Мир 07 сентября 2023, 17:00 Армения идет на Вы. Как Пашинян прикрывает свои неудачи обвинениями Политолог Мезюхо: Пашинян не оправдал ожидания армянского общества, но винит РФ Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии встречи участников заседания Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. / РИА «Новости»

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Премьер-министр Армении нашел причину всех своих неудач. Да, это Россия. По его мнению, она виновата в том, что армяне несколько десятилетий не могут примириться с соседями, а армия плохо вооружена. Едва ли это поможет избежать кризиса, зато внимание американцев Ереван уже привлек.

Пашинян недоволен

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в интервью газете La Repubblica, что Россия отдаляется от Кавказа. По мнению политика, российские миротворцы обязаны контролировать Лачинский коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом.

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Еще в начале августа Пашинян обвинил азербайджанскую сторону в том, что она мешает доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Из-за этого на въезде в шестикилометровый горный коридор застряла 361 тонна груза.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заверил премьер-министра республики, что Россия — сама неотъемлемая часть Кавказа и не собирается его покидать. Москва останется гарантом безопасности региона и стабилизации обстановки в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Добрые люди из США

Пашинян также обвинил Россию в том, что она не собирается обеспечивать его страну современным оружием. Учитывая, что Армения получила независимость 32 года назад, политик сильно напоминает взрослого лба, который вместо того, чтобы идти работать, требует карманных денег от родственников.

Не исключено, что скоро выяснится, что Россия виновата еще во множестве смертных грехов. Благо за перечнем далеко ходить не надо: достаточно перевести его с украинского языка или зазвать к себе парочку комиссаров от СБУ.

После слезливого рассказа армянский премьер-министр предсказуемо перешел к шантажу и угрозам. Он заявил, что Армения открыта для добрых людей, которые помогут вооружить и защитить ее.

Добрые люди нашлись моментально. Буквально сразу после публикации жалоб появились новости о том, что с 11 по 20 сентября в Армении пройдут совместные с США военные учения Eagle Partner — «Орлы-партнеры».

Армянский ученик Сороса

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» напомнил, что Никол Пашинян не в первый раз позволяет себе недружественные высказывания в адрес российских коллег.

Действительно, с одной стороны, заявление Пашиняна выглядит как попытка переложить ответственность за собственные провалы во внешней политике на Россию. Причем это делается после того, как наша страна фактически спасла армянское государство от разрушения после известных событий в Нагорном Карабахе. Иван Мезюхо

Политолог подчеркнул, что только Россия — исторический заступник армянского народа. Она не на словах, а на деле доказала это. Что касается Пашиняна, то даже на уровне экспертного сообщества Армении премьера часто связывают со структурами американского финансиста Джорджа Сороса.

Выдать свои ошибки за ошибки России

Мезюхо не исключил, что заявления Пашиняна могут быть и некой попыткой поиска союзников в противостоянии с Азербайджаном. Однако в таком случае это непродуманная и губительная для Армения риторика. Особенно учитывая тот факт, что недавно сам политик заявлял об отсутствии территориальных претензий к соседям.

«Не Россия, а Армения в лице своего премьер-министра недавно говорила о возможности признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. Поэтому проблемы в сложившихся взаимоотношениях этих двух стран лежат не в плоскости ответственности России, а непосредственно в правлении самого Никола Пашиняна», — добавил политолог.

Пашинян возглавил армянское правительство в 2018 году, на фоне предреволюционных событий в стране. Но за все годы своей работы так и не смог оправдать ожиданий населения.

Никол Пашинян в апреле 2018 года / Викимедиа

Армения не может пойти в НАТО

Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер ранее призвал Армению присоединиться к альянсу. Но, по мнению Мезюхо, сегодня это невозможно. Хотя сторон, заинтересованных в подобном сценарии, достаточно.

Политолог пояснил, что Армения входит в ОДКБ — международную организацию, обеспечивающую сотрудничество в области коллективной безопасности нескольких стран — бывших союзных республик СССР. Чтобы вступить в НАТО, нужно сначала выйти из этого клуба.

«Кстати, ОДБК — одна из тем, по которым Пашинян критикует Российскую Федерацию, причем абсолютно несправедливо. Он заявил, что страны договора должны были направить свой контингент во время последнего крупного конфликта в Нагорном Карабахе», — сказал Мезюхо.

Сделать это было невозможно по довольно веской причине: дело в том, что сама Армения не признает Нагорный Карабах частью своей территории, напомнил собеседник «360». Собственно, такая полуправда всегда присутствует в заявлениях армянского политика, когда он начинает критиковать Москву. Вот только дорожка эта довольно скользкая.