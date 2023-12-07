Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков: у Китая нет влияния на ЕС, а у США есть

Директор Центра геополитических экспертиз, политолог Валерий Коровин: типичный способ США рассорить всех и вся

Претендент на пост американского президента Рон Десантис заявил, что США не должны позволить XXI веку стать «веком Китая». В кресле главы государства он бы сделал все, чтобы обезопасить страну от КНР и ее главного союзника — России. Планета нуждается в «американском мире» — и никак иначе, подчеркнул политик. Получится ли воплотить грандиозный план Десантиса в реальность и действительно ли Пекин верный и ключевой друг Москвы, а не Брюсселя, «360» рассказали политологи.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политолог-американист Рафаэль Ордуханян: США превращаются в «горящий сарай»

Остатки американского влияния

Американцы рассчитывают втянуть и Китай, и Россию в полномасштабные военные конфликты или в войну, поскольку их способы политического и экономического давления попросту не дают эффекта. Лидерство в этих сферах уже давным-давно перехватили.

В современном мире есть пять основных сфер влияния, создающих настоящего гегемона:

— влияние в политической сфере США давно лишились, никто не уважает страну с таким руководством;

— военная мощь у американцев затухает, особенно после появления новых видов оружия у России;

— в экономике по паритету за последние 100 лет США перестали быть № 1, ведь Китай перехватил эту повестку.

Остается две сферы, где Штаты пока доминируют: информационная, где они используют виртуальные «блокады» и пропагандистское давление на разнообразные регионы, а также финансы — доллар еще все-таки «рулит».

Президент США Джо Байден / РИА «Новости»

Думаю, в контексте всего современных событий США допускают: со временем оставшиеся сферы, где у них еще есть хоть какое-то влияние, тоже могут исчезнуть. В финансах мы видим, как некоторые государства постепенно отказываются от доллара, в частности Саудовская Аравия, Бразилия и Китай. Остальные — вопрос времени.

Россия и Китай будут умнее

США пока используют информационную составляющую для того, чтобы втянуть своих основных конкурентов-врагов (КНР и Россию) в полномасштабные военные конфликты — Украина и Тайвань.

Мы часто задаем вопрос: «Почему американцы, несмотря на все проблемы внутри страны, поддерживают и спонсируют украинский и фашистский режим?» Ответ лежит на поверхности: они прекрасно понимают, что это последний стимул для них.

Американцы будут делать абсолютно все, чтобы раздуть конфликты Тайваня и Украины до «горячего» уровня. Надеюсь, Китай и Россия этого не допустят.

В частности, этому может помочь политический тандем (российско-китайские отношения — прим. ред.), который обеспечивает баланс. В войне и противостоянии на Тайване Китай может полагаться на поддержку России, и наоборот — мы чувствуем поддержку КНР.

Военнослужащие народно-освободительной армии Китая на церемонии встречи президента России Владимира Путина в международном аэропорту «Шоуду» в Пекине / РИА «Новости»

Так что, смогут ли США развязать и втянуть Китай и Россию в этот дальнейший крупномасштабный конфликт, покажет только время. Пока сейчас это единственный способ американцев сохранить свою гегемонию.

Если этого не произойдет, то, собственно, рушится вся идея «сияющего града на холме», ведь мы уже сейчас видим, что все превращается в «горящий сарай на пригорке».