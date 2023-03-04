Мир 04 марта 2023, 00:27 Ясность ума Байдена в очередной раз поставили под вопрос. Его выдвижение на второй срок никому не выгодно Политолог Дудаков: президент США Байден имеет очевидные когнитивные проблемы РИА «Новости»

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Президента США Джо Байдена заподозрили в проблемах с речью. Он не раз попадал в нелепые ситуации, а из оговорок главы Белого дома уже составляли отдельные подборки. Американский лидер и раньше не отличался ясностью ума, но сейчас у Байдена очевидные когнитивные проблемы. Да такие, что его состоянием обеспокоились даже демократы. Выдвижение престарелого политика на второй срок никому не выгодно.

Проблемы с речью

В эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден начал терять способность говорить. Журналист показал видеонарезку выступлений американского лидера. В речи Байдена оказалось огромное количество оговорок.

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«Наш президент терять главную способность человека — разговаривать. А он так говорит каждый день, поэтому подобных отрезков мы можем показать хоть миллион», — сказал ведущий.

Карлсон признался, что обозревателям озвучили негласное правило не акцентировать особое внимание на проблемах президента. Многие делают вид, что не замечают потерю умственных и физических способностей Байдена.

В ноябре прошлого года президенту США исполнилось 80 лет. За время политической деятельности Байдена неоднократно ловили на ляпах и нелепых оговорках, связывая это с возрастными изменениями.

Например, декабре 2022 года американский журнал Newsweek собрал целую подборку крупных ляпов президента за год. Он путал украинцев и иранцев, говоря о специальной военной операции. На одной из пресс-конференций обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая умерла в автокатастрофе месяцем раньше. В январе 2023 года глава Белого дома трижды перепутал имя конгрессмена из Вирджинии во время выступления в Спрингфилде.

Обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist заявила, что состояние Байдена ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов. Оговорки и курьезное поведение американского лидера свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем. А ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи смеялась до слез, когда посмотрела подборку ляпов Байдена.

Не единственный «курьезный президент»

Байден и раньше не отличался ясностью ума, отметил в беседе с «360» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Американский лидер попадал в курьезные ситуации еще в молодости.

«Что касается способности что-то формулировать, давайте спишем это на острый язык ведущего Карлсона. Потому что Байден и до этого не отличался ясностью ума и высказываний. Он всегда ляпы допускал, и в более молодые годы», — отметил историк.

За ошибками Байдена журналисты следят довольно давно. Но он не единственный лидер Белого дома, который попадал в подобные истории, подчеркнул Рогулев. В пример он привел экс-президента США Джорджа Буша — младшего.

Я могу напомнить вам про Буша-младшего и его «бушизмы», которые вообще отдельной книжкой издавались. Хотя он был помоложе. <…> Так что это не новость для американской политики. Другое дело — возраст. Тут он, конечно, бьет все рекорды. Но мы живем в такое время, когда дискриминацию по возрасту — эйджизм — все осуждают. Юрий Рогулев директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук

Что касается выдвижения Байдена на второй срок, то это не выгодно ни американцам, ни россиянам. Рогулев предположил, что президент США будет тянуть до последнего. Байден сам не знает, что с ним произойдет через два года. Но о необходимости его переизбрания можно судить по тому, как высказались избиратели после промежуточных выборов в ноябре.

«Там больше половины сказали, что они Байдена видеть не хотят в президентах. И, в принципе, у демократов <…> желание видеть его тоже невысокое. Так что, думаю, не все будут довольны в Демократической партии, если придется такой выбор делать», — заключил он.

РИА «Новости»

Серьезная угроза США

Состояние Байдена вызывает определенные опасения, заметил политолог, американист Малек Дудаков. По проводимым опросам видно, что две трети американцев считают президента действительно серьезной угрозой для страны и для Белого дома.

«Байден имеет очевидные когнитивные проблемы. Да и многие демократы даже не считают правильным его выдвижение на второй срок. Однако он сам собрался идти. И очевидно, что немало людей за него в любом случае проголосуют. Хотя, конечно, это создает для него определенные сложности в рамках кампании по переизбранию. <…> Он объявит о выдвижении на второй срок в ближайшую неделю», — допустил политолог.

Демократическая партия вполне способна найти огромное количество кандидатов на замену Байдену. Они все находятся на низком старте и ожидают решение главы государства.

«Есть Гэвин Ньюсом — губернатор Калифорнии, который как раз недавно шутил, что не будет идти вместо Байдена на выборы. Так пошутил, что всем показалось, будто бы на самом деле он как раз хочет пойти. И Гретхен Уитмер — губернатор Мичигана, и так далее», — пояснил Дудаков.

При желании выбрать кандидатов не так проблематично. Другое дело — они не станут прямо бросать вызов Байдену на праймериз, отметил американист.

Если они и имеют определенные амбиции, то будут стремиться решить все непублично, путем какого-то давления на Байдена, чтобы заставить его все-таки на второй срок не идти. Малек Дудаков политолог, американист

Сейчас Байден абсолютно не выгоден России. Дудаков пояснил, что от фигуры президента не так много зависит.

«Думаю, что для России смена администрации в Белом доме на текущем участке могла бы иметь определенные выгоды. Не во всем, но в каких-то вопросах», — добавил он.

Если это будет республиканец, наподобие бывшего президента США Дональда Трампа, вполне возможно, что удастся уладить украинский вопрос. Если же демократ в духе Байдена, то, конечно, договариваться будет не о чем.