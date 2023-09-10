Эксклюзив 10 сентября 2023, 18:51 Как стали фашистами Писатель Беседин: фашизм можно искоренить воспитанием человеческих ценностей

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Сегодня отмечается Международный день памяти жертв фашизма. Писатель Платон Беседин специально для «360» порассуждал об истоках и сути этого движения, а также способах его искоренения.

Далее — его прямая речь.

В Международный день памяти жертв фашизма — он отмечается каждое второе воскресенье сентября — важно ответить на вопрос: что есть фашизм? И от того, собственно, перейти к ответу на другой вопрос: почему фашизм возрождается снова и снова? Говоря об этом, я не имею в виду только тех господ, что украшают свои тела свастиками и славят Гитлера. Хотя, безусловно, дико, больно и страшно наблюдать за тем, как спустя 80 лет по залитой соляркой и кровью земле прут танки с нацистскими крестами на боках. Как демоны прошлого, которые возвращаются, точно в рассказе Стивена Кинга.

Не патология, а следствие

Однако это лишь видимая — отвратительная — сторона фашизма. Но он запрятан глубже, он прячется в закутках человеческого сознания. Помню, как очень давно мы выпивали с немцем — и вдруг, перебрав, этот приличный бюргер стал декларировать нацистские лозунги. Посыл его был прост: «Мы вам, русским, отомстим!» Это то, что сидит у них внутри. Они и правда не смирились с поражением в мае 1945 года. И на самом деле никогда не смирятся. Они — это не только немцы, итальянцы, румыны, они — это Запад.

Есть одна очень важная вещь, которую понимать необходимо: Гитлер не был патологией Запада — он стал следствием, логичным витком развития, порождением западной политики доминирования и эксплуатации. За нацистской Германией (с фашистской Италией немного иная история) стоит Британия, создавшая в Бирме и Индии первые концентрационные лагеря. Стоит колониальная Европа, воплощавшая в жизнь принцип «из скота добывают мясо и жир, из людей — труд и деньги». Стоят США, где очень быстро отреклись от заветов отцов-основателей. И евгенику, к примеру, придумали не нацистские ученые, а англосаксонские юристы. Продолжать можно долго, но, полагаю, принцип ясен.

Фашизм вырос из трудов по биологии и экологии. Отсюда все эти теории жизненного пространства и прочее. Останавливаться не буду — все подробно и довольно доступно расписано в моей книге «Почему русским нельзя мечтать?». Замечу лишь, что фашизм — это идея практически биологического превосходства и доминирования, исключающая любые проявления жизни, кроме тех, которые регламентированы диктатурой. Плюс очень точно сформулировал Альбер Камю: фашизм — это в первую очередь презрение. Вот эти две истины зафиксировать нужно.

Другие ценности

Поэтому фашизм, современный фашизм — это не только нацистские кресты на танках, не только кровавые сборища выродков, мечтающих пытать и убивать, но и диктатура той или иной фактуры и механики бытия. Например, ЛГБТ-диктат, экофашизм или крайняя форма лизоблюдства, поданная под видом ультрапатриотизма. Все это уничтожение человеческой личности и человеческого достоинства. Крайне важно понимать: фашизм всегда подавляет человека и старается отменить человеческое достоинство. Потому он и устраивает свою жатву до сих пор, собирая жертвы.

Противостоять этому можно лишь одним способом — воспитывая Человека, развивая в первую очередь культуру и образование, с детства артикулируя ценность человеческой жизни и человеческого достоинства. Фашизм невозможно победить физически — так его можно лишь отогнать и загнать в глубину, но не искоренить окончательно. А вот победа над ним достигается лишь воспитанием человека и ценностей, направленных не на подавление, а на развитие жизни. И тогда жертв фашизма будет куда меньше. А, может, I have a dream (у меня есть мечта — прим. ред.), как говорил Мартин Лютер Кинг, и вообще не будет.