Мир 19 декабря 2022, 19:35 Франция уступила Аргентине в финале ЧМ-2022. Как Париж, Ницца и другие города встретили поражение Как Франция встретила поражение в финале ЧМ-2022 Twitter

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Для сборной Франции финал чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре закончился поражением. Команда уступила сборной Аргентины в серии пенальти и упустила победу. Французы отреагировали массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.

Финал ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре завершился победой Аргентины. Основное и дополнительное время напряженного матча закончилось счетом 3:3: первый гол с пенальти за Аргентину забил на 24-й минуте Лионель Месси, а второй — Анхель Ди Мария на 36-й минуте.

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Два мяча в ворота Аргентины с разницей в минуту забил французский нападающий Килиан Мбаппе — на 80-й и 81-й минуте, сравняв счет.

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе / РИА «Новости»

На 108-й минуте, во втором дополнительном тайме, Месси забил третий гол, но спустя 10 минут Мбаппе снова сравнял счет.

Исход встречи решила серия пенальти: за Аргентину в ворота соперника забили Лионель Месси, Пауло Дибала, Леонадро Паредес и Гонсало Монтиель. Франция ответила всего двумя забитыми мячами в исполнении Килиана Мбаппе и Рандаля Коло Муани.

Сборная Аргентины, в центре — Лионель Месси / РИА «Новости»

Французская пресса о финале ЧМ-2022

Издание L’Equipe оказалось несогласно с результатами матча: журналисты убеждены, что судья не должен был засчитывать второй гол Месси, так как на поле в этот момент находились запасные сборной Аргентины. За это французы обязаны были получить право штрафного удара, сообщил Sport24.

Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру заявил, что национальная сборная показала отличную реакцию на первые два пропущенных гола и игра команды позволила болельщиками «пройти через все возможные эмоции в этом финале».

Признанного лучшим бомбардиром встречи Килиана Мбаппе он назвал «настоящим суперменом, который в нужный момент показал себя лидером и вытащил, казалось бы, безнадежный матч».

«Но в то же время мы были полным отстоем на протяжении 80 минут. Нельзя сказать, что Аргентина не заслужила своей победы», — сказал Ру Sport24.

Массовые беспорядки во Франции

Сотни футбольных болельщиков вышли на улицы Франции после поражения сборной в финале FIFA. В стране усилили меры безопасности, улицы патрулировали порядка 14 тысяч полицейских, 2,75 тысячи — только в Париже.

Тем не менее на Елисейских полях произошли массовые потасовки. Болельщики среди прочего запускали фейерверки и кидали в представителей правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью. В ответ силовики применили слезоточивый газ.

По данным французского телеканала BFM TV, по всей стране задержали примерно 230 человек — почти 50 в столице и пригородах. Издание Le Figaro писало, что на Елисейских полях болельщики открыли огонь по силовикам. Местные журналисты назвали это «взрывом беспричинного насилия».

В Бордо, где фанаты поджигали мусорные контейнеры, задержали 15 человек. Еще пять человек арестовали в Лионе, в районе площади Белькур, где они бросали дымовые шашки и петарды. По информации Le Parisien, полиция в ответ применила водометы.

Разгоняли болельщиков и в Ницце, и в Гренобле, где разъяренные фанаты громили автомобили и витрины, и в других городах. В Булонь-сюр-Мер в результате столкновения пострадал один человек, писало Nord Littoral. По данным МВД Франции, как минимум 40 полицейских по всей республике получили ранения.

Погромы во Франции уже случались во время чемпионата мира — 2022, после четвертьфинала против Англии и полуфинала против Марокко.

Макрон и ЧМ-2022

После финального матча на поле вышел президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы поддержать свою команду. Кадры того, как он утешает признанного лучшим бомбардиром матча Килиана Мбаппе, облетели Сеть. По словам главы республики, он напомнил 23-летнему спортсмену, что у него впереди еще не один чемпионат.

«Мы сильно отставали к концу первой половины [матча]. Но с огромным трудом сумели отыграться. Мбаппе сделал нечто необыкновенное, хотя это заслуга всей команды», — передал слова Макрона «Чемпионат».

До этого Макрон рассылал приглашения на финал ЧМ. Он предлагал поприсутствовать бывшему игроку французской сборной и экс-главе UEFA Мишелю Платини, но тот отказался. Правда, перед началом турнира Платини заявил, что не получил официального приглашения на матч.

Также Макрон приглашал на финал мирового первенства Карима Безему, который не смог выступать за сборную из-за травмы четырехлавой мышцы бедра, полученной во время одной из тренировок. Форвард мадридского «Реала» тоже не принял предложение президента. Отказались лететь на ЧМ в Дохе и такие бывшие игроки сборной Франции, как Лоран Блан и Зинедин Зидан.

Эммануэль Макрон на финальном матче / РИА «Новости»

Перед матчем Макрон в шутку заранее попросил прощения у президента Аргентины, намекая на то, что Франция второй раз подряд завоюет первенство в турнире.

«Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за этот вечер. Вперед, синие!» — написал он.

ТАСС со ссылкой на журнал Le Point сообщил, что перелеты французского лидера в Катар на просмотр матчей национальной сборной обошлись бюджету республики как минимум в полмиллиона евро.

«Это эквивалентно получению минимальной зарплаты (SMIC) в течение 31 года», — сказано в публикации.