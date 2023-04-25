Мир 25 апреля 2023, 20:09 ЮАР объявила о выходе из юрисдикции Международного уголовного суда Президент ЮАР Рамафоса объявил о требовании правящей партии выйти из юрисдикции МУС РИА «Новости»

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Сохраняющая большинство в парламенте ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АФК) потребовала от правительства выйти из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС). Как сообщила французская газета Le Figaro, с таким заявлением выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Он подчеркнул что решение о выходе страны из МУС приняли в значительной степени из-за несправедливого отношения к ряду стран.

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«Мы хотели бы, чтобы вопрос о несправедливом обращении обсудили должным образом, но правящая партия настаивает, что ЮАР должна выйти из состава Международного уголовного суда», — заявил Рамафоса.

Вопросы выхода ЮАР из состава МУС подняли после выдачи ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о якобы незаконной «депортации детей с новых территорий».

Отношения ЮАР и России

ЮАР неоднократно заявляла о поддержке России в память о борьбе Советского Союза с режимом политики апартеида, а также о помощи, которую получали африканские страны. После выдачи МУС ордера на арест президента России лидер оппозиционного блока ЮАР Джулиус Малема осудил это решение.

«Мы здесь, чтобы сказать НАТО и американцам, что мы не с ними. Мы с Россией, и сегодня мы хотим поблагодарить Россию. Нам нужен новый мировой порядок, и мы устали подчиняться приказам американцев», — заявил он.

Выход ЮАР из состава Международного уголовного суда журналисты также связали с предстоящим саммитом стран БРИКС, который пройдет в августе.

Президент Рамафоса заявил, что власти пока не изучали вопрос возможного ареста российского лидера, если он приедет в страну для участия в форуме.

Но генеральный секретарь АНК Фикиле Мбалул отверг саму идею, заявив, что МУС соблюдает «интересы только некоторых стран, а не всех».

Давние планы

ЮАР уже планировала выйти из состава МУС в 2016 году, когда отказалась арестовать бывшего президента Судана Омара аль-Башира, в отношении которого также действовал ордер. Но выход сорвал Верховный суд страны, который назвал решение неконституционным.

Власти ЮАР готовы принять президента России Владимира Путина на предстоящем саммите стран БРИКС в августе этого года. Об этом заявил официальный представитель африканской республики Анил Суклал. Он подчеркнул, что прямого отказа России от участия в БРИКС не поступило, поэтому власти страны рассчитывают на визит всех глав государств, входящих в организацию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что выданные ордера Международного уголовного суда не имеют для страны никакой юридической силы, так как она не ратифицировала Римский статут. Саму попытку уголовного преследования президента России она назвала юридически ничтожной.