Поставляют оружие, но отменяют льготы. Как Польша отказывается спонсировать украинских беженцев | 360°

Мир 25 октября 2022, 17:14 Поставляют оружие, но отменяют льготы. Как Польша отказывается спонсировать украинских беженцев Экономист Роджерс: поляки и украинцы давно питают неприязнь друг к другу РИА "Новости"

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Украинцам в Польше придется самостоятельно оплачивать часть своих расходов — такой закон собираются принять местные власти. В стране давно растет неприязнь к беженцам, хотя именно польское правительство активнее всех в Европе выступает за включение Украины в НАТО и оказание все новой военной помощи.

Польское гостеприимство

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Власти Польши хотят ужесточить закон о пребывании в стране украинских беженцев. Если они захотят остаться более чем на 120 дней, половину расходов на жизнь придется покрывать самостоятельно, сообщило издание EurActiv.

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Чтобы задержаться в этой стране, украинским беженцам придется получать национальный идентификационный номер PESEL, после чего им ограничат возможность претендовать на социальные пособия, в том числе ежемесячные выплаты на детей в 500 злотых (около 100 евро). Замминистра внутренних дел Павел Шефернакер объяснил это тем, что Польша не может «бесконечно финансировать проживание беженцев».

«У нас все еще остаются около 80 тысяч беженцев, размещенных в коллективных жилых помещениях, таких как рынки, пожарные или гостевые дома», — добавил он.

Шефернакер подчеркнул, что, урезая пособия для беженцев, власти хотят помочь им стать независимыми и перейти на самообеспечение. Кроме того, закон позволит бороться с новой схемой мошенничества: украинцы приезжали в республику, чтобы оформить пособие и сразу уехать.

При этом еще с 1 июля Польша отметила большую часть денежных выплат, пособия оставили только для беременных женщин, многодетных семей и инвалидов. Также для украинцев отменили бесплатный проезд в общественном транспорте.

Историческая неприязнь

По мнению общественного деятеля, аналитика и экономиста Александра Роджерса, ничего удивительного в таком отношении поляков к украинцам нет, ведь эти народы связывает историческая неприязнь друг к другу.

Поляки украинцев традиционно не любят, помня Волынскую резню и прочее. Отношение крайне негативное. Терпят только тех, кто приезжает на сезонные работы. Все понимают, что беженцев содержат за счет польских налогов. Соответственно, поляки рассматривают беженцев как нахлебников и активно их травят, всячески оскорбляют и так далее Александр Роджерс.

Ослабление государственной поддержки беженцев заставит многих уехать либо обратно на Украину, либо в поисках лучшей жизни в другие страны, уверен эксперт. Однако сейчас все больше европейских государств, принимающих беженцев, замечают хамское отношение украинцев и стремятся минимизировать меры поддержки.

«Многие беженцы считают, что им все должны, что все европейцы должны их благодарить за то, что они якобы защищают Европу от России. У них отношение не тех, кто приехал работать или делать карьеру, а тунеядцев-нахлебников. Есть, конечно, исключения, но очень многие из них как раз такие: хотят жить за чей-то счет», — подчеркнул Роджерс.

В Польше даже начались протесты из-за притока украинских беженцев. Местные жители призывали власти перестать обворовывать собственное населением под видом помощи гражданам соседней страны.

Условия жизни самих поляков действительно ухудшились после того, как они приняли более миллиона украинцев. Поскольку Польша тратит колоссальные средства не только на содержание беженцев, но и на военные поставки, инфляция достигла 17%.

Многие граждане республики, по данным местной прессы, вынуждены экономить даже на еде. Чтобы сократить расходы, люди стали покупать продукты с истекающим сроком годности.

Жизнь беженцев в Польше

Ранее поляки не раз показывали свое отношение к украинцам. В начале октября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что польские силовики пытались выдворить беженцев на территорию Белоруссии — через калитки для миграции животных в заборе, возведенном на границе стран по инициативе Варшавы. Аналогичную попытку польские пограничники предприняли 24 октября.

В Люблине поляки, недовольные социальными и экономическими проблемами, обострившимися из-за притока беженцев в страну, создали национальный батальон для «борьбы с украинской преступностью». Организаторы призвали местных жителей организовать патрули, а украинских беженцев — вернуться на родину.

В сентябре польское правительство заявило, что беженцы с Украины, работающие удаленно, обязаны подать налоговую декларацию и платить подоходный налог, сообщило издание Money.pl. После того как об инициативе стало известно общественности, Минфину Польши пришлось оправдываться тем, что мера якобы носила рекомендательный характер.

При этом польские работодатели, нанимающие украинцев, нередко пользуются их уязвимым положением. В сентябре беженцы, работающие на заводе по производству новогодних украшений в Гливице, устроили забастовку: их заставляли трудиться по 10-15 часов в сутки, а за обеденный перерыв вычитали деньги из зарплаты.