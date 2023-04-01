Эксклюзив 01 апреля 2023, 01:37 Язык от Киева уведет. Украинских беженцев в Прибалтике ассимилируют насильно Латвийский политэмигрант Авва рассказал о насильственной ассимиляции беженцев в Прибалтике РИА «Новости»

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Украинских беженцев в Литве обяжут учить язык страны и сдавать по нему экзамен. По мнению главы Государственной языковой инспекции Аудрюса Валотки, мера заставит иностранцев уважать местную культуру, а заодно сведет к нулю общение в республике на русском. Последний сейчас используют при контактах с приехавшими с Украины. Латвийский политэмигрант, корреспондент федерального интернет-издания «Ваши новости» Вадим Авва рассказал «360» об особенностях языковой политики прибалтийских «коричневых этнократий».

Далее — его прямая речь.

Карательный орган

Государственные языковые инспекции во всех трех странах Прибалтики были созданы сразу после 1991 года и обретения «независимости» этими странами, их сделали инструментом культурного геноцида.

Во всех странах Прибалтики существует система требований и категорий, на каком уровне гражданин должен знать латышский, литовский или эстонский язык, она очень сложная. Когда-то была простой — был низший уровень, средний и высший уровень. Сегодня там, наверное, девять, если не 12 различных категорий.

Языковая инспекция принимает экзамены, выдает удостоверение. И если ты хочешь быть полицейским или врачом — к тебе одно требование, к учителям — другое, к медсестрам и нянечкам — третье. Понятно, что это и коррупционное поле.

Участники «Марша разгневанных родителей» в Риге, протестующие против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения. 2018 год / РИА «Новости»

Помимо этого, языковые инспекции отслеживают, чтобы старые названия на русском языке были ликвидированы, а новые не появлялись, чтобы закон о языке не нарушался. В общем, это карательный орган, инструмент насильственной ассимиляции.

Механизм маргинализации

Литовцы пойдут в вопросе языка до конца. Заявления, схожие с заявлением Валотки, делают и [другие] литовские политики. Ровно такая же ситуация — в Латвии, в Эстонии.

Дети украинских беженцев, приходя в школы в Латвии, Литве, Эстонии, начинают учить предметы на литовском, латышском, эстонском языках.

Мы отлично понимаем, что на практике они только делают вид. Представьте семиклассника, который пришел в школу с какого-то октября, с какого-то апреля, с какого-то марта и начинает изучать физику или математику, историю и литературу на литовском языке или на латышском, а до этого он учил ее на украинском или русском. Можете себе представить степень трагедии.

Это не просто потерянное время для этих детей, это их маргинализация. Они будут отставать в учебном процессе, их будущее под вопросом.

Раньше существовала пропорция, когда можно было часть предметов детям изучать на родном языке, но сегодня в Латвии такого выбора уже нет. То же самое в Литве, то есть обучение на литовском тотально.

Существуют специальные инспекции. И если поймают учителя на том, что в ходе преподавания он перешел на русский, то этого учителя либо оштрафуют, либо лишат квалификации и он потеряет рабочее место.

Ряд учителей в Латвии, например, где существуют фактически моноэтнические русские районы, [вынуждены преподавать] русским детям на плохом латышском языке. Это абсолютно коверкает суть преподавания, но так заставляют и законодательство, и контрольные органы.

При этом методик преподавания для нелатышских детей на латышском языке каких-либо предметов практически не существует. А учебники для школ нацменьшинств ужасного качества.

Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии. 2019 год / РИА «Новости»

В общем, это очень серьезная история. Она показывает механизмы насильственной ассимиляции населения и маргинализации, то есть создание будущего слоя необразованных людей, которые будут работать на низкооплачиваемой работе. И это в первую очередь русские или украинцы, в этом контексте я между ними разницы совершенно не делаю.

Драки «жабы и гадюки» не будет

Режим Зеленского украинскими беженцами интересуется — то есть уехавшими в Европу людьми — только с точки зрения мобилизационного ресурса. А на каком там языке будут учиться их дети, будут ли они учиться вообще, кем они станут — наплевать.

Поэтому драки «жабы и гадюки» не будет — для этого нет никаких оснований. Не надо считать, что украинские беженцы в странах Балтии — это какая-то сплоченная община. Да, там есть ряд националистических элементов, которые почему-то не сражаются на фронте, но в основном — трусы.

Все, на что они способны, — это на провокацию против русских, которые традиционно проживают в этих республиках — в Литве, Латвии, Эстонии. И эти провокации осуществляют с одобрения и под покровительством местной охранки, местных полиций безопасности.

А никакого конфликта, повторю еще раз, между Украиной и Прибалтикой из-за ассимиляции украинских беженцев не будет.

Только три пути

Переехав туда, украинские беженцы почувствовали себя русскими. Вся позолота искусственного украинства вдруг слетела, и они ощутили себя ровно в том положении, в котором находились и находятся русские люди Украины.

Теперь для них, как и для русских, в коричневых этнократиях Прибалтики есть только три выбора.

Первый — остаться там и быть человеком второго сорта, необразованным унтерменшем, забыть собственную идентичность, стать вот таким полулитовцем-полу-не-знаю-кем, взять какую-то литовскую, латышскую или эстонскую фамилию, чтобы хоть как-то тебя меньше унижали, а также возненавидеть то, кем ты был до этого.

Второй вариант — попытаться протестовать и быть уничтоженным сразу же. Третий — приехать в Россию и сохранить свою идентичность.