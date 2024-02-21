Мир 21 февраля 2024, 14:18 Война без понятий. Как Бразилия и Израиль поссорились из-за холокоста Президент Бразилии отказался извиняться перед Израилем за слова о геноциде Global Look Press

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Дипломатический конфликт, разразившийся между Бразилией и Израилем, — лучшая иллюстрация того, как у правительства Биньямина Нетаньяху шалят нервы из-за обстановки в секторе Газа. Объявить президента крупной страны, с которой до этого Израиль довольно активно вел торговлю химикатами и продуктами, персоной нон-грата — это сильно. Что такого сказал лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, о чем бы не думали многие другие, и как может развернуться дипломатический скандал? Разбирался «360».

За что Израиль запретил въезд в страну Луле да Силве?

Президент Бразилии 18 февраля присутствовал на саммите Африканского союза. Там он позволил себе высказаться на тему того, как Израиль продолжает равнять с землей сектор Газа, в том числе города, где укрываются многочисленные беженцы с юга крохотного региона.

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Так, Лула да Силва сначала назвал истребление жителей Газы беспрецедентным, но потом добавил, что на самом деле такое в массовом порядке уже происходило, когда нацисты задумали истребить еврейское население.

Израиль, который и так с переменным успехом отбивается от обвинений в старом добром ультранасилии, то есть в геноциде палестинцев, в том числе и в Международном суде ООН, потерял остатки терпения, когда к обвинениям присоединился глава другого государства.

«Мы не забудем и не простим. Это серьезное антисемитское нападение. От моего имени и от имени граждан Государства Израиль — сообщите президенту Луле, что он нежелательная личность в Израиле», — обратился министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац к бразильскому послу Федерико Майере.

На заявление Лулы да Силвы обратил внимание и главный идеолог похода на Газу — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Это тривиализация холокоста и попытка атаковать еврейский народ и право Израиля на самооборону. Проводить сравнения между Израилем, нацистами и Гитлером — значит пересечь красную линию», — заявил он.

Глядя на то, как Израиль буквально использует трагедию холокоста, чтобы под шумок и с молчаливого согласия своих главных поставщиков оружия (конфликтов, в которые бы не вмешались США, по-прежнему ноль!) истреблять мирное население Газы, бразильские власти отозвали посла в Израиле, чтобы провести консультации в связи с таким неприятным поворотом отношений.

Как затем стало известно, персоной нон-грата президент Бразилии останется, пока не извинится. Только вот спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заверил прессу: таких планов у президента нет.

Всегда ли Бразилия так открыто критиковала Израиль? Вовсе нет. Когда ХАМАС напал на израильскую территорию в прошлом октябре, президент Бразилии назвал это актом терроризма. Однако одно дело вести войну с терроризмом, а другое — размалывать на территории Газы город за городом, не щадя ни больниц, ни храмов, ни школ, ни убежищ.

«Это не война солдат против солдат. Это война между хорошо подготовленной армией, женщинами и детьми», — заявил Лула да Силва на саммите Африканского союза.

Подросток торгует на стихийном рынке у разрушенных зданий. Лагерь беженцев Нусейрат, Газа / Global Look Press

Преступление против нарратива. Лулу да Силву пытаются сместить с должности из-за Израиля

Теперь за свою позицию президенту Бразилии, которого и так поддерживали в стране далеко не все, придется отвечать перед внутренними политическими силами, которые во всем стараются склонить страну на прозападную сторону.

В палате депутатов Национального конгресса Бразилии уже нашлась сотня представителей, которые подписали петицию об импичменте президента. Луис Инасиу Лула да Силва, по их мнению, не выразил мнение, а совершил настоящее должностное преступление, а именно — скомпрометировал нейтралитет Бразилии.

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Политолог Лукас Фернандеш в беседе с сайтом BNamericas прокомментировал ситуацию, заметив, что Израиль никогда не был для Бразилии таким важным партнером, как для тех же Соединенных Штатов. Более того, местные жители уделяют происходящему в связи с израильским кризисом мало внимания, значительно меньше, чем на Западе. Однако в стране существует категория людей, которую заявления президента Бразилии могут возмутить.

«Критика Израиля со стороны Лулы, скорее всего, помешает его усилиям заручиться поддержкой евангелического электората, который в последние годы тесно сотрудничает с бывшим президентом Жаиром Болсонару», — пояснил эксперт. То есть, бразильско-израильская вражда может немного сыграть экс-президенту Бразилии на руку.

А Болсонару, по удачному стечению обстоятельств, как раз собирает недовольных нынешним лидером страны на демонстрацию, которую планируют провести 25 февраля. Так что есть вероятность, что в Латинской Америке в очередной раз власть постараются расшатать при помощи внешнеполитической повестки. Получится ли — станет ясно после того, как посол Бразилии вернется в Израиль после консультаций, снабженный всеми нужными дипломатическими установками.

Или не вернется…