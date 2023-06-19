Эксклюзив 19 июня 2023, 17:25 Пауки в банке. Как команда Зеленского разваливается на глазах Политолог Маркелов: Зеленский начал устранять политических конкурентов перед выборами Официальное интернет-представительство президента Украины

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В Сети появились сообщения о вероятном отстранении Виталия Кличко с поста мэра Киева по решению офиса президента Украины. Это свидетельствует о том, что Владимир Зеленский начал зачищать для себя политическое поле перед новыми выборами, опасаясь конкуренции с недавними соратниками. Глава киевского режима прекрасно понимает, что Запад не делает на него ставку как лидера мирной Украины после завершения конфликта с Россией, заявил «360» политолог Сергей Маркелов.

Далее — прямая речь.

Все закономерно, все тайное становится явным. Когда избирался Зеленский, у него не было никакой команды. Были какие-то сиюминутные политические интересы, как в песне: слепила из того, что было.

Подали это как создание команды, но Зеленский по психотипу такой политик, который никогда не будет работать с командой, он авторитарный. Он и в своей артистической деятельности был безусловным лидером, поэтому смешно говорить, что президент Украины — командный игрок.

Президент Украины Владимир Зеленский в штабе партии «Слуга народа», 2019 год / РИА «Новости»

Три года ему удавалось изображать командную игру. На самом деле мы сейчас видим, что центробежных сил больше, чем соединяющих, поэтому команда разбегается. Это подается, естественно, как некая закономерная процедура, выгодная Зеленскому.

Зачистить поляну от оппонентов

На Украине будет идти освобождение от потенциальных конкурентов Зеленского на ближайших президентских выборах. Но, слава Богу, одного Зеленского мало для таких решений.

Тот капкан Запада, в который попал Зеленский, не позволит сделать ему ни одного системного и радикального шага к своей команде без согласований и рекомендаций с мозговыми центрами, обслуживающих его персонально.

Мы уже видим, как эти конфликты глупо и несерьезно разрешаются. Залужный показался Западу интересным — Зеленский начал его тут же обнулять. Буданов что-то сделал — началось то же самое обнуление. Кличко что-то делал — тоже пошло обнуление.

Это развал команды. Как Зеленский был три года назад один, так и останется один. У них закончились деньги на изображение команды, я бы так сказал. Все побежали по своим друзьям: кто-то в Евросоюз, кто-то — за океан. Зеленский тоже побежал к своим друзьям в Великобританию.

ВСУ парализованы, нужно найти крайних

Зеленский пытается найти крайних, называя все эти имена. Этот аспект тоже очень важен.

Мы четко видим, что идет парализация действий ВСУ. Можно сколько угодно трепаться на тему, что ВСУ взяли еще один телеграфный столб под какой-то деревней, а на самом деле идет полная заморозка конфликта. Российские войска четко удерживают все, что взяли в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

Из-за этого Запад все больше задает вопросы: «Чего стоим? Вам накидали тысячи единиц артиллерийского оружия, что с ними? Дали 800 БМП „Bradley“, осталось всего 200, а остальные — непонятно где». Классический вопрос в украинской версии: «Кто виноват?»

Раньше они говорили, что сделают «Харьковский прорыв № 2», а теперь отчитываются за каждый телеграфный столб. Это тоже поиск виновных и сливание их коллективному Западу.

Страх перед смещением

Зеленский панически боится смещения. Более того, он знает, что коллективный Запад не ставит на него как на будущего президента Украины.

Зеленский понимает, что в историческом смысле такая функция, которую он взял, — лишь сопровождение страны во время военного конфликта. Он не сможет переделать себя, доказав Западу, что способен стать президентом мирной Украины.

Рано или поздно Россия выполнит свои задачи, и начнется внутренняя мирная история Украины. У Зеленского нет людей, которые готовы были бы делать полезные вещи для страны в постконфликтный период. Поэтому он не борется с коррупцией и спокойно ворует, чтобы выдержать этот момент.