Мир 03 июля 2023, 18:46 Репрессии и маргинализация. Как Франция будет подавлять бунты Политический советник Маркелов: власти Франции не понимают глубинных мотивов протестующих Сотрудники полиции во время беспорядков в Нантере, пригороде Парижа / РИА «Новости»

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Во Франции не утихают массовые беспорядки: в них участвуют тысячи мигрантов и присоединившаяся к ним местная радикальная молодежь. Поводом стала гибель 17-летнего Нахеля Мерзука в пригороде Парижа, застреленного полицейским. Чем эти протесты обернутся для страны и как власти планируют их подавлять — в материале «360».

Задержанные и пострадавшие во Франции

По данным телеканала BFMTV, ночь с воскресенья, 2 июля, на понедельник, 3 июля, оказалась спокойнее, чем предыдущие, когда многие города Франции захлестнули насилие и грабежи. Полиция задержала всего 154 человека. Среди полицейских ранены трое.

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По всей стране мобилизовали 45 тысяч представителей правоохранительных органов. За вечер воскресенья задержали не менее 719 человек, в том числе 315 в Париже и 65 — в Марселе.

На дорогах общего пользования зафиксировали 352 возгорания, митингующие подожгли 297 транспортных средств и 34 здания. Нападению подверглись полицейский участок и казармы жандармерии, пострадали 45 человек.

Родственники погибшего во Франции — о беспорядках

Тетя погибшего подростка алжирского происхождения, как и его бабушка, призвала прекратить насилие, сообщило Independent. Племянника она охарактеризовала как «любящего плюшевого мишку», который в свободное время любил писать рэп-тексты и был «посвящен» своей матери.

Женщина высказала опасение, что происходящее во Франции может плохо повлиять на психологическое здоровье родственников погибшего. Ведь никто из семьи не ожидал такой реакции на его смерть.

Полицейский принес извинения семье Нахеля Мерзука.

«Первые слова, которые он сказал [находясь под стражей], были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей», — рассказал адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар в эфире телеканала BFMTV.

Похороны убитого во Франции подростка

В Нантере, пригороде Парижа, 1 июля прошли похороны убитого подростка. По информации газеты Le Monde, проститься с ним пришло множество людей. Траурная церемония началась в зале при кладбище Мон-Валерьен, а затем продолжилась в местной мечети.

Почему Францию захлестнули протесты

Политический советник Сергей Маркелов объяснил в разговоре с «360», что миграционный вопрос для Франции — исторический аспект, поскольку эта страна имеет должностные отношения с североафриканским населением.

Однако протесты начались и по ряду других причин. Случившееся отражает один из множества других проколов, связанных с некорректной политикой европейских властей.

Во Франции страдает внутренняя политика, которая попала в братскую могилу «Все пропьем, а Украину не бросим». Молодое поколение очень чувствительно к провальной политике, поэтому они выходят на улицы. Сергей Маркелов политический советник; гендир коммуникационного агентства «МаркеловГрупп»

По словам эксперта, команда президента Франции Эммануэля Макрона абсолютно не чувствует настроение социума и делает то, что не отвечает потребностям людей. Такое поведение лидеров приводит к массовым беспорядкам и классическому сценарию французского протеста.

Горящее помещение в здании банка во время беспорядков в Нантере / РИА «Новости»

Что ждет Францию

Государство, которое имеет право на насилие, будет внедрять репрессии, добавил Маркелов.

Франция отделит бунтующих от большой группы людей, которая не собирается выходить на массовые шествия. Это сценарий маргинализации протестующих, но не сценарий понимания их. Сергей Маркелов

Затем французские власти будут наказывать тех, кто отбился от нормального общества, добавил собеседник «360». На фоне этих действий сформируются группы «пригодных» и «непригодных» граждан. Вышедших на улицы будут обвинять в том, что их подговорили.

На сегодня Франция действует по принципу «больше этого нельзя допустить», но не разбирается с глубинными проблемами общества. Поэтому ожидать усиления мер поддержания общественного порядка не приходится, подытожил Маркелов.