» для тысячи мигрантов.

Каждый месяц нелегалы, рискуя жизнью, пытаются проплыть опасным маршрутом через Средиземное море. Часто они платят астрономические суммы, чтобы сесть на переполненное судно без всяких удобств.

Агентство Frontex подсчитало, что в прошлом году зафиксировали 102 тысячи случаев незаконных пересечений внешней границы ЕС через Центральное Средиземноморье. Это вдвое превышает показатель в 2021-м.

Италия всеми силами старалась предотвратить такой наплыв «туристов», объявив чрезвычайное положение для развертывания дополнительных ресурсов.

Миграция была ключевым элементом меморандума, который предусматривает первоначальный взнос средств на борьбу с контрабандой, усиление контроля пограничников и ускорение возвращения мигрантов на родину, чьи заявления на убежище в европейских странах по какой-то причине отклонили.

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Ответ Туниса на возвращение всех мигрантов из ЕС

После подписания скромного пакта о помощи в один миллиард евро Тунис заявил, что не будет «центром приема» для всех африканских нелегалов, возвращающихся из Италии или любой другой европейской страны. Власти намерены принимать с распростертыми объятиями только тунисцев, которые незаконно въехали в ЕС, сообщила The Guardian.

Подобные заявления повлекут новые неточности и переформулировки в проекте, и теперь Европарламенту придется решать ситуацию с миграцией под другим углом. В материале газеты отмечается, что заявление Туниса стало неудачей для премьер-министра Мелони, которая в прошлом месяце добилась значительных компромиссов в формулировках миграционного законодательства.

РИА «Новости»

Если бы все пошло по плану, то закон позволил бы властям возвращать мигрантов в страны, через которые их ввозили контрабандой, даже если они находились в тунисском «перевалочном пункте» всего несколько дней или недель.

Однако Тунис и ранее заявлял, что не будет принимать у себя кого попало, играя роль «пограничника» ЕС. Но представители Еврокомиссии решили пропустить этот момент мимо ушей и все равно подписали пакт.

Реакция Европарламента на решение «Команды Европы»

Члены Европарламента холодно отреагировали на новость о том, что ЕК подписала пакт. Депутаты подвергли критике сам факт заключения политического соглашения с президентом страны, которую обвиняют в нарушении прав человека и нападениях на мигрантов, сообщил EuroNews.

Член парламента от Германии Эрик Марквардт отметил, что береговую охрану в Ливии, получающей зарплату от ЕС, обвиняют в участии в незаконной перевозке людей.

«Значит, выделяя бюджет, мы содержим ливийских контрабандистов. Думаю, мы должны извлечь урок из подобных ситуаций, а не повторять их снова и снова», — сказал он.

РИА «Новости»

Многим в Европарламенте не понравилась затея, что сделку с руководством Туниса от имени всего ЕС заключили лишь трое из «Команды Европы». По мнению некоторых политиков и законодателей, фон дер Ляйен, Мелони и Рютте не обладают мандатом на принятие решения такого масштаба.

«Кто они такие? Один — уходящий в отставку премьер, вторая — правая националистка из Италии, а третья — только представитель Еврокомиссии. Так не должны заключать международные договоры и принимать важные политические решения», — подчеркнула член Шведской левой партии Малин Бьорк.

Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон пыталась оправдать решение «Команды Европы», утверждая, что сотрудничество со странами третьего мира имеет решающее значение для управления миграцией.