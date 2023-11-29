Эксклюзив 29 ноября 2023, 21:49 Как тебе израильский Юпитер, Илон Маск? Писатель Беседин: миллиардер Илон Маск приехал в Израиль «на поклон» Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посетил Израиль, где встретился с премьером Биньямином Нетаньяху. Основатель Tesla и владелец соцсети X поддержал израильскую армию в стремлении уничтожения ХАМАС, однако от посещения сектора Газа отказался. Почему его слова стали некоторым откровением и развеяли образ главного бунтаря — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — его прямая речь.

Есть вещи обязательные и нет. Точно так же и с конфликтами. Все это, в общем-то, укладывается в крылатое латинское выражение: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». И ситуация вокруг сектора Газа это лишний раз продемонстрировала.

Смотрите, кто еще недавно воспринимался некоторыми российскими (и мировыми) экспертами как главный бунтарь против глобальных элит? Нарекался чуть ли не голосом здравого смысла во всеобщем безумии? Илон Маск, конечно же. Я говорил об этом в нескольких колонках для «360».

Маск, например, резко высказывался по Зеленскому. Говорил о необходимости прекращать конфликт на Украине. Заявлял, что человечество, ведомое мировыми элитами, в принципе движется куда-то не туда. И все довольно кивали, и замечали: «Дело говорит человек, не боится…» А я недовольно морщился и поправлял: «Ну-ну».

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

Теперь же мы видим, что не то лицо в икону вставляли. На личном самолете Илон Маск отправился в Израиль к премьер-министру [Биньямину] Нетаньяху, которого ранее [президент Турции] Реджеп Эрдоган назвал «мясником сектора Газа». Меж тем встреча состоялась. После чего Илон Маск, этот светоч либеральной мысли и покоритель Марса, заявил о необходимости полного уничтожения движения ХАМАС.

«Другого выхода в этой ситуации нет», — заключил Илон.

Дальше, по его словам, будет демилитаризация и дерадикализация сектора Газа. Вот, собственно, и все мысли от светоча, который так любит говорить о мире во всем мире. От предложения же ХАМАС посетить сектор Газа Илон Маск ожидаемо отказался. Мол, опасно там. Куда ехать?

Не суть, кого вы поддерживаете в этой страшной мясорубке — ХАМАС или Израиль. Не суть, кого считаете виноватым. Но очевидно для всех, что те методы, которые использует Израиль в секторе Газа, иначе как чудовищными не назовешь. Уничтожается все живое: старики, женщины, дети. Только американцы могли себе позволить такую резню. Да и то подчас даже они были мягче.

Однако вопреки всем заявлениям ООН бойня не прекращается. Израиль перемалывает мирных жителей, заливая сектор Газа кровью. Мир безмолвствует. Никто не в состоянии остановить тех, кто действует с позиции силы. О чем это, собственно, говорит?

Во-первых, о том, что «все животные равны, однако одни равнее других…» Поэтому убивать палестинцев, русских, украинцев «можно, а подчас даже нужно», а вот израильтян — ни в коем разе. При этом можно и нужно рассказывать о «беспощадной России» и о «миролюбивом Израиле», хотя последний действует в десятки раз жестче.

Timon Studler / Unsplash

Во-вторых, центры силы по-прежнему сохраняются; они никуда не сместились. Илон Маск, как я уже говорил, видит себя лидером нового мира, подталкивая к кладбищенской яме прежние элиты. Но вот его вызывают в Израиль, и он едет на поклон. После чего делает соответствующие заявления. Да, Tesla, покорение Марса — это все хорошо, модно, но миром по-прежнему управляют старые демиурги, которые в любой момент могут приструнить молодых и задорных.

И вот им дозволено абсолютно все. Собственно, они сами и устанавливают правила, заливая мир кровью.