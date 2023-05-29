Эксклюзив 29 мая 2023, 13:42 Как будут развиваться отношения России и Турции после победы Эрдогана на выборах? Отвечает политолог Политолог Дудчак рассказал, какими будут отношения России и Турции после победы Эрдогана РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз одержал победу на президентских выборах. Об этом 28 мая объявил глава Высшего избирательного совета (ЦИК) страны Ахмет Енер. Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с «360» отметил, что для России такой исход благоприятен в нескольких сферах.

Новый срок — новые перспективы

«Эрдоган пошел на новый срок, у него широкие перспективы, и он может действовать так, как считает нужным. Народ поддержал», — отметил Дудчак.

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Политолог подчеркнул, что для власти важно, когда люди не просто молча поддерживают лидера, а выходят на улицы и массово демонстрируют свою позицию. Как отметил Дудчак, еще один претендент на должность — оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу тоже получил много голосов, более 40%.

«То, что Турция будет развивать отношения с Россией и дальше — отлично. Эрдоган действует как глава суверенного государства в интересах своего народа. Нет никакого смысла поддерживать антироссийские санкции, когда на сотрудничестве с Россией Турция получает очень серьезную выгоду», — добавил эксперт.

По его словам, российской стороне это тоже важно, потому что если бы к власти пришел прозападный человек и политические силы, ситуация могла быть другой. Они могли бы приостановить проект расширения АЭС, у России возникли бы проблемы с проходом между Черным и Средиземным морем. Скорее всего, о строительстве газового хаба не шло бы и речи, предположил Дудчак.

Действия исключительно в интересах страны

«Содействие в параллельном импорте, хотя Турция реализует его и в своих интересах, для России тоже выгодно. Кроме того, Турции не поддерживает антироссийские санкции, это тоже значимо, тем более страна — значимый региональный игрок», — сказал Дудчак.

Политик тем не менее напомнил, что Эрдоган — не пророссийский деятель, а протурецкий. Поэтому могут быть некоторые разногласия.

«Но они решаемые. Эрдоган все-таки человек, отстаивающий интересы своей страны, а это уже союзник России. Он не прогибается, не совершает действия, наносящие вред своему государству, экономике, народу, как это делают сейчас практически все европейские руководители, за редким исключением. России выгодно, когда у руля страны находится человек, соблюдающий ее интересы. В США это называется пророссийская позиция», — поделился собеседник издания.

США растеряли хватку

Тем не менее, аналитики предсказывали обвал лиры при любом исходе выборов в Турции. Дудчак напомнил, что экономическая ситуация в Турции не самая простая. Но она не хуже, чем в других странах.

«Турция очень сильно пострадала и от землетрясения, это колоссальные убытки, что нельзя не учитывать. Но в целом Эрдоган проводит достаточно взвешенную политику. Хотя у Турции есть проблемы. Центральный банк страны действует в рамках установок международного валютного фонда, так сказать независимое правительство. Это тоже создает определенные трудности. Ну с другой стороны у них достаточно хорошие перспективы», — заявил экономист.

По словам спикера, в Турцию начнет приезжать больше российских туристов. Потому что поток путешественников из РФ снижался в том числе из-за неуверенности, кто в республике окажется у власти.

«Перспективы у Турции нормальные. США могут попробовать устроить им какие-то неприятности в экономическом плане, но с другой стороны у Соединенных Штатов не на все хватает сил, они не способны контролировать весь мир и давить на такую страну как Турция. Может оказаться себе дороже», — заключил эксперт.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия намерена реализовать все экономические проекты с Турцией, писали «Известия».