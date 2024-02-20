Мир 20 февраля 2024, 17:54 «Без США мы никто». Как Евросоюз будет бороться за Украину без главного союзника The Economist: Евросоюз не справится с Украиной без помощи США Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Британские журналисты опубликовали большой материал с неутешительным названием: «Сможет ли Европа защитить себя без США?» От кого? Разумеется, от России. Штаты, как известно, перестали участвовать в финансировании Украины, и вся тяжелая ноша в виде киевского режима и его содержания легла на плечи Евросоюза.

Реакция Европы на отсутствие американской помощи

Тупик в конгрессе, связанный с помощью Украине, в действительности отражает разделение на политические лагери и недостаток единства внутри американской политики, допустили обозреватели издания The Economist.

Твердая позиция экс-лидера США и кандидата на пост президента Дональда Трампа по теме финансирования ВСУ, а также возможные последствия для республиканцев привели к тому, что они «подчинились некоторым требованиям» действующей администрации.

Дональд Трамп в 2020 году. Фото: White House / Global Look Press

На Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей с 16 по 18 февраля в Германии, политики и чиновники коллективного Запада обсуждали «зловещие события для континента» и осуждали всех причастных к их возникновению. Вечно сомневающиеся и спорные США — одни из них.

«Украинская армия 17 февраля, лишенная американских боеприпасов из-за того, что конгресс не принял законопроект о дополнительной помощи, была вынуждена отступить из Авдеевки», — написали авторы статьи.

Сочетание перевооружения России, ухудшения положения Украины и возможного возвращения Трампа в Белый дом привело Европу к самому опасному за последние десятилетия переломному моменту. Страны ЕС, по словам журналистов, столкнулись с необходимостью ответить на этот кризис без своего долгосрочного союзника в лице США, с которым они шли рука об руку» на протяжении долгих 80 лет.

«Бросит ли Америка Украину, и может ли она бросить Европу — самый важный вопрос, требующий серьезного обсуждения. Политическая неопределенность в США может повлиять на решения по поддержке Киева и на американское присутствие и обязательства в Европе. Это ставит перед европейскими странами вопрос об их способности обеспечить безопасность и преодолеть возникший кризис», — порассуждали британцы.

Авторы статьи уточнили: чтобы заполнить пространство из-за отсутствия Штатов как помощника, Европе придется сделать гораздо больше, чем просто увеличить расходы на оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене. Фото: Felix Harhager / dpa / Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус перед боевым танком «Леопард-2» в центре технического обслуживания оборонных служб Литвы. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене. Фото: Felix Harhager / dpa / Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус перед боевым танком «Леопард-2» в центре технического обслуживания оборонных служб Литвы. Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Так, по словам обозревателей, настроение в Мюнхене было «скорее, опасливым и решительным, чем паническим». Они напомнили, что президент Чехии Петр Павел заявил, что республика «обнаружила» 800 тысяч снарядов, которые в течение нескольких недель могут направить ВСУ.

Министр обороны Германии Борис Писториус тоже был довольно оптимистичен: он настаивал на том, что европейское производство оружия растет «настолько быстро, насколько только возможно».

По мнению главы ведомства, ЕС при любом раскладе восполнит американские пробелы в финансировании и военной поддержке, даже несмотря на то, что потребности Украины втрое превысили возможности западноевропейского государства. Эксперты уверены в обратном: Германия вряд ли сдержит обещания и сохранит такой настрой. Но покажет время.

Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press

К слову, американская газета Politiсо в начале февраля сообщила, что 50 миллиардов евро для Украины от Евросоюза «уже похожи на куриный корм».

«Республиканцы препятствуют усилиям США по выделению Украине 60 миллиардов долларов. Из-за этого Европе грозит еще больший счет. А дальше что? Ситуация в конгрессе лишь усугубляет опасения в кругах ЕС — блоку придется взять на себя основную часть расходов Киева», — напомнили журналисты.

Светлые надежды «больших игроков ЕС», таких как ФРГ, Франция или Италия, не впечатлили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Политик сказал прямым текстом: Евросоюз без США в российско-украинском конфликте, по сути, никто. Постоянно ворошить внутриполитические дела, связанные с президентской гонкой и протагонистом истории Дональдом Трампом, по его мнению, просто бессмысленно.

«Мы должны перестать жаловаться, ныть и ругаться по поводу Трампа. Все зависит от американцев… Мы должны тесно работать с теми, кто находится на политической арене», — заявил премьер.

Матрешки в сувенирном магазине Санкт-Петербурга с изображениями глав государств. Слева направо: президент Франции Эммануэль Макрон, президент России Владимир Путин и карикатура экс-лидера Белого дома Дональда Трампа. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Цикличная американско-европейская сила

Британские обозреватели признались, что европейские страны часто сталкиваются с недостатком ресурсов, необходимых для эффективного и продолжительного противостояния. Они могут оснащать свои вооруженные силы, но зачастую не хватает ключевых элементов для успеха.

«В число таких элементов входят возможности командования и управления, разведка, наблюдение и сбор информации при помощи беспилотников и спутников, логистическая поддержка, включая возможность выполнения воздушных перевозок и, конечно, достаточное количество боеприпасов», — перечислили авторы статьи.

Военный эксперт Майкл Кофман рассказал газете, что европейские военные «очень хорошо участвуют в конфликте». Тем не менее они попросту не в состоянии делать это «долго и много». Вероятно, губительную для себя политику все же осознала палата представителей конгресса США, когда во время горячего обсуждения очередного финансирования просто взяла и ушла на перерыв до конца февраля.

Тем не менее неспособность «долго и много» стоять на ногах для европейцев — не самый страшный момент. По мнению обозревателей, весь «ужас» заключается в возможном выходе США из НАТО. Если под руководством Дональда Трампа это произойдет, «все бремя коллективной обороны» будет уничтожено.

Вариант «только Евросоюз» в смысле финансирования, поддержки и помощи Киеву точно не сработает, допустил военный эксперт Королевского института Элькано в Испании Даниэль Фиотт.

Собственный военный штаб ЕС все еще мал, неопытен и не способен контролировать военный конфликт такой интенсивности. Американское господство в Европе десятилетиями подавляло внутриевропейские споры, а руководство США решало все проблемы. Даниэль Фиотт военный эксперт

Обозреватели допустили, что, возможно, «удар по европейской безопасности» окажется не таким сильным, как опасались, а США все же примут пакет помощи Киеву. Если нет, то Европа наскребет достаточно снарядов, чтобы сохранить обороноспособность Украины.

«При самом плохом сценарии, когда Штаты полностью выйдут из НАТО, Евросоюзу потребуются экстренные и, скорее всего, радикальные меры: предоставление членства самому ЕС в Североатлантическом совете блока или объединение постов генерального секретаря НАТО и президента Еврокомиссии. Такие идеи все еще кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Однако с каждой неделей становятся все больше похожи на реальный исход», — подытожил Фиотт.