24 мая 2023, 16:02
Ядерные чемоданчики для Евразии. Как США пытаются вытеснить Россию с рынка энергоресурсов
Эколог Рыбальченко заявил, что одного малого реактора недостаточно для нужд мегаполиса
Американцы планируют подарить странам Евразии малые ядерные реакторы. До этого такими же обещаниями пичкали украинцев. Вот только в мире существует лишь один рабочий образец ММР: его создали в России, он пять лет выполняет свои функции на плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». О том, как Запад готов пообещать что угодно, лишь бы вытеснить россиян с мирового рынка, — в материале «360».
США обещают Евразии ММР
Координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявила, что американцы могут начать строительство малых ядерных реакторов (ММР) в государствах Евразии.
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«И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР», — сказала Лонги.
Осенью прошлого года украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова утверждала, что США собираются помочь Украине построить малый модульный реактор. Но до сих пор не было новостей даже о начале строительства.
Россия лидирует в атомной энергетике
Единственный малый модульный ядерный реактор работает на российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» — самой северной АЭС в мире. Ее реактор запустили в 2018 году.
Кроме того, в прошлом году в России запустили строительство еще четырех плавучих атомных станций. Ими заинтересовались десятки государств, в том числе Бразилия, Аргентина, Индонезия и Малайзия.
ММР других стран находятся на этапе либо строительства, либо лицензирования. Если верить сайту МАГАТЭ, работы ведут в Аргентине, Канаде, Китае, Соединенных Штатах Америки и Южной Корее. Тем не менее похвастать готовым результатом не может никто, кроме россиян.
Россию хотят вытеснить с рынка
Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360» о преимуществах малых модульных ядерных реакторах. Так, ядерное топливо для них весьма мобильно, а сама установка не слишком большая.
Проблема в направлении этих якобы гуманитарных устремлений американцев. Они связаны с тем, чтобы вытеснить нас из тех стран, где есть наши атомные объекты, построенные в советские и постсоветские времена, или, что самое главное, вытеснить наше ядерное топливо.
Илья Рыбальченко
Рыбальченко напомнил, что атомную электростанцию нужно не просто построить, но и регулярно снабжать топливом.
В мире есть лишь два основных производителя: это российский ТВЭЛ, который снабжает ядерным топливом многие электростанции по всему миру, и американская Westinghouse Electric Corporation.
«США пытаются вытеснить Россию. Это началось еще с тех времен, когда американцы пытались перевести российские атомные электростанции Украины и Молдавии на свое топливо. Однако оно не подошло», — добавил эксперт.
По его словам, именно так появилась новая политика Соединенных Штатов: раз не получилось ввести свое ядерное топливо, нужно заменить электростанции. Вместо одной огромной атомной делать много маленьких.
«Сама себе атомная электростанция состоит, собственно, из двух блоков. Первый из них благодаря ядерному топливу вырабатывает тепло, оно превращается в пар. Дальше все ничем не отличается от обычной тепловой электростанции: пар крутит динамо-машину, генератор, и вырабатывается электроэнергия», — рассказал Рыбальченко.
Малые ядерные реакторы не помогут полностью обеспечить энергией небольшие страны. Мобильный блок не способен обслужить даже мегаполис, его максимум — небольшой городок, район либо территория завода. Для этих потребностей действительно хватит небольшой станции.
Специалист по атомной энергетике Александр Уваров подтвердил эту мысль: чтобы заместить мощность, например, Запорожской АЭС, потребуется поставить как минимум 60 малых ядерных реакторов.
Запад уже не прячется
Коллективный Запад вполне откровенно заявляет о своих намерениях. Министры энергетики США, Великобритании, Японии, Франции и Канады на встрече в Саппоро сообщили, что их страны формируют новый антироссийский альянс.
Как уточнило Министерство энергетической безопасности Великобритании, цель — «положить конец расширяющимся продажам Россией ядерного топлива по всему миру». «Пятерка» планирует создать пути безопасных поставок уранового топлива, чтобы полностью выбросить российского производителя с рынка.
«Это соглашение будет использовано как основа для полного вытеснения Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это нужно как можно быстрее, чтобы лишить его других средств для финансирования <…> и принципиально оставить Россию в дураках», — заявили британцы.
Разумеется, не отстает и Украина: она собирается наладить собственное производство ядерного топлива для реактора ВВЭР-440. Планы все те же: вытеснить Россию с мирового рынка, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«У нас есть задача начать изготовление топлива и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией», — утверждает Галущенко.
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