Эксклюзив 18 декабря 2022, 18:51 Япония анонсировала увеличение оборонного бюджета. США используют страну против России и Китая «Голос Мордора»: новая милитаризация Японии пройдет с подачи США против России freepik

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Япония представила новою стратегию национальной безопасности. В ближайшие пять лет страна направит на укрепление оборонного потенциала 320 миллиардов долларов. В стратегии указали на неизменный курс в отношениях с Россией и обеспокоенностью ее действиями на Украине, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и укреплением «стратегического сотрудничества» с Китаем. Настоящие хозяева Японии из США довольны тем, что могут создать еще одну серьезную угрозу России. Такое мнение выразил автор Telegam-канала «Голос Мордора» специально для «360».

Далее — прямая речь.

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Японские власти анонсировали пятилетний план по крупнейшему наращиванию военного потенциала со времен Второй Мировой войны. Это будет стоить 320 миллиардов долларов, что сделает военный бюджет страны третьим в мире после США и Китая.

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Похоже, что история ничему не учит политиков некоторых стран. Очевидно, что новая милитаризация Японии будет происходить с подачи США, при их полном одобрении. И в США как-то не особо вспоминают, что в недалеком историческом прошлом именно Япония была для США самым опасным врагом, одним ударом уничтожила почти половину флота и достаточно успешно вела войну на протяжении нескольких лет.

Плохая память и у японских политиков. Они тоже подзабыли, чем закончилась милитаристская политика Японии в XX веке — полным разгромом страны, двумя ядерными взрывами и последующей американской колонизацией с фактическим уничтожением многих аспектов японской идентичности.

И понятно, против кого направлена новая милитаризация Японии — против России. Японские националисты грезят «северными территориями», а настоящие хозяева Японии из США очень довольны, что могут создать еще одну серьезную угрозу России и точку напряженности в тихоокеанском регионе.

Помимо России, милитаризация Японии будет направлена и против Китая, что тоже вполне укладывается в американскую логику. России и Китаю придется что-то противопоставлять новому курсу Японии, а это означает, что на Дальнем Востоке появится вероятная зона нового военного конфликта.

Вряд ли это нужно самим японцам, зато об этом мечтают США. Они готовы использовать против России и Китая все средства, в том числе и целые государства с их народами. Украина — прекрасный тому пример.

Так почему бы не подготовить топливо для нового пожара войны из Японии?