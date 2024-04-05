Эксклюзив 05 апреля 2024, 13:44 С больной головы на умирающую. Как США пытаются пережить Украину перед выборами Политолог Войко: Украину готовят к переговорам ради передышки для Запада Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Западные СМИ наперебой принялись хоронить украинские военные потуги, не скупясь на драматичные слова. В интервью некоторые высокопоставленные офицеры ВСУ анонимно договорились до того, что Украину «не спасти». Что это — шантаж США ради денег, политическая игра или горькая правда?

«Шеф, все пропало!»

Издание Politico выпустило панический материал, основанный на беседах с офицерами ВСУ, которые (обратим на это особое внимание) работали с бывшим украинским главкомом Валерием Залужным. По их мнению, у Киева все не просто плохо, а совсем плохо.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — заявил один из источников журналистов.

Кроме того, те же украинские военные поделились, что российские войска не теряют даром времени, обучаясь на ошибках вэсэушников, так что говорить о простой победе Киеву не приходится. Опрошенные обрушились с критикой на западных политиков, которые так затянули с поставками оружия, что обстановка на линии боевого соприкосновения успела поменяться критически.

Например, так случилось с истребителями F-16.

Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году; они не подойдут для 2024 года. из статьи Politico

Напару с агентством Bloomberg журналисты Politico пришли к неутешительным выводам: с наступлением тепла российские силы могут начать столь мощное наступление, что от киевской обороны останутся рожки да ножки.

«Благодаря гораздо большему численному весу и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия, вероятно, сможет „прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках“», — написали авторы статьи.

Тайм-аута не будет?

Что же это происходит? Не слишком ли хорошо для России звучат все эти слезливые воззвания?

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко рассказала «360», что совместные действия стран Запада — США, европейских государств, в первую очередь на базе НАТО — сигнализируют о переменах.

IMAGO / Felix Zahn / Global Look Press

«Эта ситуация, безусловно, в том числе как и определенные достижения российской армии на линии боевого соприкосновения, создает фон для того, чтобы взять паузу — в том числе на время избирательной кампании в США и Европе. Речь не идет о вечном мире, но хотя бы о некоем перемирии, чтобы перезагрузить военные предприятия, решить внутренние вопросы», — пояснила эксперт.

Войко подчеркнула, что на Западе все вроде как готовы выделять деньги, но взять их особенно неоткуда: в Штатах готовятся к выборам президента, а ЕС еще не оклемался от сильнейшего удара, который сам себе нанес санкциями. Но Европу вынуждают раскошелиться — в первую очередь евробюрократы, которым жизненно необходимо не снимать Россию как фигуру врага с общей повестки.

Внутренней веры все меньше и меньше, активнее звучит призыв задействовать российские замороженные активы в том или ином формате: если не конфисковать их, то использовать проценты, чтобы покрыть эти финансовые нужды Украины, хотя российские активы Европе не принадлежат. Евгения Войко

Передышка Западу и правда нужна. Это видно не только из действий украинских спонсоров, но и заметно по заявлениям самого Киева.

Украинская сторона нагородила дел в глазах хозяев: громкие отставки (включая того же Залужного ), подковерные игры, отказ от выборов президента (и это несмотря на убеждения приезжавшего на Украину сенатора США Линдси Грэма, что киевский режим должен выглядеть демократическим!). Наконец, самая главная проблема — отсутствие военных побед.

«Сам Зеленский недавно говорил, что переговоры с Россией возможны на условиях границ 2022 года — то есть уже не 1991 года, сейчас Крым можно из его хотелок вычеркивать, соответственно ДНР и ЛНР — тоже. Но на глубокий мир на Западе никто не настроен, Россия тоже свои условия назвала», — добавила Войко.

Чей цирк, чьи обезьяны?

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поспешил объявить, что НАТО создает совместную миссию по Украине — вроде как, чтобы обучать украинских военных и координировать помощь киевскому режиму. По косвенным признакам, именно Североатлантический альянс должен стать новым центром ответственности за Украину — прежде всего в Европе.

Открещивание Вашингтона от Украины, пусть и чисто символическое, политически играет на руку в Штатах только одному человеку — Дональду Трампу. Его программа постепенно осуществляется, хотя к власти он еще даже не пришел.

CNP / AdMedia / Global Look Press

«Перенос центра ответственности происходит не только по треку НАТО (первую скрипку там, безусловно, играют Штаты, сопоставимых игроков нет — даже Великобритания всю меру ответственности не возьмет), но и по таким странам, как Германия и Франция, — в политическом плане в первую очередь. Они фактически берут на себя основную часть беженцев, бремя финансов по отношению к Украине. Мы видим перекладывание ответственности, хотя политику определяют строго США», — заключила Евгения Войко.

В таком случае нужно очень внимательно отнестись к любым крокодиловым слезам о передышках. Потому что передышка пойдет на пользу только противнику.