07 декабря 2023, 18:18
Гегемония сквозь пальцы. Как Десантис хочет защитить свой горящий американский сарай
Политолог Ордуханян: США пытаются втянуть Россию и Китай в полномасштабную войну
- 01Политолог-американист Рафаэль Ордуханян: США превращаются в «горящий сарай»
- 02Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин: типичный способ США рассорить всех и вся
- 03Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков: у Китая нет влияния на ЕС, а у США есть
Претендент на пост американского президента Рон Десантис заявил, что США не должны позволить XXI веку стать «веком Китая». В кресле главы государства он бы сделал все, чтобы обезопасить страну от КНР и ее главного союзника — России. Планета нуждается в «американском мире» — и никак иначе, подчеркнул политик. Получится ли воплотить грандиозный план Десантиса в реальность и действительно ли Пекин верный и ключевой друг Москвы, а не Брюсселя, «360» рассказали политологи.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян: США превращаются в «горящий сарай»
Остатки американского влияния
Американцы рассчитывают втянуть и Китай, и Россию в полномасштабные военные конфликты или в войну, поскольку их способы политического и экономического давления попросту не дают эффекта. Лидерство в этих сферах уже давным-давно перехватили.
В современном мире есть пять основных сфер влияния, создающих настоящего гегемона:
— влияние в политической сфере США давно лишились, никто не уважает страну с таким руководством;
— военная мощь у американцев затухает, особенно после появления новых видов оружия у России;
— в экономике по паритету за последние 100 лет США перестали быть № 1, ведь Китай перехватил эту повестку.
Остается две сферы, где Штаты пока доминируют: информационная, где они используют виртуальные «блокады» и пропагандистское давление на разнообразные регионы, а также финансы — доллар еще все-таки «рулит».
Думаю, в контексте всего современных событий США допускают: со временем оставшиеся сферы, где у них еще есть хоть какое-то влияние, тоже могут исчезнуть. В финансах мы видим, как некоторые государства постепенно отказываются от доллара, в частности Саудовская Аравия, Бразилия и Китай. Остальные — вопрос времени.
Россия и Китай будут умнее
США пока используют информационную составляющую для того, чтобы втянуть своих основных конкурентов-врагов (КНР и Россию) в полномасштабные военные конфликты — Украина и Тайвань.
Мы часто задаем вопрос: «Почему американцы, несмотря на все проблемы внутри страны, поддерживают и спонсируют украинский и фашистский режим?» Ответ лежит на поверхности: они прекрасно понимают, что это последний стимул для них.
Американцы будут делать абсолютно все, чтобы раздуть конфликты Тайваня и Украины до «горячего» уровня. Надеюсь, Китай и Россия этого не допустят.
В частности, этому может помочь политический тандем (российско-китайские отношения — прим. ред.), который обеспечивает баланс. В войне и противостоянии на Тайване Китай может полагаться на поддержку России, и наоборот — мы чувствуем поддержку КНР.
Так что, смогут ли США развязать и втянуть Китай и Россию в этот дальнейший крупномасштабный конфликт, покажет только время. Пока сейчас это единственный способ американцев сохранить свою гегемонию.
Если этого не произойдет, то, собственно, рушится вся идея «сияющего града на холме», ведь мы уже сейчас видим, что все превращается в «горящий сарай на пригорке».
Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин: типичный способ США рассорить всех и вся
США-гегемон — пережиток прошлого
Штаты давно перестали быть гегемоном. На наших глазах, на самом деле, происходит закат «американского века» и единоличного доминирования. Большинство стран поддерживают инициативу России и Китая по созданию многополярного, устойчивого, справедливого мира.
Союзники США переживают кризис: все больше государств тяготит американское доминирование в мире. Поэтому американской однополярности больше нет, речи о ней не идет — это вчерашний день.
Как выразился Десантис, «американский XXI век» и все последующие исторические циклы, на самом деле, построят на совершенно другой модели взаимодействия.
Типичное устранение конкурентов
Другое дело, что американцы будут продолжать устранять конкурентов в своей привычной манере. И здесь самое опасное средство, неоднократно использованное англосаксами, — стравливание своих оппонентов друг с другом.
Когда главными конкурентами в Европе у англосаксов были Россия и Германия, они инициировал Первую мировую войну, затем последовала Вторая. После этих событий в мире установилось американское доминирование в Европе, которое сохранилось по сей день в виде открытой оккупации.
Здесь нужно «плыть» от того же самого: США «качают» антироссийские настроения в Китае, а антикитайские — в России.
США постоянно пишут о китайской угрозе, якобы главная опасность России — не Штаты и Запад в целом, а именно Китай. Зарубежные издания заявляют, что КНР — это цэрэушный центр, который нужно «заворачивать» как иностранного агента даже без всяких проверок.
Если мы не станем жертвами очередной дьявольской интриги со стороны ЦРУ и Госдепа, то ситуация постепенно будет двигаться к многополярному миру и гармоничному сосуществованию, где Америка станет одним из цивилизационных полюсов.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков: у Китая нет влияния на ЕС, а у США есть
Китай никак не может быть союзником Евросоюза, потому что политическая система европейских стран противоположна китайской.
Как показали события последних двух лет, субъектность альяна очень низкая — что американцы скажут, то ЕС и сделает. Есть, конечно, определенные нюансы, с которыми они могут не соглашаться, но в общем государства следуют политике США.
Китайская экономика во многом остается экспортоориентированной. Соответственно, экономические связи США с Евросоюзом для КНР очень важны.
По минимуму Си Цзиньпин пытается сыграть на противоречиях в Евросоюзе и США, чтобы ЕС занял более сдержанную позицию по отношению к Китаю.
Определенные экономические рычаги влияния на европейскую зону у Пекина есть, но нет сильного политического инструмента, в отличие от Вашингтона.
Все же Евросоюз — не такое гомогенное образование. Там есть «старая Европа» — бывшие страны общего рынка — так называли раньше альянс государств Западной Европы.
Новые страны ЕС, которые во многом ориентированы на Соединенные Штаты, например Польша, — прямой рычаг американского влияния внутри альянса. То есть у США возможностей воздействовать на Евросоюз гораздо больше, чем у Китая.
США
Военные
Европа
Россия
Евросоюз
Китай
Реклама
Реклама