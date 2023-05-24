Мир 24 мая 2023, 16:02 Ядерные чемоданчики для Евразии. Как США пытаются вытеснить Россию с рынка энергоресурсов Эколог Рыбальченко заявил, что одного малого реактора недостаточно для нужд мегаполиса Freepik

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Американцы планируют подарить странам Евразии малые ядерные реакторы. До этого такими же обещаниями пичкали украинцев. Вот только в мире существует лишь один рабочий образец ММР: его создали в России, он пять лет выполняет свои функции на плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов». О том, как Запад готов пообещать что угодно, лишь бы вытеснить россиян с мирового рынка, — в материале «360».

США обещают Евразии ММР

Координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявила, что американцы могут начать строительство малых ядерных реакторов (ММР) в государствах Евразии.

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«И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость [создания] малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР», — сказала Лонги.

Осенью прошлого года украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова утверждала, что США собираются помочь Украине построить малый модульный реактор. Но до сих пор не было новостей даже о начале строительства.

Россия лидирует в атомной энергетике

Единственный малый модульный ядерный реактор работает на российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» — самой северной АЭС в мире. Ее реактор запустили в 2018 году.

Отправка ПАТЭС «Академик Ломоносов» в Певек из Мурманска, август 2019 года / Википедия

Кроме того, в прошлом году в России запустили строительство еще четырех плавучих атомных станций. Ими заинтересовались десятки государств, в том числе Бразилия, Аргентина, Индонезия и Малайзия.

ММР других стран находятся на этапе либо строительства, либо лицензирования. Если верить сайту МАГАТЭ, работы ведут в Аргентине, Канаде, Китае, Соединенных Штатах Америки и Южной Корее. Тем не менее похвастать готовым результатом не может никто, кроме россиян.

Россию хотят вытеснить с рынка

Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко рассказал «360» о преимуществах малых модульных ядерных реакторах. Так, ядерное топливо для них весьма мобильно, а сама установка не слишком большая.

Проблема в направлении этих якобы гуманитарных устремлений американцев. Они связаны с тем, чтобы вытеснить нас из тех стран, где есть наши атомные объекты, построенные в советские и постсоветские времена, или, что самое главное, вытеснить наше ядерное топливо. Илья Рыбальченко

Рыбальченко напомнил, что атомную электростанцию нужно не просто построить, но и регулярно снабжать топливом.

В мире есть лишь два основных производителя: это российский ТВЭЛ, который снабжает ядерным топливом многие электростанции по всему миру, и американская Westinghouse Electric Corporation.

Телеканал «360»

«США пытаются вытеснить Россию. Это началось еще с тех времен, когда американцы пытались перевести российские атомные электростанции Украины и Молдавии на свое топливо. Однако оно не подошло», — добавил эксперт.

По его словам, именно так появилась новая политика Соединенных Штатов: раз не получилось ввести свое ядерное топливо, нужно заменить электростанции. Вместо одной огромной атомной делать много маленьких.

Балаковская АЭС, Россия / Викимедиа

«Сама себе атомная электростанция состоит, собственно, из двух блоков. Первый из них благодаря ядерному топливу вырабатывает тепло, оно превращается в пар. Дальше все ничем не отличается от обычной тепловой электростанции: пар крутит динамо-машину, генератор, и вырабатывается электроэнергия», — рассказал Рыбальченко.

Малые ядерные реакторы не помогут полностью обеспечить энергией небольшие страны. Мобильный блок не способен обслужить даже мегаполис, его максимум — небольшой городок, район либо территория завода. Для этих потребностей действительно хватит небольшой станции.

Специалист по атомной энергетике Александр Уваров подтвердил эту мысль: чтобы заместить мощность, например, Запорожской АЭС, потребуется поставить как минимум 60 малых ядерных реакторов.

Запад уже не прячется

Коллективный Запад вполне откровенно заявляет о своих намерениях. Министры энергетики США, Великобритании, Японии, Франции и Канады на встрече в Саппоро сообщили, что их страны формируют новый антироссийский альянс.

Как уточнило Министерство энергетической безопасности Великобритании, цель — «положить конец расширяющимся продажам Россией ядерного топлива по всему миру». «Пятерка» планирует создать пути безопасных поставок уранового топлива, чтобы полностью выбросить российского производителя с рынка.

«Это соглашение будет использовано как основа для полного вытеснения Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это нужно как можно быстрее, чтобы лишить его других средств для финансирования <…> и принципиально оставить Россию в дураках», — заявили британцы.

Викимедиа

Разумеется, не отстает и Украина: она собирается наладить собственное производство ядерного топлива для реактора ВВЭР-440. Планы все те же: вытеснить Россию с мирового рынка, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«У нас есть задача начать изготовление топлива и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией», — утверждает Галущенко.