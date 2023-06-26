Мир 26 июня 2023, 19:07 Япония не хочет вспоминать историю. Но Россия не имеет право ее забывать Профессор МГУ Томсинов: Япония давно стала океанским лайнером США Freepik

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Токио возмутился, что в России будут праздновать День Победы над милитаристской Японией. Между тем россияне имеют на этот праздник более чем законные основания: именно их деды и прадеды положили конец Второй мировой войне, сокрушив миллионную квантунскую армию. Однако сегодня многие предпочитают вспоминать историю только в удобном варианте и по указке из-за океана.

Россия будет праздновать победу над Японией

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о внесении изменений в 78-ю статью Уголовно-исполнительного кодекса. Теперь 3 сентября будут отмечать не только как День окончания Второй мировой войны, но и как День победы над милитаристской Японией.

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Ранее, 20 и 21 июня, эту инициативу поддержали Госдума и Совет Федерации. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что это решение — одна из контрмер в ответ на недружественную политику Токио. Депутаты фракции КПРФ в мае 2019-го уже вносили подобное предложение на рассмотрение в Госдуму.

Японский генеральный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно выразил протест и заявил, что принятие закона может «не только вызвать антияпонские настроения среди русского народа, но и привести к антироссийским настроениям среди японцев».

Победа, завершившая войну

Доктор юридических наук, заведующий кафедрой истории государства и права юридического факультета МГУ Владимир Томсинов в разговоре с «360» подчеркнул, что Россия имеет полное право на этот День победы.

Хотя американцы сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, они убили только мирное население. А квантунская армия (более миллиона человек!) сохранилось. И без ее уничтожения США не могли даже просто приблизиться к японским островам. Владимир Томсинов

Главное событие войны с Японией — как раз уничтожение этой миллионной силы советскими войсками, добавил Томсинов. Долгое время его недооценивали, хотя то, в какие сроки и как была проведена Маньчжурская операция, делает ее самой блестящий за всю Вторую мировую.

Солдаты квантунской армии возвращаются из советского плена, 1946 год / Telegram

«Только когда мы уничтожили квантунскую армию, император Хирохито принял решение о капитуляции. Капитулировал, кстати, именно он, а не Япония. Во многом именно поэтому у нас территориальные проблемы», — пояснил профессор.

Если бы капитулировала именно страна, как та же Германия, то союзники решали бы территориальный вопрос между собой. Но поскольку император взял на себя признание поражения, Япония не признает договоренности о передачи СССР Курильских островов.

Томсинов отметил, что появление в календаре Дня победы над милитаристской Японией вполне отражает историческую правду. Кроме того, именно эта победа советских войск завершила Вторую мировую войну.

Японцы слушают речь императора Хирохито о капитуляции, 1945 год / Telegram

Иллюзии отступили

По словам профессора, закон о праздновании 3 сентября раньше не подписывали потому, что у МИД, по-видимому, оставались иллюзии, будто удастся договориться с Японией, абсолютно не принимая во внимание, что это страна-сателлит.

«Во-первых, Япония не самостоятельное государство. Бесполезно с ней договариваться с Японией, это надо было делать с Соединенными Штатами. Во-вторых, уступка части территорий, а именно Курильских островов, на которые претендуют японцы, было бы тяжким государственным преступлением», — сказал Томсинов.

Гора Креницына на Онекотане, одном из Курильских островов / Викимедиа

Согласно Конституции России, территориями страны не может распоряжаться ни один ее глава — эти земли принадлежат государству, народу.

Поэтому все переговоры на этот счет были бесполезны. Однако теперь, похоже, иллюзии отступили — и справедливость восстановлена.

Стремление подлаживаться под интересы наших соперников, врагов лично меня всегда приводило в возмущение. Сколько можно? Наши руководители просто во многом не понимают силы того государства, которое стоит за их спиной. Мы одна из самых мощных держав в мире, может быть — и самая мощная, если считать ресурсы. Владимир Томсинов

Лайнер под названием «Япония»

Конституции трех государств, проигравших во Второй мировой войне, очень похожи, напомнил собеседник «360». В ФРГ, Италии и Японии почти одинаковые механизмы власти и механизмы принятия решений.

«Это парламентские республики, где огромное влияние оказывают деньги и где иностранным государствам, иностранным финансовым корпорациям очень легко оказывать свое влияние», — сказал профессор.

Японский парламент / РИА «Новости»

Япония практически подчинена США, подчеркнул профессор. Именно в угоду американцам она отказывается от выгодного сотрудничество с Россией и вслед за Европой присоединилась к западным санкциям. Положение изменится только после того, как россияне и американцы поладят.

«Отношения Японии и России изменятся только в том случае, если будут урегулированы отношения с США. Дело в том, что Япония — тихоокеанский лайнер американцев: они управляются им и выбирают, куда он поплывет. Команды дают в Вашингтоне», — сказал Томсинов.

Железобетонный сателлит

Политический советник Сергей Маркелов, в свою очередь, выразил мнение, что сегодня привычные, не только исторические, вещи переосмысливаются и меняется. В мире уже нет единого понимания итогов Второй мировой войны: каждая страна спешит переписать историю.

После того как Япония впустила к себе США, американцы начали подталкивать Токио к политической и идеологической агрессии против России, добавил собеседник «360». И без ответа такие выпады не останутся.

Раз уж у Японии под давлением США резко обострилась политическая аллергия, то, соответственно, в ответ она получает историческую правду — ту, которую мы могли бы и не поднимать, если бы между нашими странами было взаимопонимание. Сергей Маркелов

По словам Маркелова, современная Япония — на 99% государство, у которого нет никакой независимой политики. Каких бы геополитических процессов это ни касалось, японская политическая субъектность упаковывается в требования американских партнеров.

Япония сегодня в рамках и Азиатско-Тихоокеанского региона, и по отношению к Китаю, Тайваню, Индии и другим странам действует четко, без как без каких-либо своих добавок, как железобетонный сателлит американской политики. Сергей Маркелов

Надежды на то, что произойдут какие-то радикальные исторические события отношений Японии и России, маловероятны, уверен Маркелов: в отношениях между странами теперь всегда впереди ставится слово «политика».

Политолог допустил, что в рейтинге проблем между Россией и Японией проблема исторических претензий друг к другу когда-нибудь просто уйдет с первого места на 25-е. Но исчезнуть навсегда они не смогут.