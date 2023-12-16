Мир 16 декабря 2023, 06:03 Как русские Аляску продавали. История, причины и главные мифы Итоговое совещание о продаже Аляски состоялось 16 декабря 1866 года Thomas Sbampato / http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Читать 360tv в

Российская империя, как и любое другое государство, неохотно отдавала свои земли. Однако история с Аляской стоит особняком: неудобную во многих аспектах территорию в XIX векпродали американцам. Те с радостью купили и вот уже второй век ругают свое правительство за такую сделку. Кто открыл Аляску, как она связана с «Юноной и Авось», за сколько сбыли Русскую Америку и почему США недовольны — обо всем этом в материале «360».

Кто и когда открыл Аляску

Полуостров открыли в 1732 году. Русская экспедиция под предводительством Михаила Гвоздева и Ивана Федорова добрались до Аляски на боте «Святой Гавриил». Кстати, этот деревянный парусник построили специально для легендарного мореплавателя и исследователя Камчатки Витуса Беринга.

Реклама

Название земли произошло то ли от алеутского выражения «алах’сах'», или «ала’сх’а» — «китовое место, китовое изобилие», — то ли от алеутской же идиомы, означавшей «объект, на который направлено действие моря». Полуостров хотели было переименовать в Алеутию, Американскую Сибирь или Полярию, но в итоге Аляска осталась Аляской.

Новые российские земли поначалу осваивали купцы, но в 1799 году учредили специальную полугосударственную монополию — Российско-американскую компанию (РАК). Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, которую русские переселенцы скупали у местных алеутов, индейцев и эскимосов.

Алеут в лодке, гравюра 1755 года / Викимедиа

Аляска и «Авось»

В начале XIX века император Александр I поручил дипломату, путешественнику и предпринимателю Николаю Резанову провести инспекцию русских поселений на Аляске. Именно на основе промыслов его покойного тестя, купца Григория Шелихова, в свое время и появилась РАК.

Прибыв на место, ревизор узнал, что поселенцы буквально вымирали с голоду, ведь на доставку продуктов туда уходили месяцы. Пока их везли через всю Сибирь в Охотск, а далее морем, они успевали испортиться. Резанов был человеком дела: купил полное провиантом судно «Юнона» и отдал груз колонистам. Но этого оказалось мало.

Русский корабль в гавани южного побережья Аляски, 1804 год / Викимедиа

Тогда дипломат приказал построить еще одно судно, «Авось», и на двух кораблях выдвинулся в Калифорнию, которая в то время принадлежала испанцам. Русская экспедиция планировала установить с ними торговые отношения, ведь закупать продукты там было ближе, чем на Большой земле в России.

Хотя в те времена Испания прохладно относилась к русским, 42-летний Резанов за шесть недель успел очаровать губернатора Верхней Калифорнии, сделать предложение его 15-летней красавице-дочери, спеть (по версии поэта Андрея Вознесенского) «Ты меня никогда не забудешь» и уехать восвояси с тоннами пшеницы, ячменя и бобов.

За сколько и когда продали Аляску

Александр II, взошедший на престол в 1855 году, довольно скоро понял, что Аляска со всей ее пушниной больше обуза, нежели прибыльная земля: слишком дорого было ее содержать и оборонять. Как раз началась Крымская война, и соседняя британская колония Канада запросто могла напасть на столь отдаленные русские земли.

Первым идею о продаже неудобной территории подал генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Муравьев-Амурский. Он справедливо отметил, что с изобретением и развитием железных дорог такие блага цивилизации непременно распространятся по Северо-Американским Штатам и подберутся к Аляске. Тогда-то американцы ее и отберут.

Озеро Уандер на Аляске / Викимедиа

Куда лучше было сделать широкий жест и предложить купить эту землю. Правда, со сделкой пришлось повременить: в апреле 1861-го в США началась Гражданская война. Спустя полтора года после победы Севера над Югом, 16 декабря 1866-го, Александр II обсудил возможную сделку с министрами и очертил границы участка на продажу.

