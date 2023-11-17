Мир 17 ноября 2023, 19:05 «Ничтожество среди кандидатов». Как Крис Кристи закапывает сам себя в борьбе за пост президента США Американист Ордуханян: Крис Кристи — ничтожество в президентской гонке США Коллаж: Global Look Press / Freepik

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В США продолжаются предвыборные кампании и дебаты. Некоторые кандидаты на пост главы государства проводят адекватную политику, чтобы набрать больше голосов. Другие — «засланные казачки» — выбирают сомнительные заявления, которые больше походят на черный пиар. Такой способ пробивания на первое место предпочел и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи.

Финансирование ВСУ — отличные инвестиции

Бывший губернатор Нью-Джерси и кандидат в президенты от Республиканской партии США Крис Кристи осудил «изоляционизм» и призвал американцев удвоить финансирование военных действий на Украине, назвав это хорошей «выгодой от инвестиций». Об этом сообщила газета The Press United.

В среду, 15 ноября, политик выступал Гудзоновском институте в Вашингтоне, где заявил, что он — единственный «серьезный» кандидат от республиканцев с точки зрения «моральной ясности».

Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи / Global Look Press

Кристи часто восхвалял демократа и действующего президента Джо Байдена и одновременно с этим кидал колкости в адрес экс-лидера США и республиканца Дональда Трампа.

Я бы предоставил больше и быстрее оружия, чем Байден, и перестал бы шантажировать Киев, чтобы получить компромат на действующего президента, как это делал Трамп. Крис Кристи

Во время выступления политик напомнил о своем недавнем визите в Киев к президенту Владимиру Зеленскому. По словам Кристи, украинский лидер заверил, что без помощи от Штатов Украина не продержалась бы.

«Мы финансируем Киев менее чем на 4% годового военного бюджета. При этом украинская армия сократила 50% российского военного потенциала без единой капли американской крови. По-моему, это очень хорошая выгода от инвестиций, и мы должны удвоить ее», — констатировал республиканец.

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, август 2023 год / Global Look Press

По результатам недавнего опроса американской газеты The Economist и социологического центра YouGov, половина республиканцев (50%) выступили против увеличения финансовой помощи Киеву. За усиление поддержки заявили в основном демократы — 31%, а 27% опрошенных предложили оставить все как есть.

С момента вступления Байдена в должность США предоставили Украине более 44 миллиардов долларов прямой военной помощи и более 110 миллиардов общей помощи, включая деньги на зарплату украинским госслужащим.

Серьезный политик или неудачник: кто такой Крис Кристи

Кристи был губернатором штата Нью-Джерси с 2010 по 2018 год. В 2012-м и 2016-м неудачно участвовал в президентских кампаниях. Сейчас, к слову, его рейтинг на республиканских президентских праймериз составляет всего 2%.

Он уступает губернатору Флориды Рону ДеСантису, бывшему губернатору Южной Каролины Никки Хейли и предпринимателю Вивеку Рамасвами. Трамп, в свою очередь, набирает почти 60% голосов, даже не участвуя в некоторых дебатах.

Экс-лидер США Дональд Трамп / Global Look Press Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи / Global Look Press Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис / Global Look Press Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли / Global Look Press Кандидат на пост президента США, предприниматель Вивек Рамасвами / Global Look Press Экс-лидер США Дональд Трамп / Global Look Press Экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи / Global Look Press

Кристи нарекает себя единственным «серьезным кандидатом» с ясным умом, однако политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил «360», что это «отъявленный русофоб и абсолютный неудачник».

Он не имеет никакого отношения к высшему руководству, а его заявления не стоят даже листа бумаги и пленки, на которую его снимают. Все его слова, несмотря на то, что он республиканец, носят явно антитрамповский характер. Поэтому использовать его в качестве какого-то источника — не комильфо. Рафаэль Ордуханян американист

Если ДеСантис и Хейли хоть как-то располагают достоверной информацией и могут претендовать на пост в высшем руководстве, то Кристи — пустое место, подчеркнул политолог. Кроме того, Ордуханян выразил недоумение, как политик вообще стал в свое время губернатором штата Нью-Джерси, будучи столь сомнительной личностью.

«Его заявления, на мой взгляд, не представляют никакого интереса. Все свои отрицательные и русофобские идеи он повторяет за кем-то в угоду кому-то и чему-то. Кристи строит свою карьеру исключительно на антитрамповских высказываниях. Он совсем не заслуживает любого внимания: это либо тупость, либо он засланный казачок от демократов», — предположил американист.

Дональд Трамп и Крис Кристи, 2017 год / Global Look Press

Чужой «дурак» среди своих

Политолог не исключил, что Кристи, высказываясь против однопартийца Трампа, может получить «сладкий кусочек» от демократов. Если, конечно, они останутся у власти в 2024 году.

«Рейтинги Трампа и Кристи говорят о том, что думают консервативные круги в США, в частности в республиканской партии, при всей их неоднозначности. Все равно неприятие позиций Кристи у всех одинаковое. Он говорит иногда даже левее, чем демократы. А его нападки на бывшего президента хуже, чем у кандидатов партии противника», — добавил Ордуханян.

Американист подчеркнул, что выступления Кристи на дебатах, его высказывания против Трампа и заявления о финансировании Украины — «тявканье щеночков» в политике. Они совсем не определяют современную мировую повестку.

Это тот самый случай, когда его выгнали из команды дураков, потому что он был дураком. Человек совершенно случайно оказался на посту губернатора и в президентской гонке. Кристи понятия не имеет, что происходит на Украине, и, поймав волну, стал отъявленным русофобом. Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Бывший губернатор, по словам собеседника «360», выглядит как «ничтожество» среди других кандидатов, который к тому же «абсолютно ничего не знает».

«Могу сказать, что для Кристи слишком много чести, чтобы мы вообще о нем говорили», — заключил политолог.