Аляску решили отдать не дешевле, чем за пять миллионов долларов золотом. Российский посланник в Вашингтоне Эдуард Стекль сделал предложение госсекретарю Уильяму Сьюарду, и тот, заручившись согласием 17-го президента США Эндрю Джонсона, начал торговаться. Однако дипломат оказался проворнее.

Картина Эмануэля Лойце «Подписание договора о продаже Аляски», 1868 год. У глобуса стоит Эдуард Стекль / Викимедиа

Россия взяла с американцев больше, чем рассчитывала: труднодоступную и почти необжитую землю общей площадью более полутора миллиона квадратных километров отдали за семь миллионов 200 тысяч долларов. На современные деньги это примерно 48 миллиардов рублей. Почти всю выручку пустили на Российскую железную дорогу.

По тем временам империя отдала Аляску очень недорого. Например, покупка у Франции Луизианы обошлась американцам в 15 миллионов, а если учесть окончательную сумму с процентами по кредиту, то более 23 миллионов долларов. Кстати, позднее эти земли пришлось выкупать еще раз у их фактических хозяев — индейцев.

Чек за покупку Аляски от 30 марта 1867 года / Викимедиа

Впрочем, что там Луизиана! Строительство одного трехэтажного здания окружного суда в центре Нью-Йорка в 1871 году обошлось дороже, чем вся территория Аляски.

Правда, в этой истории работали мошенники: они смогли вытрясти из казначейства штата примерно 13 миллионов долларов, более 250 миллионов на нынешние американские деньги.

Окружной суд в Нью-Йорке, который прозвали «Твидов суд» в честь автора аферы с постройкой здания — лидера Демократической партии штата Уильяма Твида / Викимедиа

Почему Аляска оказалась убыточной для США

Американцы наградили Аляску многими неофициальными прозвищами. Ее называют «Чердак дяди Сэма», «Континентальный штат», «Последняя граница», «Большой холодильник». Но чаще всего упоминают «Глупость Сьюарда» — в честь того самого государственного секретаря США, оформившего сделку на покупку полуострова.

Оказалось, почти дармовая земля до сих пор приносит Соединенным Штатам только убытки. Аляска так и не окупила средств, потраченных на ее приобретение и управление, а также льготы для компаний, разрабатывающих природные ресурсы региона.

Расходы перечеркивали все доходы от добычи золота, серебра, меди, олова, каменного угля, пушнина и леса. Даже американские нефтяные компании не получили достаточно прибыли, чтобы компенсировать риски, которые понесли.

Карта территорий Северо-Западной Америки, переданных Российской империей Северо-Американским Соединенным Штатам, 1867 год / Викимедиа

Легенды о продаже Аляски

Во второй половине XX века в СССР неожиданно начали расползаться слухи, будто Аляску не продали, а лишь сдали в аренду Соединенным Штатам на 99 лет. Срок на тот момент вышел, но советские власти якобы не торопились требовать полуостров назад из-за неких тайных политических мотивов.

Столь бредовая история заворожила даже иностранцев и стала сюжетом для нескольких романов в США и Великобритании. Между тем любой желающий может убедиться, что договор 1867 года о передаче Аляски американцам не предусматривает никакой аренды — речь идет лишь о безвозвратной продаже.

Ратификационная грамота договора о продаже Аляски, подписанная императором Александром II из Национального управления архивов и документации США / Викимедиа

Другая легенда гласит, что царская Россия не получила оплаты золотом: оно якобы утонуло, когда перевозивший его барк Orkney попал в шторм. Но архивы снова портят все дело любителям тайн и мистерий: это судно построили позднее, чем продали Аляску, да и документ о получении денег в казну империи имеется.

Еще один миф об Аляске породил отечественный музыкальный коллектив «Любе». В их песне на слова Александра Шаганова «Не валяй дурака, Америка!» есть фраза «Эх, корона Российской империи, Екатерина, ты была не права! »

Эти странные строки посеяли во многих россиянах уверенность в том, что Аляску американцам продала Екатерина II. Хотя уроков истории обычной общеобразовательной школы должно быть достаточно, чтобы понимать: императрица, правившая страной с 1762 по 1796 год, тут ни при чем.